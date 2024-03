Go big or go home, General Motors

E l equipo

Se distingue por su entrega y su enfoque para brindar la mejor experiencia a los clientes. En 2023, incluyó perfiles diversos, con ideas, conocimientos, seniority y logros distintos para tener el mix ideal al planificar y ejecutar. Este equipo se destaca por su capacidad de planificar, trazar una ruta de trabajo y una ejecución excepcional.

Qué aporta el equipo

Chevrolet Tattoo Studio conectó con las nuevas generaciones. Con este evento, la marca se posicionó como relevante y atractiva para los consumidores más jóvenes, al adoptar características modernas que reflejan las tendencias actuales. Mediante la interacción con los participantes, comprendió mejor el ciclo de vida del cliente, desde el descubrimiento de la marca hasta la fidelización, y delineó cómo la marca puede influir en este proceso.

Acción o campaña nominada

Durante el Festival Estéreo Picnic (FEP), General Motors creó una experiencia inolvidable a través de Chevrolet Tattoo Studio, donde los asistentes pudieron plasmar un recuerdo permanente en su piel. Más allá de hacer clic con la audiencia, GM creó una conexión emocional profunda con su público objetivo, reforzó su imagen como una marca innovadora, audaz y comprometida con sus clientes. El lema Go big or go home –que en español significa hazlo a lo grande o vete a casa– los motivó a destacar en el mayor festival de Colombia y de la región. Por ello, hizo el lanzamiento de la legendaria Silverado, ubicada en el segundo piso sobre una mano gigante que invitaba a los asistentes a contemplar sobre una pantalla LED de más de 15 metros el lineup de reconocidos tatuadores del país.

Resultados

La campaña tuvo un feedback positivo de 2.000 personas que se tatuaron durante la activación; además, la marca fue una de las dos primeras en el índice general de desempeño frente a otras 32 participantes evaluadas por el FEP y se posicionó por encima del promedio. El público la reconoció como una marca inclusiva y un vehículo de oportunidades para todos.

Calificación de los asistentes

91,3 % Nivel de tracción de la experiencia.

91.4 % Disfrute del stand.

