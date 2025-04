Jugar sin barreras: la inclusión en los videojuegos

Hace algunos años, los videojuegos solían estar rodeados de ciertos estereotipos: eran solo para niños, estaban dirigidos a un público masculino o requerían habilidades específicas para disfrutarlos. Pero hoy, la historia es otra. No importa la edad, el género o incluso las capacidades físicas. El mundo gamer se ha abierto a todos. Y lo mejor es que no se trata solo de un discurso ‘bonito’, sino de cambios reales que están transformando la forma en que jugamos.

Jugar no debería ser un lujo ni mucho menos un privilegio. Muchas personas ven los videojuegos como una ventana a nuevas experiencias, un escape o también una forma de socializar. Pero ¿qué pasa cuando una discapacidad motora impide disfrutar de esta experiencia? Anteriormente, la respuesta habría sido desalentadora. No obstante, ahora, gracias a los avances en accesibilidad, eso está cambiando.

Si lo vemos en ejemplos concretos, en la industria, cada vez más desarrolladores están implementando opciones como subtítulos mejorados, modos de dificultad ajustables y asistentes visuales o sonoros que permiten a más jugadores disfrutar sin restricciones. Por ejemplo, el Xbox Adaptive Controller es un dispositivo pensado para que los jugadores con movilidad reducida puedan personalizar su experiencia de juego. Con este control, cualquier persona puede adaptar los botones y conectar otros dispositivos que faciliten su uso.

Pero hay más casos. Electronic Arts, desarrolladora estadounidense y distribuidora de videojuegos, ha tomado nota de esto para desarrollar herramientas de accesibilidad en juegos como FIFA, The Sims o Battlefield, para que más personas puedan interactuar con sus títulos. Desde ajustes en los colores para personas con daltonismo hasta comandos de voz, la industria ya ha empezado a entender que hacer videojuegos accesibles no es solo un acto de inclusión, sino una oportunidad para llegar a más jugadores.

Y si hablamos en términos de software, también se han implementado opciones que mejoran la experiencia de quienes necesitan ajustes en la jugabilidad. Juegos como The Last of Us Part II han sido reconocidos por sus amplias opciones de accesibilidad, incluyendo asistentes de navegación por sonido, ajustes de contraste y la posibilidad de reasignar controles. Este tipo de innovaciones marcan un antes y un después en el desarrollo de videojuegos, pues demuestran que es posible ofrecer experiencias inclusivas sin comprometer la calidad o la dificultad del juego.

La inclusión en cifras

Precisamente, para entender la importancia de estos avances, vale la pena que miremos los números. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 16% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. En Colombia, por ejemplo, el 7,2% de la población tiene alguna condición de discapacidad. Sin embargo, hasta hace poco, su participación en el gaming era limitada debido a la falta de opciones accesibles.

Si en 2025 la comunidad global de jugadores ha alcanzado los 3.320 millones de personas activas, según la agencia Priori Data, y con estimaciones que apuntan a los 3.500 millones para este mismo año (considerando que alrededor del 16% de la población mundial vive con alguna discapacidad), podríamos inferir que más de 530 millones de jugadores con discapacidades participan hoy en experiencias de juego en todo el mundo.

Ahora, vale la pena decirlo: esta cifra no pretende ser una verdad exacta. Más bien es un ejercicio para dimensionar —aunque sea de manera general— la magnitud de una comunidad que muchas veces no se ve representada. Porque sí, el término ‘discapacidad’ abarca realidades muy distintas entre sí, y hay muchas variables que no se están considerando aquí, como el acceso a tecnología, las condiciones económicas o el tipo de discapacidad. Pero incluso con esas limitaciones, tener una idea aproximada ayuda. En una industria donde el desarrollo suele responder a la demanda y al retorno de inversión, contar con referencias, así sean generales, puede ser el primer paso para que más estudios, decisiones y recursos apunten hacia la inclusión.

Un mercado que sigue creciendo

La inclusión en los videojuegos si bien es un avance en equidad, también se trata de una estrategia inteligente desde el punto de vista de negocio. Según el informe ‘Global Games Market Report’ de Newzoo, el mercado de los videojuegos superará los 200.000 millones de dólares en ingresos anuales para 2025, con un crecimiento impulsado en parte por la ampliación de la base de jugadores. Si se asegura que todas las personas, sin importar sus habilidades físicas o cognitivas, puedan participar en esta industria, esto podría abrir las puertas a un público que tradicionalmente ha sido ignorado.

En Colombia, la situación es igual. El país se ha empezado a ver como un actor importante en la industria del gaming en Latinoamérica, con una comunidad de jugadores en constante crecimiento. A pesar de eso, no quiere decir que no haya barreras. Todavía hay retos pendientes en cuanto a accesibilidad. Sí, aunque se han hecho esfuerzos por incluir a más personas en el ecosistema gamer, es importante que las empresas tecnológicas, los desarrolladores y las comunidades sigan presionando para que la inclusión más que una excepción, sea la norma.

El camino hacia la inclusión en los videojuegos aún está en construcción, pero las iniciativas que estamos viendo nos dan una idea de que es posible un futuro en el que nadie quede por fuera de esta experiencia. Hoy por hoy, la tecnología nos muestra el poder que tiene para transformar vidas, y en la medida en que los videojuegos se vuelvan más accesibles, también se convertirán en una herramienta poderosa para la integración social.

Así las cosas, no se trata solo de hacer que los videojuegos sean más fáciles de jugar; también se trata de entender que son un lugar donde la comunidad se une para expresarse y divertirse juntos. Con cada avance en accesibilidad, la industria del gaming da un paso más hacia un mundo, soñado por todos, en el que jugar no tenga barreras, y donde cualquier persona, sin importar su situación, pueda disfrutar de la magia de los videojuegos.

