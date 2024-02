Zenith nombra a Robert Ruíz como Líder de Medios para Haleon Colombia

Robert Ruíz es el nuevo líder del equipo de Medios en Zenith para Haleon Colombia. Con una trayectoria destacada y un enfoque apasionado, aportará su experiencia y determinación a este nuevo rol, contribuyendo al continuo éxito de Haleon en el mercado colombiano.

En su nuevo cargo, asumirá la responsabilidad de liderar el equipo de Medios, supervisando la inversión y el seguimiento de los objetivos, así como la conexión de planes y estrategias 360. Además, trabajará en promover el desarrollo de servicios unificados bajo el modelo de The Power Of One, con el objetivo de llevar las marcas de un territorio farmacéutico a un territorio más característico de una compañía de consumo masivo.

La motivación de Robert para asumir este nuevo desafío con Haleon Colombia radica en ser parte de una empresa que constantemente busca la transformación y la excelencia. “Esta oportunidad que me dan de enfrentar desafíos constantes, especialmente con un cliente tan importante, es un orgullo que me motiva a dar lo mejor de mí”, comenta Robert Ruíz, Director de Cuenta para Haleon Colombia.

Con una sólida trayectoria que incluye roles destacados en empresas líderes del sector, aportará una riqueza de experiencia y conocimientos que serán fundamentales para impulsar el crecimiento de Haleon en Colombia. Su enfoque en utilizar herramientas innovadoras del grupo, como datos, creatividad, medios, consultoría, tecnología e inteligencia artificial, demuestra su compromiso con el éxito y el impacto positivo de las estrategias de la empresa.

También le puede interesar: En el boom digital creadores de contenido podrían aumentar sus ingresos en un 135%