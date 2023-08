Natalia López asume como Head of Growth de Wavemaker Latam

Wavemaker anuncia la incorporación de Natalia López como Head of Growth para América Latina, un movimiento estratégico para acelerar el crecimiento de la agencia en toda la región.

Wavemaker ha revelado su último movimiento estratégico al nombrar a Natalia López como Head of Growth para América Latina (Latam). Este nombramiento refleja la ambición de la agencia de impulsar su crecimiento en los mercados locales y regionales de todos los países latinoamericanos en los que opera.

La función de Natalia López será colaborar estrechamente con el CEO, los Directores Generales, los Directores Operativos y otros miembros clave del equipo y la estructura organizativa de Wavemaker para adaptar las propuestas de valor a las necesidades específicas de los clientes en cada mercado de la región.

Además, se espera que López desempeñe un papel de liderazgo en el proceso de prospección y lanzamiento de iniciativas tanto a nivel regional como local, y que coordine todas las actividades relacionadas con el nuevo negocio y la expansión de la agencia en América Latina.

Este nombramiento subraya la importancia estratégica que Wavemaker otorga a su crecimiento y presencia en el mercado latinoamericano, así como su compromiso continuo de proporcionar un servicio excepcional a sus clientes en toda la región.

En palabras de Natalia López, "En un panorama donde la industria de los medios está experimentando una transformación constante, esta posición me brinda la posibilidad de liderar la búsqueda de horizontes no explorados y forjar alianzas estratégicas que impulsen nuestra presencia en la Región. Con un enfoque en identificar tendencias emergentes y comprender las necesidades únicas de cada mercado, asumo este reto con humildad y un compromiso inquebrantable de trabajar codo a codo con equipos diversos y talentosos. No hay nada más emocionante que seguir trabajando en una agencia que es mi casa."

Natalia López aporta una sólida experiencia a su nuevo rol, habiendo pasado ocho años en Xaxis, una agencia de desarrollo digital afiliada a GroupM. Durante su tiempo en Xaxis, lideró equipos en Colombia y Miami antes de asumir el cargo de Directora de Desarrollo de Negocios de Xaxis Latam, donde brindó apoyo desde el ámbito regional.

Su conocimiento y experiencia en la industria programática y digital son activos fundamentales que se espera que utilice para impulsar el crecimiento de marcas y negocios en su nuevo puesto. En su rol como Head of Growth, Natalia López reportará directamente al CEO de Wavemaker en Latinoamérica, lo que subraya la importancia estratégica de su posición en la agencia.

‘’Estoy seguro de que su amplia experiencia, su impulso y su alto nivel de entrega, asegurando la excelencia en cada ocasión, serán competencias valiosas para impulsar el crecimiento de nuestro negocio, fortalecer nuestras relaciones con los clientes existentes, establecer conexiones estratégicas con nuevos socios y liderar un equipo dedicado y motivado’’ concluyó Sebastián Farfán, CEO de GroupM Andina y CEO interino de Wavemaker Latam.

También le puede interesar: Banco de Occidente y Mastercard lanzan las primeras tarjetas táctiles para personas con discapacidad visual en Colombia