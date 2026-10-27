La dualidad del marketing: nunca fue tan fácil crear, y al mismo tiempo tan difícil de importar

Nunca habíamos tenido tantas herramientas para producir. En segundos podemos generar un concepto, escribir un copy, diseñar una imagen, editar un video, analizar datos, segmentar audiencias, personalizar mensajes y optimizar una campaña.

Lo que hace pocos años requería equipos, tiempo y presupuestos importantes hoy puede comenzar con una instrucción bien escrita. Sin embargo, hay algo que no parece haberse vuelto más fácil: construir una marca que realmente le importe a la gente.

Quizás ahí está una de las grandes contradicciones de esta nueva era. La inteligencia artificial está reduciendo aceleradamente el costo de producir marketing, pero al parecer está aumentando el costo de construir significado.

Durante décadas, buena parte de la capacidad competitiva del marketing estuvo asociada a recursos relativamente escasos: acceso a información, capacidad analítica, producción creativa, medios, tecnología, investigación de mercados y talento especializado.

La IA está modificando esa ecuación. Cada vez más organizaciones pueden producir piezas visualmente impecables, redactar contenidos razonables, analizar enormes volúmenes de información y generar decenas de versiones de un mensaje en minutos. Eso representa una extraordinaria oportunidad, pero también introduce un nuevo problema: cuando producir contenido de buena calidad se democratiza, producir deja de ser, por sí mismo, una ventaja competitiva, y la pregunta deja de ser cuánto contenido podemos generar y pasa a ser algo mucho más difícil de responder:

¿Por qué alguien debería detenerse, recordarnos, elegirnos y, eventualmente, sentir que nuestra marca puede ser importante para esa persona?

El riesgo de confundir eficiencia con relevancia

La IA es extraordinariamente buena ayudándonos a hacer más en menos tiempo, pero hacer más marketing no significa necesariamente construir más marca, podemos optimizar una pieza para conseguir un clic sin construir recordación. Podemos personalizar un mensaje sin generar identificación con la audiencia, podemos aumentar la frecuencia sin ganar relevancia, podemos producir miles de contenidos y seguir sin tener nada verdaderamente distinto que decir, y por ende sin razones para importar.

Este es uno de los riesgos menos discutidos de la inteligencia artificial: Que la enorme eficiencia de las herramientas no nos lleve a confundir productividad con efectividad, ni a perder de vista la conexión humana y el valor que realmente aportamos a las personas.

Una marca no ocupa un lugar en la vida de quien la elige por la cantidad de contenido que produce, lo ocupa por lo que representa para esa persona y su historia. Una marca puede producir una campaña extraordinaria con inteligencia artificial, pero si la experiencia que entrega contradice lo que comunica, la tecnología no corrige esa inconsistencia, al contrario, la amplifica.

En un entorno en el que producir comunicación será cada vez más sencillo, la coherencia entre lo que una marca dice, hace y representa puede convertirse en uno de sus activos más difíciles de replicar.

La nueva escasez es el significado

En una economía de abundancia de contenido, lo escaso ya no será necesariamente producir. Será importar.

Importar significa ser reconocible entre cientos de estímulos, tener códigos propios, representar algo, entrar en conversaciones culturalmente relevantes y ser recordado cuando aparece una necesidad. Significa construir la confianza suficiente para ser elegido y el vínculo necesario para seguir siendo parte de esa elección, desarrollando una relación que trascienda la funcionalidad.

Por eso, quizás ha llegado el momento de preguntarnos si las métricas que nos han mostrado el camino hasta hoy son suficientes para comprender cómo construir las relaciones que sostendrán a las marcas del mañana. Durante años hemos perfeccionado nuestra capacidad para medir alcance, impresiones, clics, conversiones, engagement, adquisición y retorno: estos son indicadores necesarios. El problema aparece cuando aquello que podemos medir con mayor facilidad termina convirtiéndose en aquello a lo que concedemos mayor importancia.

Una persona puede ver una marca sin recordarla.

Puede hacer clic sin preferirla.

Puede comprarla sin sentir ningún vínculo con ella.

Y puede seguirla en una red social sin considerar que tenga algún significado especial en su vida. Visibilidad no es relevancia, interacción no es vínculo y compra no siempre significa preferencia.

Brand Love: medir aquello que no aparece en un clic

Esta discusión está precisamente detrás del trabajo que venimos desarrollando desde Cluster Research con el Brand Love Index. Cuando estudiamos Brand Love no buscamos simplemente saber qué marcas han creado vínculos afectivos. La pregunta es mucho más profunda: ¿qué hace que una marca pase de ser conocida o elegida a ocupar un lugar significativo en la vida de las personas?

Eso obliga a mirar la marca desde múltiples dimensiones: su capacidad para generar identificación, la conexión emocional que construye, su integración en la vida cotidiana entre muchos otros comportamientos, que se resumen en la coherencia, la confianza y el significado entre aquello que promete y aquello que finalmente entrega.

La investigación académica sobre Brand Love lleva años mostrando que estos vínculos no son simplemente una metáfora atractiva para hablar de marcas. Constituyen un fenómeno que puede estudiarse y medirse, y que se relaciona con comportamientos relevantes para el negocio.

Si la inteligencia artificial democratiza la capacidad de producir marketing, necesitamos sofisticar nuestra capacidad para medir si ese marketing está construyendo algo importante.

No solamente cuánto alcanzamos, sino cuánto significamos.

No solamente cuántas personas nos vieron, sino cuántas nos incorporaron a su vida cotidiana.

No solamente cuántas compraron, sino cuántas volverían, nos recomendarían, nos defenderían o nos extrañarían si mañana dejáramos de existir.

Ahí está, para mí, una de las conversaciones que el marketing debería tener con mucha más profundidad.

De medir exposición a medir relación

El Brand Love Index nos ha permitido observar algo especialmente relevante: las marcas que alcanzan vínculos profundos con las personas no necesariamente lo hacen porque sean las que más hablan, lo hacen porque consiguen acumular experiencias que valen la pena vivir, contar y repetir.

Estas marcas están presentes en momentos cotidianos, cumplen consistentemente su promesa, representan valores con los que las personas pueden identificarse, generan experiencias que se acumulan en el tiempo y consiguen transformar una relación inicialmente funcional en una relación de mayor cercanía.

Esto cambia incluso la manera de entender la construcción de marca. Brand Love no debería interpretarse como una medición emocional, es el resultado acumulado de cientos de pequeñas confirmaciones de que la marca es lo que dice ser, por eso la coherencia importa tanto. Una campaña puede generar emoción durante treinta segundos, lo importante es sostenerla durante años.

Cuando todas las marcas tienen acceso a la misma inteligencia

Hay otra pregunta que deberíamos empezar a hacernos. ¿Qué ocurre cuando nuestros competidores utilizan modelos similares, analizan fuentes similares, detectan tendencias similares y reciben recomendaciones similares?

Existe un riesgo evidente de convergencia y de esto hable en mi artículo pasado. Marcas distintas pueden terminar utilizando las mismas palabras, las mismas estructuras narrativas, las mismas estéticas y hasta las mismas tendencias porque los sistemas que utilizan han aprendido de los universos culturales que comparten.

Entonces aparece una paradoja cuanto más accesible se vuelve la inteligencia artificial, más valiosa puede volverse la diferencia humana.

El criterio.

La sensibilidad cultural.

La capacidad de observar algo que todavía no aparece claramente en los datos.

La experiencia.

La intuición informada.

Y, sobre todo, la valentía de construir una identidad propia cuando los algoritmos hacen algo extraordinariamente bien, parecerse a lo que ya funciona.

Por esto, una marca no se construyen con un prompt

Un prompt puede producir una campaña, no puede producir años de coherencia. Puede ayudarnos a encontrar palabras para expresar un propósito, pero no puede garantizar que una organización crea y viva ese propósito en su día a día. Puede identificar emociones asociadas con una categoría, pero no puede fabricar las experiencias que hicieron que una persona incorporara una marca a sus rituales, recuerdos o historias familiares.

Cada experiencia confirma o contradice una promesa, cada interacción deja una pequeña evidencia y cada decisión corporativa suma o resta esa confianza. La tecnología puede acelerar la expresión de una marca, pero no puede acelerar artificialmente la historia que esa marca construye con las personas.

El reto del KPI es ir más lejos

Quizás esta nueva era también nos obligue a ampliar el tablero de control del marketing, esto no implica abandonar los indicadores de performance, sería absurdo hacerlo, sino complementarlos con indicadores capaces de responder preguntas estratégicas más profundas:

¿Somos relevantes?

¿Estamos desarrollando una relación suficientemente fuerte para resistir una promoción de la competencia, un error ocasional o un contexto económico adverso?

Es aquí donde medir Brand Love deja de ser simplemente una medición emocional y se convierte en una herramienta estratégica de gestión de marca.

Para mí el futuro del marketing es más humano, no menos

Hemos entrado en una etapa particularmente interesante. La IA no disminuye la importancia del marketing estratégico. Hace exactamente lo contrario. Cuando ejecutar se vuelve más sencillo, decidir qué merece ser ejecutado adquiere más valor, cuando generar respuestas es “barato”, hacer las preguntas correctas se vuelve más importante y crítico para el negocio, y cuando todos podemos acceder a extraordinarias capacidades tecnológicas, comprender profundamente a las personas debería convertirse en el centro de nuestras acciones.

El futuro pertenecerá a las organizaciones capaces de combinar la escala y la velocidad de la tecnología con aquello que exige mucho más que automatización: criterio, identidad, cultura, relevancia, coherencia y una comprensión profunda de las personas, organizaciones que puedan responder con hechos y argumentos sólidos una pregunta esencial: ¿por qué debería importarle a alguien nuestra marca?

Tal vez esa sea la pregunta más importante en la era de la inteligencia artificial, responderla exige construir algo que las personas valoren, que sientan propio, y que quieran mantener en sus vidas. Por esto, aprender a medir cuánto importamos es esencial para decidir qué construimos, y que estrategia debemos diseñar para permanecer en el tiempo.

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