Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina, embajadores de Jeep y FIAT

Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina continuarán como embajadores de Jeep y Fiat, distribuidas en Colombia por el grupo hispano-chileno SKBergé. Así lo anunció Luis Torres, director general de las marcas en el país.

Esta iniciativa tuvo su origen en 2017 con la vinculación de Jeep como patrocinador del partido Cuadrado vs. Pogba, que organizó el jugador de Juventus en Medellín, con el fin de recaudar fondos para la Fundación Juan Cuadrado. Un año más tarde, después de su participación en Rusia 2018, Yerry Mina se convirtió en embajador de la marca italiana Fiat Chrysler para el territorio colombiano.

“La pasión que despiertan entre sus seguidores, el carácter que los ha llevado a alcanzar sus sueños, su estilo dentro y fuera de la cancha y esa humildad que nos inspira cada día, sin duda nos ayudan a promover valores que hacen que nuestras marcas sigan siendo referentes de aventura, libertad, versatilidad, emoción y movimiento”, afirma Torres.

Durante el desarrollo de este convenio 2019-2020, los jugadores harán parte de las campañas y acciones que emprendan las marcas Jeep y Fiat con miras a la promoción de sus modelos y al trabajo colaborativo en términos de sostenibilidad.

Cuadrado “a bordo” con Jeep

Desde sus inicios como imagen de la marca, el 11 de la Selección Colombia se moviliza a bordo de un Jeep Grand Cherokee. “La renovación de este acuerdo incluye que nuestro embajador tenga la posibilidad de expandir su familia automotriz. Por eso, además del vehículo que viene usando, le fue entregada una Jeep Compass. Esta es una camioneta que brilla con la energía, el estilo y personalidad de una marca aventurera”, afirma Luis Torres.

Por otro lado, Jeep continuará apoyando a la Fundación Juan Cuadrado en sus proyectos. “He sido embajador de Jeep durante dos años y ha sido una experiencia gratificante. Me siento parte de una familia con la que comparto valores que son muy importantes para mí, como el interés por apoyar a mi Fundación, a través de la cual buscamos transformar el corazón de los niños y sus familias”, señala Cuadrado.

El equipo Fiat con Yerry

“Hacer parte del equipo de Fiat me llena de orgullo y satisfacción. Como embajador de la marca he encontrado amigos con quienes compartir mis gustos y aficiones, que me permiten seguir actuando con autenticidad, que respetan los valores en los que creo y me acompañan a perseguir mis sueños. El apoyo que le han brindado a mi fundación ha sido fundamental dentro de este proceso que espero continúe por muchos años”, sostiene Yerry Mina.

Publicidad

Por su parte, Fiat continuará brindando apoyo a la Fundación Yerry Mina. “Recientemente adelantamos una exitosa campaña en la que donamos a la fundación de nuestro embajador una cantidad de dinero por cada test drive que los usuarios hicieran de nuestros modelos. Nos sentimos muy orgullosos de que el destino final de estas acciones sean los niños de Guachené, Cauca”, agrega Luis Torres.

También le puede interesar: Para esta campaña, René Higuita apuesta su cabello por la tricolor

Comentarios