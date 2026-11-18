Para entender qué deben formar hoy las facultades conviene mirar primero cómo cambió la puerta de entrada al mercado laboral. El Foro Económico Mundial consultó a más de 1.000 empleadores, que suman 14 millones de trabajadores en 55 economías, para su Future of Jobs Report 2025. El estudio calcula que entre 2025 y 2030 la creación y destrucción de empleos equivaldrá al 22% de los puestos actuales.

En ese informe, siete de cada diez empresas consideran el pensamiento analítico como la habilidad esencial; le siguen la resiliencia, flexibilidad y agilidad, junto con el liderazgo y la influencia social. Hacia 2030, las habilidades que más crecerán combinan IA y big data con pensamiento creativo, curiosidad y aprendizaje continuo.

En la industria publicitaria la presión ya se nota en las vacantes. La revisión de talento 2026 de IAB Australia, que recogió datos de 54 empresas de ad tech y medios en mayo, encontró que los cargos de nivel de entrada representan apenas el 1% de las vacantes y que el 49% de las posiciones abiertas pide más de seis años de experiencia. Australia queda lejos de Colombia, pero el dato funciona como alerta: si la IA asume las tareas con que antes se formaba un junior, el egresado llega a competir por cargos que exigen criterio desde el primer día.

Gai Le Roy, directora ejecutiva de IAB Australia, advirtió que la capacidad en IA ya opera como un requisito básico y que los vacíos que más preocupan a los empleadores están en pensamiento estratégico, visión comercial, liderazgo y manejo de clientes. Con ese contexto, y a partir de estudios de LinkedIn, Microsoft, Gartner, IAB, USC Annenberg y de investigaciones académicas iberoamericanas publicadas entre 2025 y 2026, este artículo identifica cuatro grupos de habilidades que los programas de publicidad, mercadeo y comunicación deberían dejar instalados en sus egresados.

Criterio para trabajar con inteligencia artificial

LinkedIn publica cada año su informe Skills on the Rise, que mide las habilidades que más crecen a partir de lo que los profesionales agregan a sus perfiles y de lo que buscan las empresas al contratar. En la edición 2026 para mercadeo, la alfabetización en IA ocupó el segundo lugar del listado global. El mismo informe muestra que la ingeniería de prompts, antes reservada a cargos técnicos, ya aparece en perfiles de mercadeo, ventas, consultoría y recursos humanos.

Manejar herramientas, sin embargo, resuelve apenas una parte del problema. El Work Trend Index 2026 de Microsoft encuestó a 20.000 trabajadores que usan IA en diez países entre febrero y abril de 2026. Cuando les preguntaron qué habilidades humanas pesan más a medida que la IA asume tareas, eligieron el control de calidad de lo que produce la IA (50%) y el pensamiento crítico (46%). Los usuarios más avanzados, a quienes Microsoft llama Frontier Professionals, hacen a propósito parte de su trabajo sin IA para mantener sus habilidades: el 43% lo practica, frente al 30% del resto.

La brecha también alcanza a los jefes que recibirán a estos egresados. Una encuesta de Gartner a 402 líderes de mercadeo de Norteamérica y Europa encontró que el 65% de los CMO espera que la IA transforme su cargo en dos años, aunque solo el 32% cree necesario cambiar de manera significativa sus propias habilidades. Según Gartner, apenas el 15% de los CEO considera que su CMO domina la IA lo suficiente, y muchos líderes de mercadeo tampoco examinan con rigor lo que sus agencias prometen en IA generativa.

La evidencia académica de la región apunta en la misma dirección. Laura Montero Corrales y Cristian Bonilla-Cruz encuestaron a 78 estudiantes de comunicación y mercadeo digital de la Universidad Latina de Costa Rica para la revista Comunicar. El 92% había usado ChatGPT y el 71% lo empleaba para generar ideas, guiones, eslogans o segmentaciones, mientras que solo el 17% lo usaba para planear estrategia; el 95% reportó algún grado de dependencia. Los autores advierten sobre la pérdida del pensamiento creativo y concluyen que el beneficio de la herramienta depende de la mediación pedagógica.

La habilidad que deben formar las facultades consiste en decidir qué se delega, verificar lo que entrega la máquina, corregirlo y sostener las capacidades propias. Un estudiante que solo sabe pedir resultados quedará en desventaja frente a otro que sabe juzgarlos.

Datos, medición y lenguaje de negocio

El análisis de desempeño encabezó el listado de LinkedIn para mercadeo en 2026. La red lo describe como la capacidad de medir campañas y eventos para entender qué funcionó, qué no y cómo usar esos hallazgos en la siguiente estrategia. En Reino Unido la misma habilidad quedó de segunda, una señal de que las empresas vigilan cada vez más el aporte comercial del mercadeo, según Marketing Week. El informe general de LinkedIn también registra que la toma de decisiones basada en datos aparece con más frecuencia en cargos de mercadeo, ventas y consultoría.

Las cifras de inversión confirman esa prioridad. La encuesta anual de gasto de Gartner, aplicada entre enero y marzo de 2026 a 401 líderes de mercadeo, encontró que la falta de experticia y talento interno en IA es la principal barrera para lograr eficiencias con esa tecnología, con el 38% de las menciones. La participación de la nómina en el presupuesto de mercadeo subió del 21,9% en 2025 al 24,5% en 2026, lo que Gartner interpreta como una señal de que los CMO reconocen que el valor de la IA depende de las personas que la operan. Por el lado de los anunciantes, el estudio Outlook 2026 de IAB Estados Unidos, basado en más de 200 compradores de marcas y agencias, ubica la medición entre plataformas como foco creciente para el 72% de ellos.

Para las facultades, esto significa enseñar a leer un tablero, entender atribución, incrementalidad y modelos de mezcla de medios, y traducir los resultados en decisiones que un gerente financiero entienda. La visión comercial que IAB Australia señala como uno de los mayores vacíos del mercado empieza en el aula, cuando cada proyecto creativo responde por una meta medible.

Narrativa propia, creatividad y comunidad

Las habilidades creativas siguen en la lista de lo más buscado. En el ranking global de LinkedIn para mercadeo, el branding en redes sociales ocupó el tercer lugar y la gestión de comunidad el séptimo. En Reino Unido, la narrativa visual (visual storytelling) encabezó la lista de 2026, y Andrew Monu, vicepresidente de mercadeo de LinkedIn, explicó que las empresas buscan profesionales que combinen creatividad con responsabilidad sobre los resultados.

A esa base se suma un frente reciente para los planes de estudio: la visibilidad de las marcas dentro de las respuestas que generan los motores de IA. En el Outlook 2026 de IAB Estados Unidos, el 73% de los compradores de medios dijo que optimizar contenidos para respuestas generadas por IA sería un foco creciente. En la actualización de septiembre, ese frente pasó al primer lugar con el 76%, y el 38% de los compradores manifestó preocupación por el contenido de baja calidad producido con IA. Un marco de medición de IAB publicado en agosto de 2026 encontró que apenas el 16% de las marcas mide de forma sistemática su presencia en esas respuestas. El egresado de 2027 tendrá que escribir para personas y, a la vez, estructurar contenidos que los sistemas de IA puedan citar con precisión.

La investigación sobre agencias ayuda a ubicar el valor del talento humano en el proceso creativo. Rebeca Antolín-Prieto y Nuria Ruiz-Lacaci entrevistaron a doce directores creativos de agencias en España, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, para la Revista de Comunicación. Encontraron que la IA generativa se usa sobre todo para explorar alternativas, producir versiones y mejorar la visualización de las propuestas, mientras el creativo conserva la tarea de seleccionar y dar contexto. Si la máquina multiplica las opciones, la formación debe concentrarse en la idea, en la lectura cultural del consumidor y en el criterio para escoger.

Ética, reputación y lectura del contexto

El Global Communication Report, que publica cada año el Centro de Relaciones Públicas de USC Annenberg, encuestó en 2026 a líderes de comunicaciones de agencias y empresas y entrevistó a directores de comunicaciones de compañías del Fortune 500. Su edición, titulada "A Quiet Shift", describe cómo la polarización política y social cambió cuándo, dónde y cómo hablan las empresas sobre temas sociales. El apoyo de los profesionales a que las compañías tomen posición pública cayó del 89% en 2023 al 55% en 2026, y el 42% reportó que los recursos destinados a comunicaciones aumentaron. Fred Cook, director del centro, resumió que la polarización aumentó el valor de las relaciones públicas aunque muchas empresas hablen menos.

Ese escenario exige una habilidad difícil de automatizar: leer el contexto político y cultural para decidir cuándo pronunciarse, con qué tono y ante quién. El World PR Report 2025-2026 de ICCO, realizado en 66 países, señala que los líderes del sector priorizan a los "comunicadores híbridos", que suman dominio de datos y oficio de escritura, y concluye que la IA puede redactar un comunicado genérico pero no reemplaza el juicio, la inteligencia cultural y las relaciones que exige un entorno polarizado.

La ética en el uso de la IA completa este grupo. El Chartered Institute of Public Relations (CIPR) calculó que las herramientas de IA ya asisten cerca del 40% de las tareas de relaciones públicas, sin evidencia de un reemplazo masivo de empleos. La PRCA publicó en 2026 su AI Green Paper, un documento de estándares para el uso responsable de la IA en la profesión, y las guías de ética de PRSA e ICCO coinciden en cuatro principios: transparencia, precisión, supervisión humana y privacidad. Un estudiante de publicidad, mercadeo o comunicación debería graduarse sabiendo cuándo declarar el uso de IA en una pieza, cómo verificar un dato antes de publicarlo y qué hacer con la información personal de los consumidores.

De cara a 2027: tareas para las facultades

Colombia ya cuenta con más de 860 programas académicos de inteligencia artificial, entre pregrados, posgrados y maestrías, según un conteo de La República de septiembre de 2026; el mismo informe plantea que la oportunidad está en incorporar la IA de manera transversal en la formación, más allá de crear programas con la sigla en el nombre. Algunos pregrados de publicidad ya dieron ese paso: el plan de estudios de la Universidad Central, en Bogotá, incluye en séptimo semestre las asignaturas de publicidad programática e IA y de pauta y analítica de campaña. En España, Esmeralda López Alonso, Begoña Moreno López y Sergio Baltasar Lallave revisaron 40 planes de estudio y consultaron a docentes de creatividad para medir cómo entra la IA generativa en la enseñanza publicitaria, un ejercicio que las facultades colombianas podrían replicar.

A partir de la evidencia revisada, estas son las tareas más urgentes para los programas de publicidad, mercadeo y comunicación:

Evaluar el proceso además de la pieza. Pedir bitácoras de uso de IA, versiones descartadas y la justificación de cada decisión, para formar el control de calidad y el pensamiento crítico que destacan Microsoft y los estudios académicos.

Poner una meta medible en cada proyecto creativo. Cada campaña de clase debería partir de una hipótesis, fijar indicadores y cerrar con la lectura de resultados.

Enseñar a escribir para personas y para motores de respuesta. SEO, optimización para IA generativa (GEO), estructura de contenidos y manejo de fuentes, en línea con la prioridad que les dan los anunciantes.

Trabajar casos de reputación en contextos polarizados. Simulaciones de crisis, decisiones sobre cuándo pronunciarse y reglas de transparencia sobre el uso de IA.

Reconstruir el camino de entrada. IAB Australia recomienda rehacer las rutas de prácticas y programas para recién graduados, porque las vacantes junior casi desaparecieron. Las universidades pueden adelantar las prácticas reales y los proyectos con clientes desde los primeros semestres.

Formar en lenguaje de negocio. Presupuestos, finanzas básicas y manejo de clientes, las brechas que más preocupan a los empleadores.

Actualizar a los docentes. El estudio de Gartner muestra que incluso los líderes subestiman cuánto deben cambiar sus habilidades; los profesores enfrentan el mismo riesgo.

El recurso escaso de los próximos años será el criterio. La IA abarata la producción de piezas, informes y comunicados, y con eso traslada el valor del profesional hacia las decisiones: qué hacer, qué descartar, qué decir y cuándo callar. Las facultades que evalúen esas decisiones junto con los entregables enviarán al mercado de 2027 egresados capaces de ocupar los pocos cargos de entrada que quedan.