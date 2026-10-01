Veinte años impulsando las ideas que funcionan

Hay programas, que con el paso del tiempo, ayudan a transformar una industria. Después de 20 ediciones en Colombia, Effie Awards ha contribuido a poner el marketing en el centro de la conversación, a partir de una pregunta fundamental: ¿qué impacto real tienen las ideas y estrategias que desarrollamos?

Effie nació con un único propósito: reconocer las estrategias de marketing que generan resultados. Su aporte está en demostrar que creatividad y efectividad no compiten, sino que se potencian. Una buena idea no solo debe ser relevante y creativa; debe responder a un desafío de negocio, conectar con las personas y demostrar su impacto.

Este principio ha ayudado a elevar los estándares de nuestra industria. Medir, permite aprender, comparar, mejorar y permite reconocer las estrategias efectivas para construir conocimiento colectivo.

Desde la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) asumimos con todo el compromiso representar la efectividad a través de la licencia de Effie en Colombia, entendiendo que fortalecer el marketing también implica generar espacios para reconocer las buenas prácticas, compartir conocimiento y promover la discusión. Desde entonces, Effie se ha convertido en el espacio de encuentro para anunciantes, agencias, medios, consultoras, academia y nuevas generaciones.

A lo largo de estos años hemos sido testigos de cuánto ha cambiado nuestra industria. Han evolucionado las tecnologías, los medios, los hábitos de consumo y la manera de relacionarnos con las audiencias. Pero hay algo que permanece: la necesidad de que el marketing genere valor y resultados.

Effie ha ayudado a construir un lenguaje común alrededor de la efectividad, que también es resultado del trabajo de una comunidad: el de los anunciantes que han apostado por el marketing como motor de sus negocios; el de las agencias y consultoras que han convertido desafíos en ideas y estrategias efectivas; el de los medios y aliados que han acompañado el desarrollo del ecosistema; el de los jurados que han aportado su tiempo y criterio para preservar el rigor del programa; y el de las universidades y estudiantes que, a través de Effie Academy College, están construyendo el futuro de nuestra industria.

A todos ellos, gracias. Porque estas 20 ediciones no son solamente la historia de un premio. Son la historia de una industria que ha aprendido a adaptarse, medir y demostrar el valor de su trabajo.

Desde la ANDA queremos que Effie continúe siendo un espacio para encontrarnos, aprender, debatir y reconocer las estrategias que hacen avanzar al marketing colombiano. Un programa que inspire a asumir riesgos, a convertir las ideas en una herramienta de transformación y a formar nuevas generaciones capaces de responder a los desafíos que vienen.

En esta vigésima edición celebramos lo construido y miramos hacia el futuro con la misma convicción: el marketing colombiano representa el talento, la creatividad y la capacidad para seguir transformando negocios y contribuyendo al desarrollo del país.

Porque la efectividad no es solo el resultado que medimos al final. Es la forma en que, como industria, demostramos el valor de lo que hacemos.

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