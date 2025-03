Disrupción del canal tradicional que nadie vio venir

La transformación digital ha sacudido todas las industrias y el retail no es la excepción. Sin embargo, el canal tradicional ha estado rezagado, operando con dinámicas ineficientes, largas cadenas de intermediarios y una fragmentación que limita su competitividad. Aquí es donde entra SurtiApp, no como un simple marketplace, sino como un ecosistema que redefine la manera en que los pequeños comercios se abastecen, optimizan sus recursos y fortalecen su relación con las marcas.

Si algo caracteriza al canal tradicional es su complejidad: múltiples proveedores, procesos manuales, tiempos de entrega inciertos y una dependencia casi exclusiva de la relación personal con vendedores y distribuidores. Surtiapp no busca reemplazar a los vendedores tradicionales, sino que busca ser un complemento donde las compras que hagan los clientes, con o sin visita, les sume, sin perder la conexión humana que caracteriza la relación tendero-vendedor.

Nuestro modelo de negocio se fundamenta en la tecnología como puente entre fabricantes, distribuidores y comercios minoristas. La aplicación permite a los tenderos realizar pedidos en un solo lugar, comparar precios, recibir promociones exclusivas y, lo más importante, garantizar el abastecimiento de su negocio sin depender de visitas presenciales. Esto, además de mejorar la rentabilidad de los pequeños comercios, representa una oportunidad invaluable para las marcas, que ahora pueden acceder a información clave sobre hábitos de compra, rotación de productos y demanda en tiempo real.

Históricamente, la relación entre los tenderos y sus proveedores ha estado marcada por la confianza y la familiaridad. Esto ha sido, en parte, una barrera para la adopción digital, ya que la tecnología, en muchos casos, ha sido percibida como un elemento frío y distante. No obstante, lo que hemos logrado con SurtiApp es combinar la cercanía del canal tradicional con las ventajas de la analítica de datos.

La información que antes estaba dispersa en cuadernos, conversaciones informales o simplemente en la memoria del tendero, hoy se convierte en un activo estratégico. A través de SurtiApp, no sólo los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas, sino que las marcas pueden entender mejor el comportamiento del canal tradicional, optimizar su distribución y lanzar promociones hipersegmentadas basadas en datos reales.

Hablar de digitalización en retail ya no es una opción, sino una necesidad. Por eso, nuestra apuesta no es simplemente trasladar el canal tradicional a lo digital, sino evolucionarlo con una propuesta de omnicanalidad, que beneficie a todos los actores involucrados. No buscamos reemplazar las dinámicas existentes, sino hacerlas más eficientes y alineadas con la nueva era del retail.

Las marcas que entiendan esta nueva dinámica no sólo encontrarán una puerta de entrada a un mercado de millones de consumidores en Latinoamérica, sino que lograrán construir relaciones más sólidas y eficientes con los pequeños comercios, generando impacto real en la base del ecosistema de consumo.

El retail de barrio ya no es el mismo, y quienes sigan viéndolo con los lentes del pasado estarán perdiendo la oportunidad de conectar con una de las fuerzas de consumo más relevantes del mercado. SurtiApp es la prueba de que la verdadera disrupción ocurre cuando entendemos que el cambio no se impone, sino que se construye junto a quienes han sostenido este canal por generaciones.

