Maloka amplía su propuesta como venue para eventos corporativos y académicos

A partir de esta propuesta que combina espacios versátiles, experiencias interactivas y contenidos relacionados con la ciencia, la tecnología, Cultura y la innovación, busca destacar en el sector.

Maloka como centro de ciencias y museo interactivo de la capital hace parte de la propuesta con el que la organización pone a disposición su recinto para las empresas y entidades que buscan realizar encuentros especiales. Estos espacios le permiten a los usuarios, marcas y aliados integrar espacios interactivos y de creatividad con diferentes formatos de encuentro, entre ellos conferencias, lanzamientos, celebraciones y eventos institucionales.

“Somos un escenario donde se conecta la ciencia, la tecnología, la innovación y la creatividad, de manera natural con una conferencia, un lanzamiento, una celebración o un evento institucional, permitiendo encuentros memorables”, señala María Cristina Díaz Velásquez, presidenta ejecutiva de Maloka.

Cabe destacar que cuentan con 17.000 m² y una infraestructura adecuada que incluye el domo, la sala digital, aulas, laboratorios y salas interactivas. Estos espacios pueden combinarse de acuerdo con las características, objetivos y necesidades de cada evento.

Por otro lado, la propuesta de Maloka para estos espacios es buscar que las organizaciones encuentren no solo un espacio físico para desarrollar sus encuentros, sino también un entorno que incorpore contenidos y experiencias a la agenda del evento. A partir de esto cuentan con siete salas de experiencias interactivas, las cuales pueden integrarse a actividades como lanzamientos o seminarios, de acuerdo con lo que busca cada organización.

“En los dos últimos años hemos atendido a más de 17.500 personas a través de nuestra oferta para organizaciones, lo que nos ha permitido identificar diferentes maneras de generar conexión con los públicos. Cada evento tiene objetivos particulares y, por eso, buscamos que la experiencia responda tanto a las necesidades de la organización como a las características de sus asistentes. Esto permite que el asistente deje de ser solamente espectador y se convierta en participante. La interacción, la experimentación y la posibilidad de vivir algo diferente generan una conexión emocional que difícilmente se logra en un evento tradicional.” agrega Díaz.

La entidad señala que estos encuentros han involucrado a más de 70 organizaciones, compañías y entidades de sectores como el bancario, cultural, servicios, industria y agremiaciones. Entre las organizaciones que han realizado actividades en sus instalaciones se encuentran Banco Pichincha, Cámara de Comercio, Colmédica, Satena, Fuerza Aeroespacial Colombiana, Mario Hernández, entre otras.

El diferenciador de Maloka para los eventos es que se destaca por la incorporación de sus contenidos científicos y tecnológicos a los encuentros. El Cine Domo, por ejemplo, cuenta con un a foro de 309 personas con una pantalla curva de 180 grados y tecnología de proyección que permite desarrollar experiencias inmersivas. La infraestructura también incluye una sala digital para 170 personas, así como laboratorios, aulas y experiencias interactivas del museo donde los asistentes pueden interactuar con contenidos relacionados con la ciencia, cultura, tecnología e innovación.

‘’Nos estamos convirtiendo en un venue 24/7. Además de vivir y realizar sus eventos en Maloka de una forma significativa, En Maloka pensamos en todo para que tu experiencia sea cómoda, completa y memorable. Contamos con una amplia oferta de servicios que incluyen parqueadero, estaciones de carga para vehículos eléctricos, confitería, restaurante, canchas de pádel. Además, podrán disfrutar de una oferta gastronomía en el Food Hall recientemente inaugurado en nuestra plazoleta” agregó la presidenta ejecutiva de Maloka.

La organización también ha trabajado en alianzas con el sector turismo y recientemente recibió un reconocimiento relacionado con turismo inclusivo, un componente que hace parte de su propuesta para diferentes públicos.

La invitación para quienes quieran conocer más sobre la oferta para eventos, servicios y proyectos pueden consultar en página web, www.maloka.org, y las redes sociales, @malokabogota, donde encontraran más información.

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