Colombia tiene 31 casos finalistas en Latin American Effie Awards 2019

204 casos de países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay hacen parte del shortlist de Latin American Effie Awards 2019. En el listado se destacan Colombia y Perú. Colombia tiene 31 casos finalistas.

El jurado de Latin American Effie Awards 2019 es presidido por Mariate Arnal e integrado por 90 profesionales. Para la selección de los finalistas, se reunió en The Biltmore (Coral Gables).

Colombia tiene 31 casos finalistas

Por Colombia, se destacan casos en los que participan agencias creativas como Sancho BBDO, Ogilvy, DDB, Geometry Global, MullenLowe SSP3, Publicis, Grey y McCann.

Así mismo, se destacan anunciantes como Bancolombia, Acnur, Avianca, Kingo Energy, Pepsi, Pepsico, AB InBev, Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO; almacenes Éxito, Wingo, Carvajal Tecnología y Servicios, CTS; Aeroméxico y Homecenter.

Las categorías con más casos colombianos finalistas son: Branded Content, Programática, Real-Time Marketing, Impacto Positivo Social, Bebidas sin alcohol y Transporte, viajes y turismo.

Perú es uno de los países de Latinoamérica que más se ha destacado en cuanto a creatividad en los últimos años, el shortlist de los Latin American Effie Awards 2019 es prueba de ello, donde cuenta con alrededor de 23 casos.

Argentina, Chile y Brasil también se destacan entre los 204 casos finalistas.

Listado completo de finalistas

Impacto Positivo – Social – (Sin fines de lucro)

–Refugiados, bienvenidos, de Sancho BBDO para ONU, ACNUR. Colombia

Impacto Positivo – Social (Marcas)

–¿Cuál es tu edad interior? La idea que trajo a la tradicional Avena Quaker de vuelta al juego, de AlmapBBDO para Quaker, Pepsico. Brasil

Bebidas sin alcohol

–I love you, hater, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina

Productos y servicios financieros

–AmEx for foodies, de Ogilvy & Mather Miami para American Express. Estados Unidos

Reputación corporativa

–Los puentes de la comida, de Mercado McCann para Coca-Cola. Argentina

Transporte viajes y turismo

–Competir con las lowcost sí es posible, de DDB Colombia para Avianca. Colombia

Vehículos

–El día que Chevrolet auspició otro vehículo, de McCann Chile para Chevrolet, GM. Chile

–Frontier, the power of tech, de Terán/TBWA para Nissan Mexicana, Nissan. México

CATEGORÍAS SINGLE MARKET

Bajo presupuesto

–DNA discounts, de Ogilvy & Mather Colombia y México para Aeroméxico. Colombia y México

–El presentador de noticias de 88 años, de McCann Chile para Fundación Las Rosas. Chile

–Cupones que te conocen, de McCann Lima para Wong. Perú

–Fresh Face Cabify, de McCann Buenos Aires para L’Oréal París. Argentina

–Kingo: encendiendo vidas, de Ogilvy & Mather Colombia y Guatemala para Kingo Energy. Colombia. Agencias contribuyentes: Powell Communications, Hill & Knowlton Guatemala

–FAE – Butacas reservadas, de McCann Panamá para Fundación Festival de Artes Escénicas. Panamá

–Sin bosques nada es forever, de VMLY&R Argentina para Fundación Vida Silvestre. Argentina

Branded Content

–I love you, hater, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina

–Una vez en la vida, de Ogilvy & Mather Argentina para American Express Platinum. Argentina

–La escuela de la sostenibilidad, de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia. Agencias contribuyentes: Frubis, Google, MediaMonks

–¿Cuál es tu edad interior?, de AlmapBBDO para Quaker, Pepsico. Brasil

–Allá lo juegan, acá lo vives – La canción, de Sancho BBDO y OMD para Pepsi, Pepsico. Colombia

–Pilsen support, de Fahrenheit DDB y Zenith para Pilsen Callao, Backus AB Inbev. Perú

–Festival #SigueLaMúsica, un concierto en tu celular, de FeatMia para Tigo. Guatemala. Agencia contribuyente: 4am Saatchi & Saatchi Guatemala

–Una colección a prueba de bullying, de McCann Lima y Momentum Worldwide Perú para Jockey Plaza. Perú

–Junior Chef, de Grey Ecuador para Universidad de San Francisco, USFQ Carrera de Gastronomía. Ecuador

–Amigos de WhatsApp, de DDBColombia para Poker, ABInveb. Colombia

–Food Truck Love Season 1, de LIH Puerto Rico para AT&T. Puerto Rico

–El plástico no pertenece al océano, de BBDO Argentina para Corona, AB InBev. Argentina

–Gustos opuestos en una misma mesa, de Sancho BBDO para Locería colombiana, Corona Vajillas.

–FIFA 19 Jersey para Comunidad MX, de Weber Shandwick para Electronic Arts, EA Sports FIFA. México

–. Colombia: inspirando contenidos orgánicos a partir de su concepto de campaña, de Turner y CNN Latin America, ProColombia.

David versus Goliat

–Ganale a la inflación en 5 minutos, de Grey Argentina para Itaú. Argentina

–Sin bosques nada es forever, de VMLY&R Argentina para Fundación Vida Silvestre. Argentina

–Banisi, siempre fácil, de McCann Panamá para Banisi. Panamá

–Galletas de Arroz Costeño- Artistas del Sabor, de Wunderman Thompson Perú para Costeño. Perú. Agencia contribuyente: Claridad Coaching Estratégico, Chisac, PHD Perú, Marca Registrada

Éxito sostenido

–Estrellas otra vez, de J. Walter Thompson Puerto Rico para Triple-S Advantage. Puerto Rico. Agencias contribuyentes: Zapatero Films, Latitude Films

–Rompiendo nuestro récord histórico, de Fahrenheit DDB para Fundación Peruana de Cáncer Ponle corazón. Perú. Agencias contribuyentes: Métrica Comunicación, Reset, Tribeca

–Malbec: evolucionar para conquistar, de AlmapBBDO para Malbec, O Boticário. Brasil

–Proyecto Haka – Reviviendo una marca al borde de su desaparición, de Sancho BBDO y OMD para Pepsi, Pepsico. Colombia

–La cerveza de una nueva generación de panameños, de FCB Crea Costa Rica y Publicuatro para Atlas Golden Light, Cervecería Nacional de Panamá. Costa Rica. Agencia contribuyente: Newcycle Corp.

Idea de Medios

–Cocacolero, de Grey Argentina para Coca-Cola. Argentina

–El MAMBO se arrienda, de DDB Colombia para Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Colombia. Agencia contribuyente: Dragon Fly

–Fresh Face Cabify, de McCann Buenos Aires para L’Oréal París. Argentina

–Giving Songs, de De la Cruz & Associates/Ogilvy para Giving Tuesday. Puerto Rico

–El Rojo de todos, de McCann Lima para Cristal, Backus AB InBev. Perú. Agencias contribuyentes: VMLY&R, Houdini, Zenith Media Perú

–El presentador de noticias de 88 años, de McCann Chile para Fundación Las Rosas. Chile

–Burn that ad, de David Brasil para Burger King. Brasil

–Desautomaticemos el acoso, de David Argentina para HSBC. Argentina. Agencia contribuyente: Landia

–This Coke is a Fanta, de David Brasil para Coca-Cola, Recofarma Ind.do Amazonas Ltda. Brasil

–Hotelbnb, de Ogilvy & Mather Honduras para Hotel Honduras Maya. Honduras

–Nacho El Tacho, de McCann Lima para AFP HABITAT. Perú. Agencias contribuyentes: Tribeca Media Group, IPG Media Brands

–Los expertos en facturación electrónica nacimos antes de los noventas. De Geometry Global Colombia para Carvajal Factura Electrónica, Carvajal Tecnología y Servicios (CTS). Colombia. Agencia contribuyente: Valiente

Impacto positivo – Ambiental (Marcas)

–La promoción de un cambio, de BBDO Argentina para YPF. Argentina. Agencia contribuyente: PHD

–De tubos de oleoductos a arrecifes de coral, de Sancho BBDO y PHD Colombia para Ecopetrol. Colombia

–El plástico no pertenece al océano, de BBDO Argentina para Corona, AB InBev. Argentina

–Kingo: encendiendo vidas, de Ogilvy & Mather Colombia y Guatemala para Kingo Energy. Guatemala. Agencia contribuyente: Powell Communications, Hill & Knowlton

–Una nueva generación que marca el camino – Drive & Draw, de McCann/Commonwealth para Chevrolet/Bolt EV, GM. México. Agencias contribuyentes: Carat, MRM McCann

–Vivamos más retornable, de Grey Argentina para Coca-Cola. Argentina

Impacto positivo – Social (Marcas)

–This Coke is a Fanta, de David Brasil para Coca-Cola, Recofarma Ind.do Amazonas Ltda. Brasil

–DNA discounts, de Ogilvy & Mather México & Colombia para Aeroméxico. México

–Kingo: encendiendo vidas, de Ogilvy & Mather Guatemala & Colombia para Kingo Energy. Guatemala. Agencia contribuyente: Powell Communications, Hill & Knowlton

–I love you, hater, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina

–Tiempo hay, de Pagés BBDO para La Sirena. República Dominicana

–Pedí agua, de Wild-Fi para Cerveza Patricia, AB InBev. Uruguay

–Una colección a prueba de bullying, de McCann Lima y Momentum Worldwide Perú para Jockey Plaza. Perú

–Techo guantes, de Wunderman Buenos Aires para Cencosud, Tarjeta Cencosud. Argentina

–El pack del consentimiento, de BBDO Argentina para Tulipán, Kopelco. Argentina. Agencia contribuyente: PHD,

–Ciudadanos del mañana, de Zavalita y OMD para mibanco. Perú. Agencia contribuyente: Auno PR

Impacto positivo – Social (Sin fines de lucro)

–Regalos (in)deseados, de WMcCann para Exército de Salvação. Brasil

–Corporación matamoros: Todos llevamos el apellido de un héroe, de MullenLoweSSP3 para Corporación Matamoros. Colombia

–El día que los medios salvaron 11 vidas, de Sancho BBDO para Asociación Minga, Programa somos Defensores. Colombia

–Amo mis bolas, de WundermanThompson Perú para Liga Contra el Cáncer. Perú. Agencias contribuyentes: Orange 360, Diego Dibos Sound Lab, Daniel Bengoa

–Rainbowblood, de McCann Lima para Presente ONG+AHF. Perú. Agencia contribuyente: Agencia La Esquina 11

Influencer

–Turning hate into songs, de Santo para Sprite, Coca-Cola. Argentina

–Giving songs, de De la Cruz & Associates/Ogilvy para Giving Tuesday. Puerto Rico

–Rainbowblood, de McCann Lima para Presente ONG+AHF. Perú. Agencia contribuyente: Agencia La Esquina

–El día que los medios salvaron 11 vidas, de Sancho BBDO para Asociación Minga, Programa somos Defensores. Colombia

–El presentador de noticias de 88 años, de McCann Chile para Fundación Las Rosas. Chile

–Las tarjetas de Pepe, de El Taier DDB Centro para Banco Industrial. Guatemala

–La anti-campaña, de MRM/McCann Chile para Esmax. Chile

–Big & Tutorial, de J. Walter Thompson Brasil para Avon. Brasil

Interactiva

–Lay’s SAC, de AlmapBBDO para Pepsico Brasil, Lay’s. Brasil

–Pilsen support, de Fahrenheit DDB y Zenith para Pilsen Callao, Backus AB Inbev. Perú

–DNA discounts, de Ogilvy & Mather Colombia & México para Aeroméxico. México

–Amigos de WhatsApp, de DDB Colombia para Poker, ABInveb. Colombia

–Onix Lollapalooza 2018 – Intervención, de Commonwealth McCann para Chevrolet Onix, GM. Argentina. Agencia contribuyente: Carat Argentina

–Kiwi GPS, de Don para Air New Zealand. Argentina

–Konex en alquiler, de BBDO Argentina para Centro Cultural Konex, Chingu Containers. Argentina

–Hotelbnb, de Ogilvy & Mather Honduras para Hotel Honduras Maya. Honduras

–En busca del original: el programa de cambio que rescató la osadía de Guaraná Antarctica, de AlmapBBDO para Guaraná Antarctica, Ambev. Brasil

–On the route with Kibon Snickers, de MullenLowe Brasil, Kibon (Wall’s) para Unilever. Brasil

–Pispeadas, de Mercado McCann para Google Argentina, Google Search. Argentina

Marketing estacional (Mundial FIFA 2018)

–Mini Varsky, de Ogilvy & Mather Argentina para DirecTV. Argentina

–Knock off the bad luck, de Ogilvy & Mather Brasil para Magazine Luiza. Brasil

–Amarillo es el nuevo blanco, de MullenLowe SSP3 y Zenith Optimedia para Aguila, Bavaria. Colombia. Agencia contribuyente: Dattis

–Plaza Vea en Rusia, de Fahrenheit DDB para Plaza Vea, Supermercados Peruanos. Perú. Agencia cotribuyente: Tribeca

–Fàbregas, de Mercado McCann para Frávega. Argentina

–¿¡WTF Ronaldo!?, de AlmapBBDO para Snickers, Mars. Brasil

–De Columbia a. Colombia Road, de MullenLowe SSP3 para Águila, Bavaria. Colombia. Agencia contribuyente: Zenith Optimedia, Dattis

–No nos mires, de Mercado McCann para Netflix. Argentina

–Rusia nos hará heroes, de Nómades para Tecate, Heineken México. México. Agencia contribuyente: Dec, Swarm, Starcom

–Contigo Capitán, de TBWA Perú para BCP. Perú

Marketing joven

–Logrando que los jóvenes vuelvan a hacer llamadas, de DDB Colombia para Claro. Colombia

–The uplift platform, de J. Walter Thompson Brasil para Coca-Cola, The Coca-Cola Company. Brasil

–Fresh face Cabify, de McCann Argentina para L’Oréal París. Argentina

Programática

–Cupones que te conocen, de McCann Lima para Wong. Perú

–Heart-generated data, de McCann Health San Pablo para Beneficencia Portuguesa Hospital. Brasil

–Los expertos en facturación electrónica nacimos antes de los noventas, de GeometryGlobal para Carvajal Tecnología y Servicios (CTS), Carvajal Facturas Electrónicas. Colombia. Agencia contribuyente: Valiente

–Tiquetes que vuelan, de Sancho BBDO para Aviatur. Colombia. Agencia contribuyente: PHD. Colombia

–Microsegmentando el agro, de Sancho BBDO para Bancolombia. Colombia. Agencia contribuyente: OMD

Real-Time Marketing

–Mini Varsky, de Ogilvy & Mather Argentina para DirecTV. Argentina

–Una nueva generación que marca el camino – Drive & Draw, de McCann/Commonwealth para GMChevrolet / Bolt EV. México. Agencia cotribuyente: Carat, MRM McCann

–Miércoles sin IVA: El día que un paro nacional se convirtió en promo, de Sancho BBDO para Almacenes Éxito. Colombia. Agencia contribuyente: OMD. Colombia

–Repeticiones en tiempo real con jugadores no tan reales, de Sancho BBDO para Bancolombia. Colombia

–Latam jogada aérea, de WMcCann & E/OU MRM para Latam Airlines. Brasil

–Pispeadas, de Mercado McCann para Google Argentina, Google Search. Argentina

–Carta de apoyo al capitán Paolo Guerrero, de TBWA Perú y OMD Perú para Banco de Crédito BCP. Perú

Revitalización de marca

–El MAMBO se arrienda, de DDB Colombia para Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Colombia. Agencia contribuyente: Dragon Fly

–La noche mágica de Gaspar, de McCann Chile para Ripley, Comercial Eccsa. Chile. Agencia contribuyente: Modo Publicidad, Universal McCann, Parla Spa

–Tengo todo excepto a ti, de Valor Perú y Youpanqui BBDO para Claro, América Movil. Perú. Agencia contribuyente: Havas Media, Comunica con A

–Hay una nueva forma, de Human para Halls, Mondelēz. Argentina

–Ya eres millonario, de VMLY&R Chile y OMD para Loto. Chile

Shopper & e-Commerce Marketing

–Una aerolínea en modo triatlón, de MullenLowe Beat y Grey Colombia para Wingo. Colombia. Agencia contribuyente: Ariadna CG

–Hotelbnb, de Ogilvy Honduras para Hotel Honduras Maya. Honduras

–Cupones que te conocen, de McCann Lima para Wong. Perú

–Miércoles sin IVA: El día que un paro nacional se convirtió en promo, de Sancho BBDO y OMD Colombia para Almacenes Éxito. Colombia

–#ViajerosAnónimos, Aeroméxico. México

–La promoción de un cambio, de BBDO Argentina para YPF. Argentina. Agencia contribuyente: PHD

Alimentos

–¿¡WTF Ronaldo!?, de AlmapBBDO para Mars Brasil, Snickers. Brasil

–La Narradora Lay’s, de AlmapBBDO para PepsiCo, Lay’s. Brasil

–The specialist’s flavour, de MullenLowe Brasil para Knorr, Unilever. Brasil

–Blizzard store, de P4 Ogilvy Panamá para Franquicias Panameñas S.A, Dairy Queen. Panamá. Agencia contribuyente: VFX Panamá, Geometry Panamá, Contexto Panamá, La Tribu Performance

Bebidas alcohólicas

–Amigos de WhatsApp, de DDB Colombia para Poker, ABInveb. Colombia

–El Rojo de todos, de McCann Lima para Backus AB InBev, Cristal. Perú. Agencia contribuyente: VMLY&R, Houdini, Zenith Media Perú

–Hecha con carácter, de Ogilvy & Mather Chile para Escudo, CCU. Chile. Agencia contribuyente: BPN

–Medalla Black Friday, de DDB Latina para Medalla Light, Cervecera de Puerto Rico. Puerto Rico

–Portillo, un vino sin peros, de McCann Argentina para Portillo, Bodegas Salentein. Argentina

–La fiesta de todos, de MullenLowe Delta para Cervecería Nacional, AB InBev, Pilsener. Ecuador

Bebidas sin alcohol

–Botellas que hablan,de McCann Lima y Wunderman Thompson Perú para Inca Kola, Arca Continental Lindley, The Coca-Cola Company. Perú. Agencia contribuyente: Publicis Groupe

–Schweppes – Dress for respect, de Ogilvy Brasil para Schweppes, Recofarma Industria do Amazonas LTDA. Brasil

–Tómatela por Chocó: un video que se transformó para transformar una realidad, de Sancho BBDO y OMD para Postobón – Colombiana. Colombia

–El dispositivo que no necesita internet para conectarnos, de Publicis. Colombia y Wunderman para Nescafé, Nestlé. Colombia. Agencia contribuyente: Mindshare. Colombia

–This Coke is a Fanta, de David Brasil para Coca-Cola, Recofarma Ind.do Amazonas Ltda. Brasil

–Poemas by MARTA, de McCann Lima para Coca-Cola y Arca Continental Lindley, The Coca-Cola Company. Perú. Agencia contribuyente: Publicis Groupe, Findasense Perú

–Ellos somos nosotros, de Mercado McCann para Coca-Cola, Coca-Cola Argentina. Argentina

–Allá se juega, acá lo vives, de Sancho BBDO y OMD para Pepsi, Pepsicola Colombia.

–Bienvenidos los libres de azúcar, de La América para 7Up sin azúcar, Pepsico Argentina. Argentina

–Relatos relajados, de Ponce para Nestlé Glaciar. Argentina

Cuidado de la salud (OTC, etc.)

–Voces expertas, de J. Walter Thompson Puerto Rico para Triple-S Advantage. Puerto Rico. Agencia contribuyente: Zapatero Films, OMD Puerto Rico

–Pizca, de Ponce para Nestlé Glaciar. Argentina

–Tetas con propósito, de MullenLowe 511 para Liga Contra el Cáncer. Perú

–Creando nuevas oportunidades para crecer, de DDB Argentina y OMD Argentina para POEN, Newclar. Argentina

Electrónica y bienes durables

–Energía de madre, de Wunderman Argentina para Philips. Argentina

Gobierno e Instituciones

–El MAMBO se arrienda, de DDB Colombia para Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO. Agencia contribuyente: Dragon Fly

–El enojo de Gary, de Diez Diez para Asociación Chilena de la Seguridad (ACHS). Chile

–Regalos (in)deseados, de WMcCann para Exército de Salvação. Brasil

–. Colombia: inspirando contenidos orgánicos a partir de su concepto de campaña, de Turner y CNN Latin American, ProColombia.

Higiene y cuidado personal

–El ramo repelente, de BBDO Argentina para SC Johnson México, Off. Argentina

–El pack del consentimiento, de BBDO Argentina para Kopelco, Tulipán. Argentina. Agencia contribuyente: PHD

–Ay, cómo huele, de McCann Lima para Rexona, Unilever. Perú. Agencia contribuyente: Initiative Media

–Make B: No lo necessito, pero lo quiero, de AlmapBBDO para Make B, O Boticário. Brasil

Indumentaria

–Jeans & zapatillas, de McCann Perú y Tribeca Antartica para Ripley. Perú. Agencia contribuyente: Sr. Burns, Apoyo Comunicación, Starcom

–Amor a primera vista, de Gut para Under Armour. Argentina. Agencia contribuyente: Pulpo PR, Lanzallamas

IT/Telecomunicaciones

–Mini Varsky, de Ogilvy & Mather Argentina para DirecTV. Argentina

–Perspectivas, de Wunderman Argentina para Movistar, Telefónica. Argentina

–Spoilerland, de Don para Cablevision Flow, Telecom. Argentina

–Vamos pa’lante con Claro y sin bajar la velocidad, de Valor Perú y Youpanqui BBDO para Claro, América Móvil. Perú. Agencias cotribuyentes: Havas Media Perú, Comunica con A Perú

–Tengo todo excepto a ti, de Valor Perú y Youpanqui BBDO para América Móvil, Claro. Perú. Agencias contribuyentes: Havas Media Perú, Comunica con A Perú

Mantenimiento y accesorios para el hogar

–Juega con el color, de McCann Colombia para Homecenter, Sodimac Colombia. Agencia cotribuyente: Swim

Nuevos productos y servicios

–Antes de la madurez, después de la inmadurez. De Grey Argentina para Fran, Molinos Río de la Plata. Argentina

–El beat que mueve a las nuevas familias, de Commonwealth Ecuador para Chevrolet, GM. Ecuador

–En el campo de la tecnología, de Geometry Global Argentina para Amarok v6 Comfortline, Volkswagen. Argentina

–Kingo: encendiendo vidas, de Ogilvy & Mather Guatemala & Colombia para Kingo Energy. Guatemala. Agencia contribuyente: Powell Communications, Hill & Knowlton

–El primer banco para mascotas Guaw, de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia. Colombia

Otros productos

–El pack del consentimiento, de BBDO Argentina para Tulipán, Kopelco Argentina. Agencia contribuyente: PHD

–FIFA 19 Jersey para Comunidad MX, de Weber Shandwick para Electronic Arts, EA Sports FIFA. México

–El ramo repelente, de BBDO Argentina para Off!, SC Johnson México. Argentina

Productos y servicios financieros

–Una vez en la vida, de Ogilvy & Mather Argentina para American Express Platinum. Argentina

–Desautomaticemos el acoso, de David Argentna para HSBC. Brasil

–Deja de ser un Uga Uga, de DDB Colombia para BBVA Colombia.

–RuízLife, de McCann México para MetLife. México

–¿Sabes qué significa eso? Cómo utilizar los momentos del ciclo de vida del cliente como disparadores para la contratación de un seguro, de AlmapBBDO para Bradesco Seguros. Brasil

–Acercando el sueño de viajar, al comprar con Latam Pass, de DDB Argentina para BBVA. Argentina

–El hombre que sabía de tarjetas, de El Taier DDB Centro para Banco Industrial. Guatemala

–Un giro de novela, de Mercado McCann para Banco Galicia. Argentina

–Tigres de la honestidad, de Zavalita y OMD para Mibanco. Perú. Agencia contribuyente: TOC Asociados

–Una campaña pre ganadora, de Sancho BBDO y OMD para Sufi. Colombia

Reputación corporativa

–La escuela de la sostenibilidad, de Sancho BBDO y OMD para Bancolombia. Agencia contribuyente: Frubis, Google, Media Monks

–Coca-Cola Manaus, de WMcCann para Coca-Cola Brasil. Brasil

–Spoilerland, de Don para Cablevisión Flow, Telecom. Argentina

Retail

–Fàbregas, de Mercado McCann para Frávega. Argentina

–Burn that ad, de David Brasil para Burger King. Brasil

–Blank Whopper, de David Brasil para Burger King. Brasil

–Knock off the bad luck, de Ogilvy & Mather Brasil para Magazine Luiza. Brasil

Transporte, viajes y turismo

–DNA discounts, de Ogilvy & Mather Colombia & México para Aeroméxico Colombia y México

–Neymarketing sin Neymar, de AlmapBBDO para Gol Linhas Aéreas Inteligentes. Brasil

–#VuelenUltraLowCost, de Grey Argentina para Flybondi. Argentina

–Superclásico, de McCann Argentina para Latam Airlines. Argentina

–Tiquetes que vuelan, de Sancho BBDO para Aviatur. Colombia. Agencia contribuyente: PHD. Colombia

–Latam jogada aérea, de WMcCann y E/OU MRM para Latam Airlines. Brasil

–The nose booking promo, de Interaction para Wyndham Hotels. Costa Rica

Vehículos

–S10 – Nunca dejamos de avanzar, de Commonwealth McCann para Chevrolet, GM. Argentina. Agencia contribuyente: Carat Argentina

–Chevrolet Spin. Libre soy, de WMcCann para GM Brasil, Chevrolet Spin. Brasil. Agencia contribuyente: Isobar Dentsu Aegis Network

–De camioneros a protagonistas de novela, de Sancho BBDO para Organización Terpel, Mobil Colombia. Agencia contribuyente: Flare BBDO

–La llave dorada Chevrolet, de Publicis Brasil para Chevrolet, GM Brasil. Brasil. Agencia contribuyente: Carat Argentina, MRM McCann, Fight Films.

