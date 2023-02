Leticia Navarro, managing director de Kantar Insights en Colombia

P ERFIL

Leticia, profesional en finanzas y relaciones internacionales, inició su carrera en Millward Brown en 2005. Desde entonces, ha tenido diferentes roles enfocados en consultoría a clientes. A lo largo de su carrera, ha estado del lado del entendimiento del consumidor, diseñando y desarrollando proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa para ayudar a los clientes a un mejor entendimiento del ser humano. Su desarrollo profesional se ha visto marcado por la interacción con las personas, conocer y acercarse a entender el porqué de las cosas y explorar cada vez más, eso en los roles que ha desempeñado por más de 16 años. Hoy, se desempeña como managing director de Kantar Insights en Colombia.

POR QUÉ FUE NOMINADA

En enero de 2022, Leticia asumió como managing director de Insights Colombia, desde donde se proyectó desarrollar un enfoque human centric. Uno de sus propósitos, al ser una compañía global, fue precisamente darle “un toque especial” a la operación en Colombia, centrándose en humanizarla tanto en el equipo de Kantar Insights como en la forma de relacionarse con los clientes, entendiendo que al final todos, desde cualquier punto de contacto en el que estén trabajando, son seres humanos: Cliente-Agencia-Consumidor.

La compañía cerró el año con grandes logros y consolidando un equipo motivado que entendió que, si bien ofrece metodologías y análisis, todo es por sus clientes que deben comprender como personas, al igual que entienden a los consumidores. Leticia considera que ser nominada a Líder de Agencia es un resultado de un extraordinario trabajo en equipo porque sin ellos nada sería posible, es la suma de todos sin individualismos. “Lo logras siendo un Líder, no un jefe, entendiendo que cuando trabajamos juntos como pares, como equipo, logras lo que te propones, no se trata del éxito individual sino del de todos, gracias a cada uno de ellos y no hablo solo del equipo directivo sino de cada persona que hace parte de Kantar Insights logramos un año extraordinario”.

TESTIMONIO

“Para mí, lo primordial es mi familia, mi esposo y mis hijas; siempre tuve miedo de asumir un cargo de este calibre, porque creí que eso implicaba un sacrificio personal. Me daba terror no tener suficiente tiempo para estar con mis hijas y acompañarlas en todas las cosas que implica criar dos niñas pequeñas –citas médicas, eventos del colegio, tiempo de calidad, etc.–; y qué equivocada estaba, ahí es cuando uno se da cuenta de que los miedos muchas veces están en tu cabeza y te los inventas tú misma”, asegura Leticia. Su mayor logro es saber que puede crecer profesional y personalmente sin renunciar a nada.

LOGROS 2022

Mi equipo directo de trabajo. Trabajo feliz como MD y feliz esposa, mamá, amiga e hija.

20% de crecimiento en ventas vs. 2021

Encuesta de satisfacción de empleados más alta de la historia y la menor rotación de empleados.

Lanzamiento de Look to The Future, estudio sindicado de macrofuerzas y tendencias.

OBJETIVOS 2023

Human Centricity

Vamos a continuar con la estrategia human centric, tanto al interior de la compañía como la relación con los clientes y poder hacerlo cada vez mejor para ellos y para nosotros. Somos quienes recomendamos a nuestros clientes constancia; entonces, porque cambiar algo que dio excelentes resultados en 2022.

