'Human Security for All' en el CES 2024

En CES 2024, 'Human Security for All' toma el centro del escenario, explorando cómo la tecnología aborda desafíos globales, con las últimas innovaciones y soluciones que están dando forma a un futuro más seguro para la humanidad.

En el escenario global de la innovación, el Consumer Electronics Show (CES) se destaca no solo como un escaparate de las últimas tecnologías, sino también como un impulsor de iniciativas que buscan mejorar la experiencia humana. En este contexto, surge Human Security for All (HS4A), colaboración presentada por la Consumer Technology Association (CTA), la entidad responsable de CES.

¿Qué es "Seguridad Humana para Todos"?

HS4A es una iniciativa que reconoce y aborda los desafíos globales sin precedentes que enfrenta la humanidad. Su objetivo es fomentar la colaboración y la innovación en todas las industrias y países para mejorar la seguridad y el bienestar de las personas en todo el mundo.

El Compromiso de CES con la Seguridad Humana se convierte en la iniciativa y escenario donde las últimas innovaciones tecnológicas y los líderes de pensamiento se unen para abordar las amenazas más serias que enfrenta la humanidad. En 2023, la CTA anunció la tecnología como el nuevo octavo pilar de la campaña HS4A, subrayando el papel crucial que desempeña la tecnología en la mejora de la seguridad humana en diversas áreas.

HS4A abarca ocho pilares clave que afectan la seguridad y el bienestar humanos. Desde la seguridad alimentaria hasta el acceso a la tecnología, pasando por la protección del medio ambiente y la seguridad económica, CES se compromete a destacar las soluciones tecnológicas que pueden marcar la diferencia en la vida de las personas.

Pilares del HS4A y Contribución Tecnológica:

Seguridad Alimentaria: Tecnologías eficientes en la producción de alimentos nutritivos con menor desperdicio, haciendo que sean accesibles para todos.

Tecnologías eficientes en la producción de alimentos nutritivos con menor desperdicio, haciendo que sean accesibles para todos. Acceso a la Atención Médica: Innovaciones que mejoran la atención al paciente y facilitan el acceso a servicios médicos, incluso en áreas remotas.





Innovaciones que mejoran la atención al paciente y facilitan el acceso a servicios médicos, incluso en áreas remotas. Seguridad Económica: Tecnología que impulsa nuevas empresas, ideas y oportunidades laborales, fomentando un entorno de trabajo significativo y justo.





Tecnología que impulsa nuevas empresas, ideas y oportunidades laborales, fomentando un entorno de trabajo significativo y justo. Protección Ambiental: Soluciones tecnológicas para reducir la huella ambiental y aprovechar de manera sostenible los recursos energéticos.





Soluciones tecnológicas para reducir la huella ambiental y aprovechar de manera sostenible los recursos energéticos. Seguridad Personal y Movilidad: Tecnologías centradas en la protección de datos, privacidad y finanzas individuales, así como en la facilitación de movilidad segura.





Tecnologías centradas en la protección de datos, privacidad y finanzas individuales, así como en la facilitación de movilidad segura. Seguridad Comunitaria: Acceso a información y servicios tecnológicos que fortalecen la seguridad comunitaria, incluyendo servicios de emergencia y conectividad en áreas remotas.





Acceso a información y servicios tecnológicos que fortalecen la seguridad comunitaria, incluyendo servicios de emergencia y conectividad en áreas remotas. Libertad Política: Innovaciones que empoderan a gobiernos y ciudadanos para compartir información libremente, fortaleciendo la autodeterminación y la prosperidad pacífica.





Innovaciones que empoderan a gobiernos y ciudadanos para compartir información libremente, fortaleciendo la autodeterminación y la prosperidad pacífica. Acceso a la Tecnología: La tecnología como herramienta clave para mejorar la experiencia humana, facilitando el intercambio de información vital en áreas como salud, alimentación sostenible, eficiencia energética y acceso a agua limpia

También le puede interesar: Julián Mercado liderará VML en Colombia