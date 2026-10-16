Matrimonio por conveniencia: la verdadera alianza que deben firmar marketing y ventas

Existe un matrimonio corporativo que atraviesa una crisis silenciosa pero costosa: la relación entre mercadeo y ventas. Hoy a los líderes de mercadeo en Colombia ya no les perdonan las métricas vanidosas; responden por números de caja y retorno de inversión. Sin embargo, este matrimonio opera en un divorcio funcional donde a Marketing se le exige responder por la venta, pero se le niega el control sobre el tramo final del cierre.

Existe una paradoja fascinante que se repite en casi todos los comités directivos y eventos de la industria publicitaria. A los líderes de mercadeo ya no les perdonan las métricas vanidosas. La era en la que un director de marca se justificaba con impresiones, clics o alcance es cosa del pasado. Hoy, cualquier profesional al frente de un departamento de mercadeo en Colombia responde con números de caja, retornos de inversión e impacto real en la facturación. La presión por contribuir al resultado financiero es absoluta.

El problema es que esta responsabilidad se asignó sin entregar el control correspondiente.

A los equipos de mercadeo se les exige responder por la venta final, pero el proceso comercial sigue operando como una carrera de relevos mal diseñada. Mercadeo construye la demanda, califica las oportunidades con un rigor técnico cada vez mayor y entrega la posta. A partir de ese segundo, la conversación queda en manos de un equipo de ventas sobre el cual el área de mercadeo no tiene autoridad operativa, control sobre los tiempos de respuesta ni visibilidad real sobre el seguimiento en el CRM. El resultado es el peor de los escenarios posibles: responsabilidad absoluta sobre el ingreso, pero cero control sobre el cierre.

Esta desconexión perjudica a ambas partes de forma silenciosa. Los comerciales están todos los días en la primera línea de fuego escuchando qué le duele realmente al cliente, cuáles son sus objeciones no dichas, sus miedos y sus verdaderas inquietudes antes de firmar. Esa información del día a día no es un simple reporte administrativo: es oro puro para la estrategia de marca. Sin embargo, los equipos de ventas pocas veces son conscientes del valor de estos insights o no cuentan con los canales para retroalimentar a mercadeo más allá de pedir fichas técnicas o bajar precios. Se pierde así la materia prima más valiosa para afinar el mensaje y atraer a mejores compradores.

Esta brecha no ocurre por falta de rigurosidad técnica, sino porque las organizaciones insisten en evaluar a dos equipos interdependientes con tableros de control aislados. Mientras la fuerza de ventas juzga la calidad de una oportunidad basándose en la intuición del asesor de turno, el equipo de mercadeo se ve obligado a justificar su presupuesto demostrando que la demanda sí estaba ahí, pero que se enfrió en la puerta del comprador.

Para resolver esta encrucijada y hacerle justicia al trabajo de la marca, las gerencias deben dar un paso al frente y dejar de ver este conflicto como una simple rencilla entre departamentos. La división tajante entre el área que atrae y el área que vende es un modelo obsoleto. Si la meta final es la facturación, la trazabilidad del prospecto debe responder a una sola estrategia unificada, donde mercadeo tenga voz y voto para auditar lo que ocurre en ese muro ciego del seguimiento comercial, y ventas tenga el espacio para nutrir la estrategia con el pulso real de la calle. Cuando la responsabilidad del embudo se comparte y la información fluye en ambos sentidos, la conversación deja de ser un cruce de culpas para convertirse en un motor de crecimiento real.

Seguir tratando a Marketing y Ventas como islas independientes es un lujo costoso que ningún negocio moderno puede permitirse. La verdadera madurez estratégica no consiste en acumular datos de un lado ni en acumular excusas del otro, sino en tener la valentía directiva de conectar el embudo completo. Cuando la información fluye de la calle a la estrategia y de la estrategia a la caja, el marketing deja de justificarse y empieza, por fin, a liderar el negocio.

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