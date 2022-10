Una mirada a las compras de electrónica y variables generacionales

De acuerdo con la consultora GFK, conocer datos de compra y variables entre generaciones es relevante para la toma de decisiones en los negocios y las acciones futuras. Así, por ejemplo, el estudio revela que, en los últimos 12 meses, el 68% de consumidores de América latina han reducido sus compras y 59% ha esperado por momentos promocionales para adquirir un producto.

Esto se debe al nivel de confianza en el futuro en términos económicos. Para los colombianos, en todas las generaciones, es mas alto, con un aproximado del 50% frente a América Latina y el mundo. Pero uno de los puntos a remarcar, igual en todas las generaciones, es la preocupación que tienen principalmente por la inflación y el costo de vida que esta entre el 38% al 50% respectivamente. A esto se asocia que el 44% de los colombianos esperen en sus compras de electrónica de consumo para aprovechar hasta el momento de ofertas de final de año.

“Esta información es muy útil, ya que les permite a los empresarios leer lo que esta pasando en la sociedad y anticipar muchas veces lo que a futuro viene para la economía y los negocios, de cara a las situaciones del mundo, la región y el país”, asegura Andrés Fernando Contreras, director Comercial de la región Andina de GfK.

Variables generacionales

Entre las más de 35 variables de los aspectos del consumidor Colombiano vs. Latinoamérica y el mundo que analiza el informe, se revela que la generación Z es mucho más abierta en su identidad de género y orientación sexual. No obstante, en Colombia, aunque se mantiene la tendencia, hay una posición más conservadora. Por otro lado, que entre los jóvenes, comparado con las generaciones X y Boomer, es menos habitual tener hijos, para el caso de los Millenial el 25%, la generación X el 15%, y los BabyBoomers en 8% respectivamente no tiene hijos.

En el estudio se revela que Colombia cuenta con un nivel de satisfacción similar pero ligeramente inferior a Latinoamérica y el mundo, en el caso de la generación Z el 68% cuenta con un nivel de satisfacción, los Millenials un 60% y para las generaciones X y BabyBoomers los porcentajes son 65% y 61% respectivamente

“El conocer la actualidad de las generaciones, más aún después de un periodo incierto como fue la pandemia, en sus pensamientos, su sentir y sus prioridades, permite que las marcas, las empresas, los comerciantes y los profesionales realicen trabajos de segmentación y construcción de las estrategias y mensajes para encontrar las oportunidades de sostenibilidad en sus categorías”, añade Contreras.

Finalmente, en cuanto a estimaciones de compra futura, un 48% de la generación Z señala que comprará un televisor en los próximos 12 meses, en tanto un 47% de los Millennials espera hacerlo y un 52% de la generación X espera comprar un smartphone y los BabyBoomer en un 34% un computador.

