Sokoloff, Samper, Rodríguez y Polar se suman al Ciclo de Conferencias de El Ojo 2024

En esta oportunidad la organización del festival El Ojo de Iberoamérica, anunció el conversatorio que protagonizará José Miguel Sokoloff, President Team IPG / UL, CCO MullenLowe Global junto a Francisco Samper, Presidente de MullenLowe SSP3 y MullenLowe Latam; Carlos Andrés Rodríguez, Global Creative Director de MullenLowe; y Humberto Polar, Presidente del Círculo Creativo de México titulado «Raíces locales, impacto global” que consistirá en una entrevista de Francisco Samper, Humberto Polar y Carlos Andrés Rodríguez a José Miguel Sokoloff.

El Ojo convocará a las mentes brillantes de la publicidad, la comunicación, el marketing, la innovación, internacional y regional. Este año la locación será en el Auditorio Principal de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires los días 13, 14 y 15 de noviembre. En un ambiente íntimo y de inspiración, las diferentes personalidades compartirán con los asistentes los secretos de sus carreras, las nuevas tendencias creativas y cuál es su visión sobre una industria en constante transformación.

El Ciclo de Conferencias de El Ojo de Iberoamérica ha marcado un antes y un después en la industria de la región durante 27 años. En el escenario de El Ojo, los referentes de la industria regional y mundial comparten sus conocimientos y debaten sobre cuál es el próximo paso que deben realizar las agencias, redes y anunciantes para ir más allá de los límites actuales y estar a la vanguardia del mercado y de la creatividad.

José Miguel Sokoloff, President Team IPG / UL, CCO MullenLowe Global

Sokoloff encuentra su punto ideal creativo en la intersección del arte, la cultura y el running. Como líder, no tiene miedo de experimentar con ideas y narrativas que van más allá de los límites de la publicidad y la comunicación convencional. Lo previsible no es lo suyo. Ha viajado por el mundo, donde ha observado y absorbido la cultura creativa mientras era mentor de talentos en todo el mundo.

Este creativo nació en Medellín, pero creció en Bogotá, donde se educó desde chico hasta terminar Administración de Empresas en el C.E.S.A. Luego, ingresó a la agencia Leo Burnett como pasante en el departamento de medios recortando prensa para hacer los “informes de competencia”. Durante todo el día estaba rodeado de avisos de todas las categorías que los clientes de Leo Burnett y su competencia hacían. La alegría que le causaba encontrar algún ocasional aviso divertido, bien escrito o diseñado le hizo soñar con poder ser uno de los creativos que crearan esos avisos que se destacaban entre los demás.

Logró que le dieran la oportunidad de ser copy junior en Leo Burnett y 4 años más tarde fue nombrado vicepresidente director Creativo general, donde lideró la creación de campañas icónicas para clientes como Postobón, Nacional de Chocolates, Procter & Gamble, Kimberly-Clark y Davivienda lanzando su famoso “lugar equivocado”.

En 1996 junto a Francisco Samper, a Humberto Polar y a Rafael Mora, crearon su propia agencia SokoloffSamperPolarMora, luego SSP3. La agencia rápidamente ocupó el primer lugar en creatividad y pasó a ser una de las 3 agencias más grandes del mercado en menos de 3 años, lugar que ha ocupado desde entonces hasta el día de hoy. En El Ojo de Iberoamérica se consagró como Mejor Agencia de Colombia en 1999, premio que volvería a conquistar de forma consecutiva en 2003, 2004, 2005 y 2006.

Como creativo, Sokoloff fue elegido el Mejor de Colombia en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, contribuyendo a que la red Lowe se consagrara en 1999 y 2002 como Mejor Red de Iberoamérica en el Festival. Logro que repetiría con MullenLowe ya bajo su liderazgo creativo global en 2018.

En el año 2002 se convirtió en el primer latino en integrar el Consejo Creativo de la red Lowe. Y ya en 2011 fue nombrado Presidente del Consejo Creativo Mundial de la red Lowe and Partners a la que SSP3 pertenecía, convirtiéndose en el primer colombiano en liderar la creatividad de una red global.

Sokoloff participó como Jurado de Titanium en Cannes 2013 y lideró numerosos jurados de la industria, entre ellos fue Presidente del Jurado de El Ojo Radio en 2011, Presidente de Outdoor de Cannes 2014, Presidente de El Ojo Vía Pública en 2017 y en 2019, y Presidente de Radio & Audio de Cannes en 2019.

Hoy, además de ser Presidente del Consejo Creativo Mundial de MullenLowe y de otras agencias del Holding IPG, también es el Presidente global y Chief Creative Officer de la cuenta de Unilever para IPG.

Sokoloff sabe, y lo repite una y otra vez, “la creatividad es la herramienta más poderosa para impulsar cambios”. Y El Ojo de Iberoamérica celebrará la noche del próximo 14 de noviembre todos los cambios que con su creatividad logró desarrollar para marcas y para su propio país, llevándolo al Salón de Honor del Talento Latino, en el marco de su XXVII edición, y ese mismo día por la tarde, compartirá su visión en el marco de las conferencias del festival.

Francisco Samper, Presidente de MullenLowe SSP3 y MullenLowe Latam

Graduado en Publicidad, Francisco comenzó su carrera en 1979 en el departamento creativo de la agencia de publicidad Camilo Salgar Jaramillo. Luego, se trasladó a Intermedios, una empresa de marketing y transmisión televisiva de eventos en Colombia. Posteriormente, se unió a Efectimedios como Gerente de Marketing, una empresa especializada en publicidad interior y exterior.

En 1985, fue contratado por McCann-Erickson como Ejecutivo de Cuentas en Cali. En 1990, se mudó a Bogotá, donde se convirtió en Director General de la agencia y estuvo a cargo del negocio de Coca-Cola. En 1992, fue nombrado Gerente General y miembro del Comité Ejecutivo de McCann Latinoamérica. Ese mismo año, también recibió el prestigioso «Premio H.K. McCann» por ser el mejor profesional de cuentas y liderazgo en América Latina.

En 1996, junto con Humberto Polar y José Miguel Sokoloff, Francisco cofundó Lowe-SSPM, ahora conocida como MullenLowe SSP3. Bajo su liderazgo, la agencia ascendió rápidamente del puesto 26 al 3 en tamaño de facturación en Colombia en solo cuatro años.

MullenLowe SSP3 se convirtió en la agencia creativa líder del país, al obtener más de 1,000 premios internacionales, el primer Titanium Cannes de América Latina, el Grand Prix de Innovación en 2018, y más de 50 otros Grand Prix, como Jay Chiat, IPA y APG.

En 2013, presentó su conferencia «Publicidad sin complejos» en El Ojo de Iberoamérica. Ese mismo año, MullenLowe SSP3 fue nombrada «Agencia Internacional del Año» por Advertising Age, la publicación más respetada de la industria globalmente. En 2015, Fast Company la reconoció como una de las «10 Empresas Más Innovadoras de América Latina».

En 2016 fue Presidente del Jurado Idea Latina para el Mundo, El Ojo Campañas Integradas, y El Tercer Ojo en El Ojo de Iberoamérica. Conquistó 5 Grandes Ojos en 2011 (“Operación Navidad”), 2012 (“Ríos de luz”), 2018 (“Mi Línea”) y 2020 (“The beer cap project” y “Rebrand the game”).

En 2018, el Festival Internacional de Creatividad de Cannes Lions reconoció a MullenLowe SSP3 como la «Agencia Más Innovadora del Mundo». Ese mismo año MullenLowe se consagró Mejor Red de Iberoamérica en El Ojo.

En 2020, recibió el mayor honor otorgado a una agencia de publicidad: el «Black Pencil de la Década». Este prestigioso premio, otorgado por el Festival Británico D&AD, reconoció la mejor campaña publicitaria a nivel mundial entre 2010 y 2020, otorgado a la campaña «Ríos de Luz» y seleccionada por expertos de la industria a nivel global.

Carlos Andrés Rodríguez, Global Creative Director de MullenLowe

Carlos Andrés se enamoró de las marcas y la cultura pop desde que era un niño. En 2009, comenzó como trainee en MullenLowe SSP3 Bogotá, Colombia, y en tan solo 5 años ascendió a Director Creativo. Después de trabajar en la oficina de la red en Londres durante un año, en 2015 regresó a SSP3 para convertirse en Director Creativo. En 2021, fue uno de los líderes responsables de la fundación de DAVID Bogotá, la 5ta oficina en el mundo de la red multipremiada del grupo WPP. En 2023, Carlos regresa a MullenLowe como Director Creativo Global, para liderar el Consumer Health de Bayer y las cuentas de Knorr, donde entregó campañas a nivel global y local.

A lo largo de su carrera, Carlos Andrés ha trabajado en campañas muy notables para el Gobierno Nacional de Colombia: el histórico Proceso de Paz en Colombia y el Proyecto Internacional para la Educación del Papa Francisco. Ha realizado trabajos locales, regionales y globales para clientes como AB InBev, Unilever, Edgewell, Bayer, Burger King y Aruba Tourism Authority, entre otros.

Es uno de los creativos más premiados de América Latina, con más de 350 galardones en su haber, incluyendo el Black Pencil de la Década en D&AD y el Primer León de Titanio de América Latina en 2012, por su trabajo “Ríos de Luz”, para el Ministerio de Defensa de Colombia; y el primer Gran Premio de Innovación para Latinoamérica en Cannes, por “My line”, creado para el ministerio de Comunicaciones y Tecnología de Colombia, en 2018.

Carlos Andrés fue nombrado uno de los “100 Most Innovative & Inspiring Individuals” de Adweek en 2022 y fue nombrado el profesional de publicidad más admirado en Colombia según SCOPEN 2022. Parte de su trabajo está incluido en el libro Game Changers de Cannes Lions, y ha sido miembro del jurado en Cannes Lions, D&AD, Clio Awards y El Ojo de Iberoamérica, entre otros.

En 2019 junto a Juan Pablo García, atrapó la atención de los asistentes de El Ojo, con la conferencia “Contradicciones 2020”, en la que reforzaron la importancia de la creatividad en el mundo de hoy, casi anticipándose sin saberlo a lo que viviríamos en el 2020.

Como Director Creativo de MullenLowe SSP3, llevó a la agencia a estar entre las dos Mejores de Iberoamérica y a ser reconocida como la Mejor de Colombia en El Ojo 2020, año en el que obtuvo dos Grandes Ojos por “The beer cap project” (El Ojo Directo), para cerveza Águila, y “Rebrand the Game”, para Budweiser (El Ojo Creative Data). Además, ese mismo año Carlos tuvo la misión de presidir el jurado de El Ojo Sustentable. Anteriormente, había cosechado varios GPs en El Ojo, entre ellos, el Gran Ojo Directo 2011 por «Operación Navidad», el Gran Ojo Vía Pública en 2013 con «Ríos de Luz», o el Gran Ojo Directo 2018 por «Mi Línea».

Humberto Polar, Presidente del Círculo Creativo de México

Humberto Polar es un escritor, guionista, artista electrónico y redactor publicitario peruano, residente en México desde el año 2003. Se ha dedicado por casi cuatro décadas al ejercicio de la creatividad en diferentes formatos, dentro de agencias de publicidad, revistas y radio online, sellos discográficos y festivales de arte electrónico. Ha publicado tres libros, tiene cerca de 100 exposiciones y ha ganado diversos premios de publicidad y arte. En 1996, mientras vivía en Colombia, fue fundador de SSP3 (hoy MullenLowe SSP3). Hoy escribe para varios blogs y publica música en diferentes sellos de Alemania y México. Es actualmente socio fundador de la plataforma Tonal, un espacio multicanal dedicado a la cultura en la Ciudad de México.

Polar se destacó como Mejor Creativo de Colombia en 1998 (Lowe & Partners/SSPM); Mejor Creativo de México en 2007 (Lowe); y Mejor Creativo de Perú (Mayo DraftFCB) en 2013, a nivel de El Ojo Local. Fue Presidente de Jurado de El Ojo PR, El Ojo Sustentable y El Ojo Innovación en El Ojo de Iberoamérica en el año 2014. Fue Conferencista dos veces en El Ojo, en 2013 (cuando era VP y CCO de Mayo Draftfcb South Pacific Region Perú) y en 2018 (como Chief Creative Officer y Head of Content de Grey México).

Por otro lado, obtuvo el Gran Ojo Innovador en El Ojo 2013 por su trabajo “El primer panel publicitario en producir agua potable”, de Mayo Draftfcb Perú, para Universidad De Ingeniería Y Tecnología, campaña que además obtuvo 7 Oros en diversas categorías ese mismo año en el festival.

