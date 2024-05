McDonald’s y su programa ‘Cajita Feliz Libros’ en la FILBo 2024

McDonald's con su programa ‘Cajita Feliz Libros’, con el que ha entregado más de 2 millones de libros en Colombia con el propósito de democratizar la literatura infantil, se suma a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) como aliado oficial de la franja infantil en la edición XXXVI de la feria.

McDonald’s representada por Arcos Dorados, su principal franquiciador en América Latina y el Caribe, tuvo disponible la colección exclusiva de títulos infantiles denominada “Yo puedo” y una agenda cultural dedicada a los más jóvenes de la familia. Esta iniciativa forma parte de la estrategia socioambiental de la compañía, Receta del Futuro, y responde al desafío que supone el acceso a libros infantiles en los países latinoamericanos.

Según el reciente estudio realizado por la Cámara Colombiana del Libro sobre los hábitos de lectura en Colombia, quienes no leen aseguran que no tienen el tiempo suficiente, prefieren dedicar sus espacios libres a otras formas de entretenimiento y no muestran interés en la lectura.

McDonald’s le apuesta a la lectura y gracias a su cercanía con las comunidades donde opera, tiene la posibilidad de promover espacios de lectura entre niñas y niños como una apuesta por el fomento de su desarrollo intelectual y creativo. Por esta razón, la marca estuvo por segundo año consecutivo presente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con una sala de lectura en forma de cajita feliz, que ofrecerá una amplia agenda cultural con más 200 actividades con cuentos cantados, talleres artísticos y de escritura. Esta iniciativa buscaba recibir cerca de 50.000 visitantes y ofrecer espacios de entretenimiento infantil de carácter gratuito para los asistentes de la feria.

"Al convertirnos en aliados oficiales de la franja infantil en la FILBo 2024, aspiramos a promover la lectura en este evento de exposición internacional. Reconocemos que acciones como estas aportan al propósito de hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños, esta vez a través de la promoción de la lectura en familia”, afirma Natalia Gómez, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados Colombia.

La literatura vive

En el contexto de esta alianza, McDonald’s adaptó los libros “Yo puedo” a obras de teatro. Una experiencia diseñada para impactar a un mayor número de niños y niñas para que se adentren en el mundo de la lectura, con historias que relatan las infancias de personajes célebres a nivel mundial y cómo fueron inspirados a soñar en grande; motivan a los niños y niñas a confiar en sus capacidades, perseguir sus pasiones y lograr lo que se propongan

Los protagonistas de las obras exclusivas para la edición XXXVI de la feria sfueron Megan Rapinoe, exfutbolista profesional estadounidense; Rosa Parks, activista afroamericana por los derechos civiles en Estados Unidos; Nikola Tesla, inventor serbio con nacionalidad estadounidense, reconocido por sus contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad y, Pelé, reconocido como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, quien hace honor al país invitado de la feria: Brasil

Al respecto de la alianza, Adriana Ángel, Directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá afirma que, “para la Feria Internacional del Libro es muy importante renovar la participación de McDonald’s con su programa de Cajita Feliz Libros para seguir democratizando el acceso a los libros de manera inclusiva y establecer conexiones y colaboraciones con distintas entidades en el país. Estas sinergias nos permiten llegar a públicos más amplios y contribuyen a la formación de más y mejores lectores”.

La Cajita Feliz Libros de McDonald’s en la FILBo 2023, recibió reconocimiento por su impacto y visibilidad

Durante la edición del 2023, Arcos Dorados sorprendió al público al crear una Cajita Feliz gigante que se convirtió en una sala de lectura con más de 150 actividades, atrayendo la atención de más de 25.000 visitantes y distribuyendo 19.000 libros. Esta iniciativa fue reconocida al recibir el tercer puesto en la categoría de 'Acción de promo y activación' de los premios Top 10 #P&M 2023, que reconoce las mejores prácticas del mercadeo, publicidad y comunicaciones en Colombia.

Este logro no solo destaca el impacto positivo para la primera infancia de la sala de lectura gigante Cajita Feliz Libros, sino que también resalta su destacada visibilidad en el sector comunicacional.

Durante esta versión de la feria se llevaron a cabo obras de teatro basadas en las historias de Elton John, Frida Kahlo y Martin Luther King: así como talleres y encuentros con artistas.

Los libros distribuidos formaron parte de la estrategia socioambiental de Arcos Dorados, al estar producidos con papel certificado por el FSC (Consejo de Administración Forestal). Esta acción se alinea con la iniciativa global de McDonald’s de transformar su Cajita Feliz para que, para finales de 2025, todos los libros o juguetes estén hechos completamente de materiales renovables, reciclados y certificados.

