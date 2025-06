Más leones para Colombia: segundo día de metales en Cannes Lions 2025

Colombia ruge fuerte en el festival. En esta segunda jornada de premiaciones, el país suma cinco nuevos reconocimientos: dos Leones de Plata y tres de Bronce, demostrando una vez más la fuerza creativa de las agencias y su capacidad para destacarse en diferentes categorías.

Ogilvy Colombia se llevó un León de Plata en la categoría Craft - Design con la campaña Que rico cheese para Nestlé, una pieza que destaca por su innovación sostenible y promoción de producto ya que desarrollaron un empaque biodegradable para quesos a partir de suero de leche. De esta forma, la campaña comunica que los quesos Nestlé ¡Qué Rico! no solo son deliciosos, sino que también son una opción responsable con el medio ambiente.

Que rico cheese para Nestlé





Por su parte, THE WEB, Caracas y BUENTIPO ANCHOR, Bogotá son reconocidos con un León de Plata en la categoría Entertainment - Entertainment Lions for Sport por la campaña Saving pelotica de goma para Vacílate Esto. Una campaña que rescata y promueve el juego tradicional venezolano de la "pelotica de goma" (béisbol 5) a través de un torneo y eventos transmedia. La iniciativa busca revitalizar el juego callejero, combinando deporte, entretenimiento y tecnología, con el objetivo de convertirlo en un legado cultural y un fenómeno deportivo.

Saving pelotica de goma para Vacílate Esto



Name, Bogotá y VML, New York recibieron un (1) León de Bronce (Bronze Lion) en la categoría Entertainment - Entertainment Lions For Sport con Bad luck reverser para Refisal. Ambas agencias se unen para crear una campaña con la que los colombianos apasionados por el fútbol, que además son supersticiosos, se sintieran identificados con el lema “anula la mala suerte”. Sin duda, la campaña logra conectar emocionalmente a los colombianos a través de la campaña digital y activaciones de marca entregando sobres de sal contramarcados con el lema de la campaña.

Bad luck reverser para Refisal

Monks, Bogotá y Monks, Buenos Aires recibieron un (1) León de Bronce (Bronze Lion) en la categoría Entertainment - Entertainment Lions For Sport con Senna's Cut para Netflix. La campaña aprovecha la histórica rivalidad entre Argentina y Brasil, que en esta ocasión queda en segundo plano frente a la admiración compartida por Ayrton Senna. A través de una estrategia multicanal, la campaña buscó generar expectativa y entusiasmo por la serie, destacando cómo esta figura del automovilismo logra unir a dos países tradicionalmente enfrentados en el deporte.

Senna's cut para Netflix

Monks, Bogotá recibió un (1) León de Bronce (Bronze Lion) en la categoría Entertainment - Entertainment Lions For Sport con Fields of glory para Cerveza Pilsen. ¿Quién dice que la cerveza solo sirve para beber? Monks encuentra un punto en común entre los futbolistas y la cerveza, y no es precisamente por el amor a la bebida. Con su campaña Fields of glory, revelaron que los ingredientes de la cerveza Pilsen ayudan a conservar el césped de los estadios de fútbol. Además de crear una campaña que revela el daño de los conciertos y eventos masivos en los estadios de fútbol, Monks recuerda que las compañías también pueden ser sostenibles.

Fields of glory para Cerveza Pilsen



Por ahora, Colombia sigue a la espera de su primer León de Oro (Gold). Hasta el momento acumula tres Leones de Plata (Silver) y tres de Bronce (Bronze).

También le puede interesar: Usar Agentes de IA es como hacer una arepa