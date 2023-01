El futuro sin cookies es hoy

Las cookies son fracciones de datos que se capturan y se envían a los navegadores cada vez que se visita un sitio web, es decir, son unos rastros de información que se usan para entender, a través de la navegación, qué posibles intereses, gustos o necesidades tiene un usuario y, de esta manera, personalizar los anuncios publicitarios.

Las cookies siguen siendo una de las bases para el marketing digital ya que muchas estrategias se apalancan en ellas; sin embargo, el panorama ha cambiado y la mayoría de los navegadores han informado que retirarán las cookies de terceros para proteger la privacidad online de las personas, Google, por su parte, hizo el anuncio desde 2022 y aplazaron para el 2024.

Hoy en día no se habla mucho del término cookieless, pero en la Cámara de Comercio de Bogotá ya es conocido, sabemos que es un reto del hoy ejecutar campañas que funcionen sin cookies, no imaginamos cómo sería el no estar listos, ver un gran número de anuncios rondando por la web sin mucha personalización, es nuestro deber prepararnos para seguir generando contenido de valor focalizado con menores costos de implementación.

Las empresas se plantean el reto de generar relaciones de largo plazo para fidelizar a sus clientes, sin embargo, en la práctica no hay una conexión entre estas acciones que fomentan esta relación con las campañas sin cookies, por esto es una necesidad sentar las bases y definir las herramientas para alinear comunicaciones que, por un lado, respeten la privacidad de las personas y, por el otro, que se puedan seguir personalizando las comunicaciones para siempre entregar información de valor.

Hay varias herramientas que podemos utilizar para fusionar las acciones de marketing y fidelidad con un mundo cookieless, existen soluciones tecnológicas que se enfocan en segmentar personas en la web abierta sin cookies, como lo es la solución de Lotame panorama ID. En las últimas pruebas que realizamos en la Cámara de Comercio de Bogotá hicimos una de las primeras campañas cookieless en Colombia y los resultados fueron excelentes, tuvimos un 21 % más en CTR, aumentamos un 76 % en viewable impressions en todos los dispositivos y, adicionalmente, incrementamos notoriamente la tasa de completion rate.

Así mismo, los CRM no pueden estar desconectados de la data que generamos en las campañas. Hoy, más que nunca, es necesario crear la conexión entre las cookies propias recolectadas en nuestros activos digitales y los CRM; es importante aclarar que las cookies propias no van a desaparecer, pero tenemos que diseñar la forma de recoger esta información para poder analizarla en sistemas de Business intelligence y aplicar el conocimiento.

El mundo sin cookies es hoy, las compañías deben estar preparadas y en la Cámara de Comercio de Bogotá estamos innovando y trabajando para desarrollar este nuevo camino, seguiremos buscando herramientas y métodos para que todos los empresarios y todas las empresarias de Bogotá y la Región puedan seguir visibilizando sus negocios.

También le puede interesar: Cari, el chatbot especializado en entender los dialectos colombianos