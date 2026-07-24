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Andrés Ordóñez y Luiz Sanches, dos líderes latinoamericanos en la cima de la creatividad mundial, presidirán El Dorado 2026

El Dorado 2026

Andrés Ordóñez y Luiz Sanches, dos líderes latinoamericanos en la cima de la creatividad mundial, presidirán El Dorado 2026

El Global Chief Creative Officer de McCann y el primer Global Chief Creative &amp; Design Officer de Kimberly-Clark asumirán como Presidentes del Jurado de El Dorado 2026 y encabezarán los dos paneles independientes que dan forma al nuevo modelo de evaluación del festival.

Redacción P&M
Redacción P&M
 julio 24, 2026

El Festival El Dorado confirmó la designación de Andrés Ordóñez y Luiz Sanches como Presidentes del Jurado para su edición 2026. El nombramiento reúne en Colombia a dos referentes del liderazgo creativo internacional y marca el inicio de un nuevo sistema de evaluación para El Dorado, que responde a las rápidas transformaciones que está viviendo la industria en los últimos años.

Ordóñez, responsable de la visión creativa global de McCann en más de 100 países, aportará la perspectiva estratégica de la agencia y su capacidad para transformar el conocimiento cultural en ideas relevantes para las marcas. Por su parte, Sanches, líder global de Creatividad y Diseño en Kimberly-Clark, sumará la mirada del anunciante integrando el diseño y la estrategia creativa dentro del modelo de negocio.

Esta complementariedad aportará al proceso una perspectiva más amplia, ponderando tanto su originalidad y calidad de ejecución como su capacidad para construir valor de marca, transformar negocios e impulsar el crecimiento.

La nueva estructura inaugurará un sistema de evaluación compuesto por dos paneles independientes, cada uno encabezado por uno de los presidentes. Este modelo elevará el rigor del proceso y ofrecerá mayor profundidad, especialización y precisión en los juzgamientos. También ampliará la diversidad de perspectivas y permitirá que cada trabajo sea analizado desde los conocimientos y criterios más pertinentes para su naturaleza.

Al respecto, Paula Feged, Directora Ejecutiva del Festival El Dorado, afirmó: «Reunir a Andrés y Luiz expresa la ambición con la que El Dorado asume esta nueva etapa. La excelencia creativa exige dos fuerzas inseparables: el talento para concebir una idea extraordinaria y la visión empresarial para creer en ella, respaldarla y llevarla a cabo. Desde lados distintos de la mesa, ellos representan el más alto nivel de ambas».

El Festival El Dorado 2026 se llevará a cabo los días 30 de septiembre y 1 de octubre en Altos del Chicalá, Colombia. La convocatoria estará abierta para piezas desarrolladas en el país o por profesionales colombianos en el extranjero que hayan sido emitidas o publicadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026.

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