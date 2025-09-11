Guía para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Este tipo de eventos exigen hoy a las marcas algo más que visibilidad: coherencia con el entorno, responsabilidad en sus acciones y un aporte real a la comunidad.

La sostenibilidad ya no es un diferencial en los festivales de música: es un requisito. Las marcas que participan en eventos como Cordillera deben alinearse con un propósito que va más allá de la visibilidad.

Para Catalina Orjuela, de Páramo Impacta, “Cordillera nace con la sostenibilidad en su ADN. No se adaptó después: desde la primera boleta vendida se sembró un árbol”.

A continuación diez formas concretas en las que una marca puede construir una presencia sostenible en festivales:

1. Manual de producción responsable

La participación de una marca en un festival debe comenzar mucho antes del montaje. Un manual de producción con criterios claros de reducción de residuos, selección de materiales y logística responsable garantiza que todas las áreas, desde el equipo creativo hasta los proveedores, actúen alineadas con un mismo estándar de cuidado ambiental y social.

2. Sustitución de materiales nocivos

Los banners plásticos y elementos desechables ya no tienen cabida en eventos que buscan generar impacto positivo. Sustituirlos por telas sublimadas, estructuras reutilizables o materiales reciclados no solo disminuye la huella ecológica, sino que también ofrece un look & feel más innovador y coherente con el espíritu del festival.

3. Plan de reutilización posterior

Cuando el uso de ciertos materiales resulta inevitable, es indispensable pensar en su segunda vida. Transformar banners en piezas de merch, donar mobiliario a fundaciones o reintegrar elementos a ciclos de reciclaje son formas efectivas de extender su utilidad y evitar que terminen en rellenos sanitarios.

4. Eficiencia energética

Las activaciones deben diseñarse con criterios de bajo consumo y uso de energías limpias. Incorporar iluminación LED, baterías de almacenamiento o sistemas de energía solar reduce la dependencia de plantas de combustión, disminuye emisiones y envía un mensaje contundente sobre el compromiso real de la marca con el cambio climático.

5. Gestión responsable del agua

El agua es uno de los recursos más críticos en un festival masivo. Las marcas pueden promover el uso de baños secos o vivos, sistemas de recolección de agua lluvia o dispositivos de bajo consumo. Además, deben asegurarse de que sus propias activaciones no generen desperdicios innecesarios y apoyen la gestión hídrica del evento.

6. Coherencia con el ADN del festival

La presencia de una marca no puede ser un elemento aislado, sino parte integral de la narrativa del evento. Si un festival tiene como misión sembrar árboles, reducir emisiones o promover la diversidad cultural, la activación de marca debe reflejar esos valores y aportar a la causa en lugar de limitarse a visibilidad comercial.

7. Educación a través de la experiencia

El espacio de marca es una oportunidad única para educar al público. Incorporar señalética clara, dinámicas gamificadas, experiencias inmersivas o activaciones participativas permite transmitir mensajes sobre consumo responsable de forma creativa, sin que se sientan como un discurso, sino como parte de la diversión.

8. Respeto por la biodiversidad

Un festival se desarrolla en un entorno vivo: parques, áreas verdes o espacios urbanos con fauna y flora. La marca debe garantizar que sus instalaciones no afecten la vegetación, respeten los ecosistemas señalizados y eviten el uso de materiales o prácticas que puedan poner en riesgo la biodiversidad local.

9. Diversidad cultural y social

Una presencia responsable también debe abrazar la inclusión. Desde la selección de voceros y mensajes hasta la contratación de proveedores y personal, la marca puede promover diversidad cultural, equidad de género y oportunidades para comunidades vulnerables, proyectando un compromiso social tangible y visible para los asistentes.

10. Alianzas y continuidad

La huella de una marca no termina cuando se apagan los escenarios. Construir alianzas de largo plazo con fundaciones, comunidades y el propio festival permite que las acciones trasciendan el evento. Iniciativas como programas de reforestación, empleo inclusivo o reciclaje comunitario pueden convertirse en proyectos permanentes que consolidan la credibilidad de la marca.

En conclusión, diseñar una presencia de marca sostenible en un festival implica comprender que cada activación es parte de un sistema más grande. No se trata solo de visibilidad, sino de coherencia con el propósito, innovación en materiales, aporte educativo y respeto por la biodiversidad.

