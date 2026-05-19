El poder de las redes sociales, las reales

Sin embargo, existe otro tipo de red, menos visible, menos inmediata y, quizás por eso mismo, algo más profunda: las redes humanas que nos sostienen, nos retan y nos ayudan a crecer.

Me refiero a esas redes de apoyo, sociales, empresariales y de afinidad, que nos permiten avanzar no solo como líderes, sino también como personas. Espacios donde se construye confianza, se comparten aprendizajes, se abren conversaciones difíciles y se entiende que crecer no es un camino que deba recorrer en soledad. Redes donde se permite ser vulnerable, sin ser juzgada.

Estoy convencida que cuando uno rema en equipo llega más lejos. Lo he comprobado al hacer parte de distintos grupos empresariales y de afinidad, tales como Entrepreneurs Organization, Women in Connection y 10 Grados, entre otros. Cada uno, desde su propósito y su forma particular de reunir personas, me ha recordado algo esencial: el crecimiento verdadero ocurre cuando nos atrevemos a salir de nuestra propia mirada y escuchar la experiencia de otros.

En un mundo en el que buena parte de nuestras interacciones ocurre en Zoom, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos, a veces confundimos estar conectados con estar acompañados. Tenemos más canales que nunca, pero no siempre más profundidad. Podemos responder rápido, opinar rápido y reaccionar rápido, pero eso no necesariamente significa que estemos construyendo vínculos reales.

Por eso, los encuentros presenciales, las conversaciones uno a uno y los espacios que reúnen grupos de personas tienen hoy un valor diferencial. Nos permiten escuchar con más atención, hacer mejores preguntas y comprender el contexto detrás de las decisiones de otros. En esos espacios aparece una forma de conexión que difícilmente cabe en un mensaje corto: la posibilidad de hablar con honestidad sobre lo que nos preocupa, lo que estamos intentando resolver, lo que nos cuesta y lo que todavía no sabemos cómo enfrentar. Además aprendemos a aceptar diferencias, y como muchas veces me he dado cuenta que sucede en estos espacios a “agree to disagree”.

El ser parte de estos grupos me ha demostrado algo poderoso. En muchas ocasiones, los líderes estamos rodeados de equipos, clientes, aliados, proveedores y responsabilidades, pero aun así tomamos decisiones desde un lugar profundamente solitario. Hay temas que no siempre se pueden conversar dentro de la empresa. Hay dudas que no se comparten fácilmente con el equipo. Hay momentos en los que liderar implica sostener la incertidumbre, tomar decisiones difíciles y proyectar confianza, incluso, cuando internamente también estamos buscando claridad.

Ahí es donde las redes de pares adquieren un valor enorme. No se trata simplemente de hacer networking ni de ampliar una agenda de contactos. Se trata de encontrar espacios donde otros líderes entienden el peso de decidir, crecer, equivocarse, reinventarse y sostener una visión en medio de contextos cambiantes. En esas conversaciones se comparte vulnerabilidad sin perder rigor. Se contrastan decisiones sin imponer respuestas. Se amplía la perspectiva porque cada experiencia ajena nos da a conocer un ángulo que tal vez no habíamos considerado.

Las redes de pares aceleran aprendizajes porque nos permiten aprender no solo de nuestros propios errores, sino también de los caminos recorridos por otros. Nos ayudan a relativizar los problemas, a reconocer patrones, a cuestionar supuestos y a tomar decisiones que quizá no habíamos considerado antes. Nos recuerdan que detrás de cada empresa, hay una persona intentando equilibrar ambición, propósito, familia, equipo, incertidumbre y futuro.

En mi experiencia, estos espacios también han sido una escuela de confianza. La confianza no se construye de manera automática ni se decreta en una reunión. Se cultiva con tiempo, consistencia, escucha y confidencialidad. Y cuando esa confianza existe, las conversaciones cambian de nivel. Dejamos de hablar únicamente de resultados, crecimiento o estrategia, y empezamos a hablar también de miedos, límites, intuiciones, dilemas y aprendizajes. Esa es, muchas veces, la materia prima del liderazgo más consciente.

Hoy, más que nunca, necesitamos redes reales. Redes que no se midan únicamente por alcance, visibilidad o número de contactos, sino por la calidad de las conversaciones que habilitan. Redes que nos ayuden a pensar mejor, a decidir con mayor perspectiva y a liderar con más humanidad. Redes que nos recuerden que el crecimiento empresarial no ocurre solo con cursos de liderazgo y teorías, sino a través de experiencias compartidas enfocadas en transparencia y vulnerabilidad.

Porque al final, las redes más poderosas no son necesariamente las que nos hacen más visibles. Son las que nos hacen más fuertes, más conscientes y más capaces de construir con otros. Y en tiempos donde liderar puede sentirse cada vez más complejo, esa puede ser una de las ventajas más valiosas: saber que no debemos hacerlo solos.

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