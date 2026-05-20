El performance adaptativo de Add Media

La integración de ecosistemas activos, el monitoreo constante y la capacidad de reacción en tiempo real se posicionan como factores claves desde Add Media en una estrategia para los clientes.

Add Media inició operaciones hace 16 años como una compañía enfocada en medios y la investigación de Mercados. Con el paso del tiempo, la empresa amplió su estructura y servicios en respuesta a las dinámicas del mercado, evolucionando al modelo 360 que integra y destaca tanto a medios, creatividad, capacidades digitales y análisis de datos.

De acuerdo, con datos del CEO, en sus primeros años de operación estuvo centrada en la Investigación de Mercados, planificación y compra de pauta. Posteriormente, la compañía incorporó nuevas áreas al identificar que la ejecución de campañas requería no solo de la gestión de medios, sino también de desarrollo creativo y entendimiento de audiencias.

‘’Muchos de los clientes que hemos tenido acá, o incluso colaboradores que han venido a trabajar, siempre han dicho que Add Media es una verdadera agencia 360, porque sí cumple con todos los requisitos de serlo’’, Christian Ochoa Goernitz, CEO, director y fundador de Add Media.

Uno de los puntos de inflexión en este proceso de crecimiento de Add Media se dio entre los años 2013 y 2014, cuando la empresa avanzó hacia el entorno digital. Esta etapa implicó la adopción de nuevas capacidades tecnológicas y la conformación de equipos especializados, en un contexto de crecimiento de los canales digitales.

Actualmente, Add Media estructura su operación bajo un ecosistema de performance adaptativo, en el que se articulan la pauta, el contenido y la data. Este modelo contempla el seguimiento constante de las campañas y la posibilidad de realizar ajustes en función del comportamiento de las audiencias, en un entorno caracterizado por cambios en los hábitos de consumo, ‘’¿Y qué hacemos nosotros con ese performance adaptativo? Tratamos de conectar la pauta, el contenido y la data. Y hay un tema súper clave, que nosotros trabajamos mucho: entender y asimilar la data’’ agrega Ochoa.

Además, la compañía trabaja sobre la integración de diferentes canales, entendiendo que los recorridos de los usuarios se desarrollan en múltiples puntos de contacto. La construcción de estrategias se basa en el monitoreo continuo de información y en la adaptación de los contenidos y la pauta en tiempo real y en el uso de la data.

‘’Por eso nosotros tratamos de que las campañas no sean campañas estáticas, sino que formen parte de un ecosistema vivo. Digamos que la campaña que vos estés haciendo hacia ese consumidor lo puede tener mapeado esta semana, pero la otra semana ese consumidor puede cambiar completamente. Hay tanta información y tanta capacidad de que la gente reciba información de mil formas, que vos tenés que adaptarte a ese cambio’’, destacó el CEO de Add Media.

Con enfoques en donde las métricas relacionadas con la interacción de las audiencias y el comportamiento frente a los contenidos, complementando indicadores tradicionales como el alcance o las impresiones, Add Media, se encuentra en la vanguardia de mejora continua a las necesidades de sus clientes. Este proceso implica la revisión permanente de resultados y la optimización de las campañas durante su ejecución.

Como parte de abarcar de manera continua el 360, la IA es una herramienta que ayuda y aporta a en los procesos operativos, principalmente en tareas de análisis, planificación y optimización. Estas herramientas las utilizan como soporte en la gestión de campañas, en parte con la intervención de los equipos estratégicos. ‘’Hoy lo que te diga una IA, un ChatGPT o un Claude es palabra de Dios. Y yo pienso que ahí es donde no. Yo he tratado de que mi equipo empiece a pensar de una forma diferente y que esa inteligencia artificial sea parte de nuestro sistema operativo, pero como una herramienta más de trabajo, no como el cierre de toda la estrategia que vos quieras hacer (...) Entonces, en lo que más enfatizo aquí dentro de la agencia es en que esa inteligencia artificial se vuelva una herramienta, pero que no se vuelva la que piense por vos’’, finaliza Ochoa

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