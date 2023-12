Cinco documentales / películas para marketeros, que no son para marketeros

Hay tiempo para desatrasarnos de series, películas y documentales que nos pueden dejar un par de lecciones profesionales. Acá les recomiendo 5 piezas de entretenimiento que pueden ver y el porqué, alejándonos un poco de lo que uno esperaría ver en una lista así, en la que de seguro películas como Barbie o Air serían la elección obvia.

This Is POP

Plataforma: Netflix

Tipo: Documental

Sinopsis: This is POP es un documental de 8 episodios en los que se explora la creación e historia de algunos de los fenómenos musicales más impresionantes de los últimos 30 años. Desde la construcción de una banda Pop perfecta, hasta cómo los metaleros más Hardcore de Suecia son los compositores detrás de éxitos como Britney Spears y N´Sync. Este documental nos cuenta como se creó la música que disfrutamos hoy.

¿Por qué hay que verlo? Varias razones. El segundo episodio muestra el impacto del Autotune en el mundo de la música. Como una tecnología llegó a cambiarlo todo y creo una nueva forma de interacción entre hombre y máquina, ¿les suena a algo familiar?. El cuarto episodio una lección de inclusión y rompimiento de paradigmas a través de la visión del mundo Lil Nas X y su éxito Old Town Road. El sexto episodio, una clase interesante de mercadeo de festivales, pero la joya de la corona es el tercero, “El síndrome de Estocolmo”, en el que vemos la forma perfecta de crear éxito pop tras éxito pop, sabiendo leer el mercado, mercadear la fórmula una y otra vez y crear una visión estética única para el producto. Imperdible.

Hambre de Poder (The Founder)

Plataforma: Varias

Tipo: Película

Sinopsis: Ray Kroc, puede que no haya sido el verdadero creador de Mc Donald´s (que por cierto que gran marca), pero sí es el fundador de la idea de franquicia que hizo de este humilde restaurante de hamburguesas el gigante que es ahora. Fuerte, directa, agresiva, pero a la vez entretenida, esta película muestra que es la cominabción de marca y experiencia el secreto detrás de cualquier negocio exitoso.

¿Por qué hay que verla? ¡Porque todo se trata de la experiencia de usuario!. Y ya, tan simple como eso. Póngale mucho cuidado a la escena en la que Ray (Michael Keaton), va por primera vez a Mc Donald´s. Esos minutos son claves para entender el papel protagónico que tiene la experiencia de usuario en la creación de una marca. De ahí en adelante es una delicia de clase de marketing de Kottler, las 4 p´s con toda!.

Pidan su Mc Flurry de Chocoramo y disfruten.

El Juego de la Fortuna (Moneyball)

Plataforma: Varias (Hasta en Canal Caracol la dan)

Tipo: Película

Sinopsis: Brad Pitt es un planner. Bueno ya quisiéramos.. Brad Pitt interpreta a Billy Beane, gerente del del equipo de beisbol, Oakland Athletics que es muy bueno… para perder temporadas. Decidido a hacer un cambio, en vez de salir a contratar nuevos jugadores contrata a Peter Brand un economista (leyeron bien), para ayudarle a equilibrar recursos financieros, necesidades del equipo y recursos actuales para construir el equipo perfecto con el dinero que tenían. Una película en la que queda claro el enfoque “Data Driven” y que muestra como esta estrategia les permitió lograr resultados espectaculares

¿Por qué hay que verla? Hoy las agencias de publicidad, no deben, ni pueden ser en negocio solo de publicistas. Necesitamos como nunca talento con miradas profesionales distintas. De la 72 a la 100 solo hay 28 calles y necesitamos llegar a las millones que hay por todo el país. La analítica, la data, la mirada estratégica y el entender el negocio detrás de la marca es cada vez más importante y esta película lo deja claro como pocas.

Halston

Plataforma: Netflix

Tipo: Serie

Sinopsis: Ewan McGregor interpreta a Roy Halston, que si no lo conoce, fue un famoso diseñador nortemericano, pionero, disruptor y con una visión marcaria excepcional. La serie es fuerte y un drama complejo, pero a la vez tiene sus momentos de el Lobo del Wolf Street combinados con la Búsqueda de la Felicidad.

¿Por qué hay que verla? Todo lo que vemos hoy a nivel de franquicia de marca, relojes Ferrari, Balones de Baloncesto Tiffany´s, Lociones de Calvin Klein y shampoo de Disney, todo eso puede ser rastreado hasta Halston el primer diseñador / marca del mundo. El hype, el lujo aspiracional, la marca personal, todo tiene su espacio en este serie que no tengo ni idea por qué no ha visto más gente.

Taylor Swift: The Eras Tour

Plataforma: Cine / Pronto Streaming

Tipo: Documental / Película

Sinopsis: The Eras Tour, cubre la gira de conciertos de Taylor Swift en 2023 y 2024. De hecho, es una película independiente, tanto así que el sindicato de actores a pesar de estar en huelga, aprobó su producción y distribución. Si bien cubre los conciertos en si, es más que eso, es un compilatorio de grandes éxitos, para que a través de otro formato las personas puedan acercarse a la marca Taylor Swift en la comodidad de sus cines cercanos.

¿Por qué hay que verla? Uno no tiene que ser Swiftie para disfrutarla. Si bien soy más de la escuela Joan Jet, lo que es esto, es una clase magistral de creación de marcas, uso de medios, y ampliación de base de audiencias. Al estar en cines, padres y madres pudieron acompañar sus hijes a verla, conocer el porqué de su fanatismo y las bondades del producto, “Taylor”, sin tener que pagar precio completo por un concierto. Si esto no es sampling no sé cómo puede llamarse. Pero además, la manera como está contada hace que uno tenga una lección clara de valores, arquetipos y territorio. No les digo más, tan solo véanla y caigan en el culto.

¿Damos otro Top 5?

