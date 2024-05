¿Lograremos las metas de los ODS en 2030? Hmmmm…

Al presentar al mundo sus ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos a 6 años de ese gran momento y aunque ahora haga parte de la agenda de las compañías y que sea la base primordial de los discursos estratégicos de las empresas, lastimosamente no es suficiente.

A la hora de resultados, 2030 se ve como ciencia ficción. Hay que reconocer que solos no podemos y necesitamos traccionar más que las áreas de talento humano o las áreas de sostenibilidad. Ahora, en esta edición de marcas sostenibles, quiero compartir algunas ideas; un granito de arena en esta playa de buenas intenciones.

Idea 1: trabajemos en los problemas locales

Pensar en Gaza y lo que allí pasa nos ayuda a dar perspectiva. Pero en Colombia y en Latinoamérica, tenemos muchos inconvenientes de acceso al agua o a la comida saludable. Hace poco, vimos cómo Mr. Beast, uno de los youtubers más famosos del momento, en una sola acción generó un impacto local y dejó muchas iniciativas no muy bien paradas. No atacó el problema en su complejidad, lo hizo localmente: llevó agua real y acciones contundentes donde se necesitan. En nuestra realidad, el Chocó, Cauca, la Guajira… son un terreno fértil para ver resultados tangibles. Si nos unimos en algo que realmente cambie y genere un impacto sostenible, la diferencia se verá.

Idea 2: la tecnología profunda

(Deeptech) lo hará realmente sostenible Aunque están escondidos en las universidades, en nuestro país, hay más de 500 laboratorios de innovación tecnológica y más de 40.000 profesionales enfocados en la ciencia y la investigación. Estos científicos han pasado años desarrollando productos de alto impacto en la sociedad y han dedicado su vida a mejorar las nuestras. Ellos necesitan apoyo para comunicar sus productos, pero no solo en horas de consultoría (de hecho, estamos inundados de estos espacios); necesitan personas que –con riesgo compartido– sumen y no resten.

Idea 3: más hardware, menos software

Es verdad que las aplicaciones, los desarrolladores o intermediarios basados en data y software han hecho nuestra vida mucho más fácil y sobre todo nos han dado acceso a mucha información o beneficios que antes ni siquiera soñamos; pero, amigos, es hora de desarrollar productos con ciencia, más hardware. Sin eso, los ODS van a tener que extender el tiempo de su implementación. Crear nuevas formas de producir lo que comemos, lo que consumimos, lo que creamos, lo que usamos… es el camino más relevante para hacer de este mundo algo más sostenible y con mejores oportunidades para todos.

Idea 4: invertir más en negocio, menos en donaciones

Si seguimos pensando que la sostenibilidad solo es buena para que nos veamos más responsables y altruistas, estamos perdiendo oportunidades que los consumidores y mercados nos cobrarán muy caro luego. Esa solución solo deja una parte del presupuesto para invertir en ONG o fundaciones y eso es como poner unos sacos de arena para contener la ruptura de una planta de agua. Debemos invertir en empresas, empresarios y personas enamoradas de problemas para darles capital semilla; esto garantizará el potencial futuro negocio y el aumento de revenue. ¿Acaso no es eso lo que nos piden nuestros jefes?

Idea 5: a los ODS aún les falta más de vida animal en las metas

Los ODS están enfocados en los humanos y eso está bien. Pero ¿qué seríamos nosotros sin el mundo animal? Aunque está inmerso en algunos de ellos, creo que son imperativas acciones concretas para proteger la biodiversidad y el mundo animal. No soy una gran optimista de los esfuerzos que estamos haciendo para cambiar el mundo; pero pienso que estaríamos mucho peor sin los que a pesar de todo siguen luchando. Debemos enfocarnos más, generar un impacto local real y no dejarles eso a un área o a algunos profesionales; debemos sumarnos todos –científicos, empresarios, estudiantes… en fin, todos– o no nos quedará planeta en el que vivir.

Artículo publicado en la edición #491 de los meses de abril y mayo de 2024.

