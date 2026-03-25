La perfumería nicho continúa creciendo en Colombia con la llegada de “Meant To Be Seen” de NISHANE

Bogotá fue la ciudad elegida por la casa de perfumería nicho NISHANE para presentar oficialmente en Colombia Meant To Be Seen, su más reciente lanzamiento en concentración extrait de parfum (35%). El evento confirma la relevancia que ha ganado el mercado colombiano dentro de la estrategia internacional de la marca y su interés por seguir creciendo en el país.

El evento confirma la relevancia que ha ganado el mercado colombiano dentro de la estrategia internacional de la marca y su interés por seguir creciendo en el país.

El lanzamiento se da en un momento clave para la industria. El mercado global de fragancias superó los USD 55.000 millones en 2024 y mantiene proyecciones de crecimiento anual cercanas al 5 % hacia 2030. Dentro de este panorama, la perfumería nicho es uno de los segmentos más dinámicos, con crecimientos estimados entre 8 % y 10 % anual, impulsados por consumidores que buscan mayor concentración, calidad de ingredientes y propuestas diferenciadas.

Con más de una década de posicionamiento en el circuito internacional de perfumería de autor y presencia en más de 40 países, NISHANE continúa apostando por América Latina y, especialmente, por Colombia, donde el interés por fragancias de alta concentración ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. El país se ha convertido en uno de los mercados más activos de la región en consumo de perfumes premium, reflejando una evolución hacia elecciones más sofisticadas y personales.

“Colombia se posiciona hoy como uno de los mercados más importantes para NISHANE a nivel mundial. Celebrar el lanzamiento oficial de Meant To Be Seen en Bogotá —una ciudad vibrante que refleja perfectamente el espíritu audaz y expresivo de esta creación— representa tanto un hito estratégico como una declaración de compromiso con la región”, afirma Jelena Ostojic, directora de marca de NISHANE.

Desarrollada en colaboración con el perfumista senior de Givaudan, Jordi Fernández, la fragancia propone una reflexión contemporánea sobre la presencia y el “lujo silencioso”, tendencia que ha ganado terreno tanto en moda como en belleza.

Inspirada conceptualmente en la idea de visibilidad asociada a Marilyn Monroe, la creación no se plantea como una declaración estridente, sino como una afirmación sutil de identidad. Meant To Be Seen parte de una pregunta emocional: ¿qué sucede cuando alguien se siente invisible? La fragancia responde con una composición diseñada para funcionar como un “ancla de luz”, un recordatorio sensorial de presencia.

La fragancia abre con bergamota y violeta, aportando una luminosidad suave y elegante; en el corazón, la manteca de iris se combina con moxalone y civetona para crear un equilibrio entre delicadeza y carácter, mientras que el fondo de sándalo, ambrettolide y akigalawood aporta una calidez envolvente con efecto piel. Su composición fue diseñada para lograr una estela perceptible y duradera, manteniendo equilibrio sin resultar intensa en exceso.

El lanzamiento en Bogotá, realizado en alianza con Neeche Haute Parfumerie como plataforma especializada en perfumería de autor en Colombia, no solo introduce una nueva fragancia al portafolio local, sino que reafirma la intención de la casa de profundizar su conexión con la comunidad colombiana de amantes de la perfumería nicho.

“Este lanzamiento marca no solo la introducción de una nueva fragancia, sino también un compromiso continuo por fortalecer nuestra presencia en Colombia y profundizar nuestra conexión con los amantes de la perfumería en la región”, añade Ostojic.

Con este movimiento, NISHANE consolida su posicionamiento en el segmento premium y nicho del país, en un contexto donde los consumidores buscan composiciones más complejas, concentraciones más altas y narrativas que conecten con identidad y expresión personal.

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