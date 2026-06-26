Talento sin fecha de nacimiento: ¿sigue siendo la edad una ventaja competitiva en el mercado laboral?

Existe una conversación cada vez más frecuente en las organizaciones: cómo equilibrar la experiencia acumulada con las nuevas capacidades que demanda un entorno empresarial en constante transformación. Durante décadas, las compañías construyeron sus modelos de liderazgo sobre estructuras donde la antigüedad y los años de trayectoria eran algunos de los principales indicadores de preparación; sin embargo, la velocidad del cambio tecnológico, la especialización del conocimiento y la evolución de los mercados están replanteando esa lógica.

El mundo laboral se parece cada vez menos a una escalera y más a una pared de escalada. Durante mucho tiempo se asumió que el crecimiento profesional consistía en subir peldaño por peldaño, acumulando años y responsabilidades. Hoy, en cambio, el avance depende de la capacidad para encontrar nuevas rutas, aprender habilidades distintas y adaptarse a desafíos que antes ni siquiera existían.

Hoy, la experiencia sigue siendo un activo invaluable, pero ya no es el único factor que determina la capacidad de generar valor. Basta observar lo que ocurre en múltiples industrias: profesionales con décadas de trayectoria deben aprender a trabajar con herramientas de inteligencia artificial que hace apenas dos años no existían, mientras especialistas mucho más jóvenes lideran conversaciones sobre automatización, análisis de datos o transformación digital. ¿Quién tiene más valor para una organización: quien acumula más años de trabajo o quien posee el conocimiento que el negocio necesita en ese momento?

Según el Work Change Report 2025 de LinkedIn, cerca del 70 % de las habilidades requeridas para la mayoría de los empleos cambiarán antes de 2030 como consecuencia de la transformación tecnológica y la adopción de inteligencia artificial. En otras palabras, el aprendizaje continuo dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad profesional.

Este contexto ha reabierto una discusión que durante años se planteó como una falsa dicotomía: experiencia versus juventud. Como si las organizaciones tuvieran que elegir entre una y otra. La realidad es exactamente la contraria. Las compañías más exitosas no son aquellas que privilegian exclusivamente la trayectoria ni aquellas que apuestan únicamente por nuevas generaciones. Son las que logran integrar perspectivas distintas, combinar conocimiento acumulado con nuevas habilidades y construir equipos capaces de aprender unos de otros.

La experiencia aporta criterio, contexto y capacidad de gestión. Los años permiten desarrollar competencias difíciles de acelerar: liderazgo, manejo de crisis, toma de decisiones complejas y visión estratégica, sin embargo, también es cierto que la historia reciente está llena de ejemplos de industrias que cambiaron más rápido de lo que muchos expertos anticipaban. ¿Cuántas compañías vieron llegar la transformación digital y asumieron que podían adaptarse más adelante? ¿Cuántos sectores consideraron que la inteligencia artificial era una tendencia lejana y hoy intentan ponerse al día?

Por eso, el verdadero desafío no está en la edad de los profesionales, sino en su capacidad para mantenerse vigentes. Quizás por eso la juventud, entendida desde una perspectiva profesional, tiene poco que ver con una fecha de nacimiento. Tiene más relación con la disposición permanente a aprender, cuestionar y evolucionar. Con la capacidad de reconocer que el conocimiento nunca es definitivo y que cada transformación tecnológica obliga a desarrollar nuevas competencias.

Según estimaciones del Foro Económico Mundial, más de mil millones de jóvenes ingresarán a la fuerza laboral global antes de 2030. Al mismo tiempo, las organizaciones enfrentarán algunos de los mayores procesos de transformación de su historia reciente. En ese escenario, la ventaja competitiva no estará en elegir entre experiencia o nuevas generaciones, sino en crear culturas capaces de aprovechar lo mejor de ambas.

La experiencia suele entenderse como una biblioteca que se construye con el tiempo. Y es cierto, pero en una época donde aparecen nuevos conocimientos todos los días, más que tener una biblioteca amplia, es importante mantener la puerta abierta para seguir llenando sus estanterías. En un mundo donde el conocimiento cambia más rápido que nunca, la pregunta relevante ya no es cuántos años de experiencia tiene una persona. La pregunta es qué tan preparada está para seguir aprendiendo.

La diversidad generacional no debería entenderse como una fuente de tensión, sino como una oportunidad estratégica. Los equipos más sólidos suelen ser aquellos donde la experiencia aporta perspectiva, mientras las nuevas generaciones impulsan innovación, adaptación y nuevas formas de entender el entorno.

Porque la verdadera juventud no está determinada por la edad. Está determinada por la capacidad de evolucionar.

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