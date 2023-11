Lo primero que debes tener en cuenta es que Chat GPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial, como lo dice su nombre: es una herramienta, por ende no te diseña la campaña entera, te ayuda a optimizar tiempo, pero debes revisar cada contenido ya que lo que podemos encontrar no es 100% veraz. estas herramientas toman todo de internet por ende hasta los "fake news" y contenidos de Gurús, mejor dicho hay de todo , revisa todo, recuerda es una herramienta como un martillo que te ayuda a poner un curro pero no lo pone él lo haces tu.

Pasos para hacer una campaña en chat GPT

Formula bien la pregunta, todo depende de eso, entre más específica y detallada sea más veraz acertada será. Vamos a poner el ejemplo: Lanzamiento de un curso de oratoria para personas que quieren desempeñarse mejor en una tarima o en necesitan habilidades para aprender a hablar en público. La pregunta se debe formular así:

Pregunta: Diseña una campaña de relaciones públicas efectiva para el lanzamiento de una aplicación que se llama Wardiam: Es un chat impulsado por inteligencia artificial que educa, informa y te acompaña en el ejercicio de tus derechos. Tiene 3 objetivos: conseguir inversionistas, tener un número interesante de usuarios y abogados

Respuesta (ten en cuenta que puedes regenerar la pregunta varias veces, y organizar de acuerdo a tu objetivo final):

“Claro, aquí tienes una propuesta de campaña de relaciones públicas para el lanzamiento de la aplicación Wardiam:

Nombre de la Campaña: "Empoderando a través de Wardiam: Conoce tus Derechos"

Objetivos:

Atracción de inversionistas.

Adquisición de usuarios.

Alianza con abogados

Estrategias y Tácticas:

Lanzamiento oficial: Organizar un evento de lanzamiento virtual para presentar la aplicación Wardiam a la prensa, inversores y posibles usuarios. En el evento, destacar la importancia de empoderar a las personas a través de la educación legal. Relaciones con medios: Enviar comunicados de prensa a medios de comunicación relevantes y ofrecer entrevistas exclusivas a fundadores y expertos legales de Wardiam para discutir la importancia de la aplicación. Redes sociales: Utilizar plataformas de redes sociales para difundir contenido educativo sobre derechos fundamentales, casos de estudio y testimonios de usuarios satisfechos. Crear un hashtag exclusivo para la campaña. Colaboración con abogados: Identificar a abogados que deseen asociarse con Wardiam para proporcionar asesoría legal y resolver casos a través de la aplicación. Resaltar estas colaboraciones en comunicados de prensa y redes sociales. Webinars y seminarios web: Organizar webinars y seminarios web en los que abogados y expertos legales puedan hablar sobre temas relevantes para la audiencia de Wardiam. Fomentar la participación de usuarios y posibles inversores. Programa de referidos: Implementar un programa de referencia para usuarios que inviten a amigos y familiares a unirse a Wardiam. Ofrecer incentivos atractivos, como acceso premium gratuito por un período limitado. Contenido de blog ypPodcasts: Crear contenido educativo regular en forma de blogs y podcasts, abordando temas legales y derechos fundamentales. Colaborar con expertos en la materia para ampliar la autoridad de la marca. Eventos de networking: Participar en eventos de la industria legal y tecnológica para establecer contactos con inversores, abogados y otras partes interesadas.

Métricas de Éxito:

Inversionistas: Cantidad y calidad de inversores interesados en el proyecto. Usuarios: Número de descargas de la aplicación, retención de usuarios y participación activa. Alianzas legales: Número de abogados y bufetes que se unen a la plataforma. Cobertura de medios: Cobertura mediática y visibilidad en medios de comunicación relevantes. Participación en eventos: Participación exitosa en eventos de la industria y redes de contactos. Interacción en redes sociales: Crecimiento en seguidores, participación y uso del hashtag exclusivo. Participación en webinars: Número de asistentes y retroalimentación positiva de los webinars y seminarios web.

Esta campaña de relaciones públicas tiene como objetivo crear conciencia, atraer inversores y desarrollar una sólida base de usuarios y colaboradores para la aplicación Wardiam. La clave está en brindar valor a los usuarios al educarlos sobre sus derechos fundamentales y ofrecer soluciones legales accesibles", Chat GPT 2023.

Como puedes ver te da el paso a paso, pero ahí es donde le debes ser creativo y buscar lo diferencial de tu marca o producto, mejor dicho incluir el lado humano que te va a hacer irresistible.

Siguiendo la respuesta de Chat GPT comienzas a diseñar tu campaña, vamos a desglosar uno a uno los ítems.

Aclaración en esta campaña no se utilizó ChatGPt, la estrategia diseñada a continuación la hice con el equipo de la agencia de PR PARA TODOS.

Vamos a hacer un Vs entre lo que nos dice ChatGPtT y lo que realmente se hizo y porque

Nombre de la campaña: ChatGPT Empoderando a través de Wardiam: Conoce tus derechos. Luego de una trabajo en equipo donde varias cabezas piensan más que una decidimos que nuestro concepto y título de campaña:

Wardiam, la aplicación gratuita que orienta sobre los derechos con IA

Hashtag #YquienResponde

2. Objetivos: Responde en frente de cada objetivo el Por qué y el Cómo, así te va a quedar más fácil cumplir dichos objetivos:

En este caso el orden de los objetivos si importa, porque para conseguir inversionistas primero necesitábamos tener usuarios reales.

Adquisición de usuarios: Atraer un número significativo de usuarios que busquen información sobre sus derechos fundamentales y educación legal a través de la aplicación. Inversionistas: Cantidad y calidad de inversores interesados en el proyecto. Alianza con abogados: Identificar y atraer a abogados interesados en colaborar con Wardiam para resolver casos y proporcionar asesoría legal.

3.0. Estrategias y tácticas:

A. Lanzamiento oficial:

ChatGPT: Organizar un evento de lanzamiento virtual para presentar la aplicación Wardiam a la prensa, inversores y posibles usuarios. En el evento, destacar la importancia de empoderar a las personas a través de la educación legal.

Organizar un evento de lanzamiento virtual para presentar la aplicación Wardiam a la prensa, inversores y posibles usuarios. En el evento, destacar la importancia de empoderar a las personas a través de la educación legal. Adquisición de usuarios: Nosotros tomamos la decisión que antes de hacer cualquier tipo de lanzamiento lo que necesitábamos era una estrategia disruptiva que llevara a la gente en las calles a bajar la aplicación.

Nosotros tomamos la decisión que antes de hacer cualquier tipo de lanzamiento lo que necesitábamos era una estrategia disruptiva que llevara a la gente en las calles a bajar la aplicación. Lo que hicimos: Activación en 3 ciudades principales del país simultáneamente donde une “ejercito” de personas de diferentes edades, razas y género caminaron por la ciudad de un punto A a un punto B con pancartas y maletas de viaje gritando “Y quien responde”. Dentro de estas personas había representantes de la marca que ayudaban a la personas a bajar la aplicación y les enseñaban como usarla.

Así logramos captar la atención de cientos de personas y logramos los usuarios necesarios.

B. Relaciones con medios: Enviar comunicados de prensa a medios de comunicación relevantes y ofrecer entrevistas exclusivas a fundadores y expertos legales de Wardiam para discutir la importancia de la aplicación.

Bajo el concepto: Wardiam, la aplicación gratuita que orienta sobre los derechos con IA, desarrollamos un comunicado de prensa que se envió a medios económicos para llegarle a los inversionistas y a medios generales para conseguir más descargas y reconocimiento.

C. Redes sociales: Utilizar plataformas de redes sociales para difundir contenido educativo sobre derechos fundamentales, casos de estudio y testimonios de usuarios satisfechos. Crear un hashtag exclusivo para la campaña.

En redes sociales hicimos una estrategia de influencer marketing: conseguimos 6 influenciadores líderes de opinión en Instagram y Tik Tok para que hicieran historias y nos generan mayor credibilidad ante inversionistas y público general.

D.Colaboración con abogados: Identificar a abogados que deseen asociarse con Wardiam para proporcionar asesoría legal y resolver casos a través de la aplicación. Resaltar estas colaboraciones en comunicados de prensa y redes sociales.

Elegimos como vocero de la campaña a un reconocido abogado del país. Esto nos dío credibilidad ante el gremio.

4. Webinars y seminarios web:

Organizar webinars y seminarios web en los que abogados y expertos legales puedan hablar sobre temas relevantes para la audiencia de Wardiam. Fomentar la participación de usuarios y posibles inversores.

Los fundadores de la aplicación se reunieron directamente con los inversionistas, a los que les mostraron: número de usuarios, campaña de free press e influencer marketing.

No realizamos más actividades, los 3 objetivos que buscábamos se lograron. Hacer el resto de actividades tiene un costo que el cliente no necesitaba, la inversión vs los objetivos se alcanzaron.

4.0 Métricas de éxito:

A. Inversionistas: Cantidad y calidad de inversores interesados en el proyecto.

Lograron una inversión de más de 1 millón de dólares

B. Usuarios: Número de descargas de la aplicación, retención de usuarios y participación activa.

7k descargas, 12k seguidores orgánicos.

C. Alianzas Legales: Número de abogados y bufetes que se unen a la plataforma.

Se hizo acercamiento con una de las firmas de abogados más famosas del país, por NDA no se puede nombrar cúal, pero a la fecha siguen en negociaciones.

D. Cobertura de medios: Cobertura mediática y visibilidad en medios de comunicación relevantes.

Tuvimos un cubrimiento en medios tradicionales que dio un ahorro de aproximadamente 50 mil dólares y un alcance de 2 millones de personas aproximadamente.

E. Interacción en redes sociales: Crecimiento en seguidores, participación y uso del hashtag exclusivo.

El hashtag fue #Yquienresponde, fuimos tendencia en Twitter (ahora X) el día de la activación en la calle

Alcance con la campaña de influenciadores: 144.675

Interacciones: 1.968

Engamemt: 1.36%

Y así termina este versus, como ves ChatGPT es una gran herramienta pero siempre debes apelar al sentido común y al presupuesto que se destine para relaciones públicas.

