Caracol Televisión ratifica su liderazgo con eventos en vivo

Los grandes eventos en vivo se convierten en una oportunidad clave para consolidaraudiencias y fortalecer las marcas. El Mundial de la FIFA 2026 volvió a demostrar lacapacidad de Caracol Televisión para conectar con millones de colombianos.

Los eventos en vivo siguen siendo una de las principales fortalezas de la televisión abierta y, para Caracol Televisión, son la oportunidad para fortalecer su liderazgo en Colombia. Cada encuentro deportivo que transmite, a través de sus pantallas y plataformas, tiene la capacidad de reunir a millones de colombianos.

Este liderazgo se ha construido a lo largo de los años con marcas que acompañan al país en grandes acontecimientos deportivos y de talla mundial. Hoy, Noticias Caracol, Caracol Sports y Gol Caracol son referentes de información y deporte y las cifras lo demuestran.

Según Ibope, durante el Mundial de la FIFA 2026, las transmisiones del Gol Caracol se posicionaron en el primer lugar logrando un promedio de sharede 63,2 % y un rating promedio de 11,5 %. Esto quiere decir que más de 43 millones de personas prefirieron a Caracol Televisión, lo cual confirma su liderazgo en la señal abierta con un 78 % de favoritismo sobre su principal competidor.

La estrategia de la compañía se ha trazado entendiendo que las audiencias no piensan solo en plataformas, sino en contenido. Por esta razón, la evolución de Caracol Televisión se ha encaminado a construir un ecosistema propio donde la televisión abierta y las expresiones digitales complementan el alcance de sus contenidos.

Un ejemplo de esta evolución son los resultados del Mundial de la FIFA 2026. El ecosistema digital de Caracol Televisión alcanzó más de 2.200 millones de visualizaciones y Gol Caracol fue la marca más destacada al aportar más del 60 % de las visualizaciones. En cuanto a las reproducciones digitales, las marcas superaron los 372millones y Ditu alcanzó 57 millones de reproducciones, 13,6 millones de usuarios acumulados y 8,6 millones de horas de consumo. Estas cifras dejan clara la relevancia de la transmisión de los eventos en vivo y su capacidad de convocatoria, mientras su consumo ha evolucionado hacia una experiencia multipantalla en la que televisión abierta, streaming y redes sociales se potencian entre sí. El liderazgo de Caracol Televisión en las transmisiones en vivo se ha consolidado con la confianza que millones de colombianos depositan en sus contenidos. La experiencia editorial y periodística, el talento frente y detrás de cámaras, la infraestructura tecnológica para eventos de gran escala, la capacidad de producir contenido premium y ahora un ecosistema digital que amplía esa experiencia han sido fundamentales para construir credibilidad, calidad editorial y conexión emocional con las audiencias. En este proceso, la compañía tiene claro que las plataformas son un medio efectivo parala distribución de contenidos, pero son las marcas las que permiten construir y consolidar sus audiencias diariamente. Gol Caracol es un ejemplo de ello: esta marca ha trascendido la pantalla y se ha convertido en un referente para vivir y acompañar a las selecciones Colombia en todos sus encuentros.

Los eventos en vivo continúan demostrando que los contenidos trascienden las pantallas y se convierten en experiencias que convocan. Caracol Televisión ratifica que es el punto de encuentro para millones de colombianos, al integrar televisión abierta, streaming y redes sociales en sus transmisiones para ofrecer una experiencia diferenciadora y fortalecer su liderazgo en el sector

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.