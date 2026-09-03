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Juliana anuncia su primera gira por Estados Unidos
La cantante colombiana se presentará en Nueva York, Miami y Orlando durante octubre.
Redacción P&M
septiembre 3, 2026
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