Cerveza Aguila crea la promoción ''Goles no Oficiales''

Goles no oficiales es la campaña de Aguila y DAVID Colombia que se encargará de recompensar a los aficionados; Por cada fallo se harán posible descuentos en cerveza Águila por la aplicación de TaDa esta dinámica se activará en los partidos de 22 y 30 de abril a nivel nacional.

La actualidad del fútbol colombiano tiene un declive deportivo y de calidad, según el portal deportivo, Varsky sports, la liga colombiana es una de las que menos goles hace en Sudamérica, la escasez de gol ha perjudicado el espectáculo y ha implicado que las marcas busquen opciones para verle el lado bueno a este anti récord.

Cerveza Águila es un producto que lleva más treinta años en el mercado, le ha dado alegría al deporte colombiano, y para esta ocasión descubrió que ante las adversidades que está sufriendo el fútbol vio la necesidad de compensar a la hinchada por todos esos goles fallidos en motivos para celebrar. Goles no Oficial trata de una instalación de 4 arcos adicionales en algunos estadios del país, los cuales activan descuentos en tiempo real, para rescatar los tiros errados al arco y convertirlos en un incentivo de celebración positiva para los colombianos.

“En Aguila creemos que, para despertar el espíritu alegre, independientemente del equipo, necesitamos darles más entretenimiento y emociones a los fanáticos del fútbol. Por eso, como patrocinadores históricos de la alegría del fútbol, decidimos intervenir de manera no oficial el juego para que una estadística negativa como los goles errados, se convierta en un motivo de celebración positiva, sea de tu equipo o del rival, en todos los rincones de Colombia en donde se vive la pasión del fútbol. El deporte, sobre todo uno tan histórico como el fútbol, está evolucionando en el mundo y es momento que la publicidad alrededor de él también lo haga, “indicó Diego Pomareda, director de Cerveza Aguila.

¿Cómo funciona “Gol no oficial?

Este evento será ejecutado durante el partido correspondiente a la fecha 15 de la liga colombiana entre Junior vs Jaguares. La marca instalará 4 arcos adicionales en los espacios publicitarios que se encuentran justo al lado de los arcos oficiales. De esta manera, cuando un jugador no logre anotar un gol y el balón pasé por la zona del espacio publicitario de Águila, esta jugada se convierte en un “Gol No Oficial” y Aguila activará por medio de su plataforma de delivery de bebidas TaDa, un descuento entre el 5% y el 35% en cerveza.

Es un ecosistema completo, una vez los nuevos arcos reciban un Gol No Oficial, se activarán banners en transmisiones de TV, cuñas, menciones en radio, pauta en redes sociales, notificaciones en apps de deportes y comunicación en los estadios. Además, la campaña también se realizará el 30 de abril, en la ciudad de Barranquilla; donde el equipo 'Tiburón' se enfrentará a Millonarios. Con esta acción, la marca busca que su patrocinio no solo sea útil para apoyar el deporte, sino también para hacerlo más divertido y alegre para los fanáticos.

