Con esta campaña se hizo oficial el relanzamiento de Malta Leona

Full sabor pa’ ir por más es el concepto de campaña con el que Malta Leona, en conjunto con Akira Cine, hace oficial su regreso.

La marca activó la escucha de su audiencia, con el objetivo de encontrar las tensiones alrededor de las ocasiones de consumo: el trabajo y el break. A partir de estos datos, se logró determinar que el estado de ánimo de las personas es negativo cuando no tienen espacios de descanso.

Por esta razón, Malta Leona decidió convertir la situación en una oportunidad, y creó el concepto creativo Full sabor pa’ ir por más.

El mensaje que busca dar la marca es el de una bebida que recarga energía a las personas. Por esa razón, Twitter fue la red social perfecta para transmitir ese mensaje. Con el hashtag #NoDoyMás, Malta Leona personalizó 80 comerciales para usuarios de Twitter, que contaron con la participación de actores y humoristas colombianos.

Todo esto, con el objetivo de convertirse en una propuesta innovadora y creativa en canales digitales.

#NoDoyMás con los trasteos, pero @danilopezpo , cómo esa caja no se va a levantar sola, más bien agarra una Malta Leona y recárgate de full sabor #PaIrPorMás , pilla este manual del trasteo ➡️ https://t.co/Q8lvjyVsTU pic.twitter.com/AX2ZQcOBbY

#NoDoyMás cuando no me dejan ver T.V. tranquilo, por eso @mariale714 si se te atraviesan, que solo sea con una Malta Leona, full sabor #PaIrPorMás, y que no te interrumpan esta maravilla ➡️ https://t.co/2Sp5kJFCbI pic.twitter.com/Igm466ubaA

— Malta Leona (@MaltaLeonaCO) June 12, 2019