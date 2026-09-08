Galaxy S26 FE en Colombia: dos letras que definen un segmento

El nuevo integrante de la familia S26 comparte pantalla, tamaño y batería con el S26+. Samsung lo suma a la línea como su punto de entrada en el mercado colombiano.

Samsung puso a la venta en Colombia el Galaxy S26 FE el 8 de septiembre. Es el modelo de entrada de la familia S26 y ocupa el lugar que la marca reserva desde 2020 a su serie Fan Edition: equipos que comparten identidad, diseño y buena parte del software con la línea insignia, a un precio menor que el de los Galaxy S completos y por encima de la serie A.

La ficha técnica lo ubica cerca del S26+. La pantalla es AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1.900 nits, frente a los 2.600 del modelo superior. Atrás lleva tres cámaras: principal de 50 MP con estabilización óptica, teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x y gran angular de 12 MP. Por dentro monta un procesador Exynos 2500, 8 GB de RAM y versiones de 128, 256 y 512 GB. La batería es de 4.900 mAh con carga de 45 W por cable y 15 W inalámbrica, tiene resistencia IP68 y siete años de actualizaciones de sistema operativo y de seguridad.

Dos datos marcan la diferencia con el resto de la familia: el procesador, porque los demás S26 usan Snapdragon, y la memoria, porque el FE mantiene los 8 GB del modelo anterior mientras los otros llegaron con 12 GB. El precio de lista subió frente a la generación pasada, en Europa pasó de 759 a 799 euros, en un año en el que el costo global de las memorias presionó los precios de toda la categoría. En diseño conserva el marco de aluminio y el módulo de cámaras de la línea, con tapa trasera de policarbonato.

El equipo salió de fábrica con One UI 9 sobre Android 17, el primer FE que estrena la versión más reciente del software desde el primer día. Trae funciones que Samsung presentó en febrero con los S26, entre ellas My FanCam, que sigue y centra automáticamente a una persona dentro de un video ya grabado, y Photo Assist para edición asistida.

La inteligencia artificial es el eje de la comunicación local del lanzamiento. Según datos de Samsung, a agosto de 2026 la tasa de uso de funciones de IA alcanzó el 95,6% dentro de la base analizada en el país, una cifra que la compañía usa para sustentar el peso de estas herramientas en su propuesta de valor.

Esa línea de comunicación responde a un objetivo que la compañía fijó para el año. Al presentar la serie S26 en febrero, Álvaro Mazo, director de la división de Experiencia Móvil de Samsung Colombia, planteó la meta de cerrar 2026 con un portafolio Galaxy completamente equipado con inteligencia artificial. El FE es la pieza que lleva esa promesa a un rango de precio más bajo.

En activaciones, la serie llegó al país acompañada de la campaña "Con Galaxy siempre en primera fila", ligada al Festival Estéreo Picnic 2026, que sorteó entradas VIP entre quienes compraran un Galaxy S26 y usó el festival como escenario para mostrar las funciones de cámara y estabilización. En el plano global, la marca acompañó al S26 Ultra con una campaña construida alrededor del estreno de El Diablo Viste a la Moda 2, con un comercial protagonizado por una de las actrices de la película.

La posición del FE dentro del portafolio se entiende en la comparación con sus hermanos mayores: el Galaxy S26 se lanzó en preventa desde $5.079.000 en versión de 512 GB. La distribución del lanzamiento se apoya en siete puntos de contacto entre retail, operadores, comercio electrónico y tiendas propias, cada uno con sus propios circuitos de retail media y calendarios promocionales, y suma la financiación bancaria como parte del mensaje comercial.

El lanzamiento llega en un momento de reacomodo del mercado. Según Omdia, en el segundo trimestre de 2026 Xiaomi lideró los envíos de smartphones en Colombia con 27% de participación, seguida por Samsung con 22%, Motorola con 15%, OPPO con 11% y TRANSSION, dueña de TECNO, Infinix e itel, con 10%. Entre las cinco concentraron el 85% de los envíos. En la misma medición, los envíos en América Latina cayeron 12% hasta 30,3 millones de unidades, con el costo de las memorias entre los factores de presión sobre la demanda.

El Galaxy S26 FE está disponible en Colombia en tres colores, Violeta, Negro y Pistacho, a través de Alkosto, Claro, Éxito, Falabella, Ktronix, la tienda en línea de Samsung y las Samsung Experience Stores. El precio de lanzamiento parte de $3'499.000, con financiación a 24 cuotas sin interés a través de alianzas bancarias.