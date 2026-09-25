Cuenta Global de Wenia, una apuesta clave del Grupo Cibest

Detrás de este lanzamiento está el entendimiento de que cada vez más colombianos viven, ganan y gastan en más de una moneda.

Durante años, ahorrar en dólares fue un ejercicio informal para buena parte de los colombianos: comprar dólares en efectivo, guardarlos en el clóoset, recurrir a una casa de cambio para protegerse de la devaluación del peso o enviar plata a un familiar en el exterior. Incluso, muchos veían esta práctica como exclusiva, para unos pocos.

Grupo Cibest leyó ese comportamiento y decidió formalizarlo entre las apps que sus clientes ya usan a diario, sin pedirles que aprendieran una herramienta nueva ni que abrieran una cuenta en otro país. Así nació la Cuenta Global de Wenia, la solución que permite comprar, vender y administrar dólares y euros digitales desde la app Mi Bancolombia.

La primera etapa ya está en marcha. Cerca de 9 millones de usuarios de Mi Bancolombia pueden comprar y vender dólares digitales, a través de Wenia, la compañía de activos digitales del Grupo Cibest, y ver sus saldos y movimientos en esta moneda. Basta con entrar a la sección “Trámites y solicitudes”, pulsar “Abrir cuentas” y elegir la Cuenta Global de Wenia.

Todas las operaciones que los usuarios realizan allí son seguras por dos razones: Wenia opera bajo licencia clase F otorgada por la Autoridad Monetaria de Bermudas (BMA),que regula su actividad. Y el dólar digital de Wenia (USDW) se referencia 1 a 1 frente al dólar estadounidense; además, las reservas que permiten mantener la paridad en su precio son custodiadas en Banco Agrícola S. A., otra compañía del Grupo Cibest, ubicada en El Salvador. Estos dos argumentos le dan al producto la confianza que un cliente busca antes de mover su plata.

El atractivo para el consumidor va más allá de tener una cobertura cambiaria. Un dólar digital sirve para recibir o enviar fondos de un familiar en Miami a su cuenta bancaria, pagar una suscripción internacional, cubrirse frente a un peso volátil, o simplemente guardar una parte del ahorro en otro activo sin salir de la app del banco. Esa combinación de utilidad cotidiana y protección explica por qué Bancolombia y Wenia apuestan a que el producto no se quede en early adopters, sino que escale a un público amplio. En un país donde el peso se devalúa por temporadas, tener una reserva en dólares digitales dentro de la misma app del banco reduce la fricción que antes implicaba descargar otra app.

Por otro lado, la reciente incorporación del euro digital (EURC), respaldado 1 a 1 con el euro y desarrollado por Circle, responde a la misma lógica: mientras más activos relevantes tenga el cliente con exposición al precio de una de las monedas más usadas en el mundo, y a un clic de distancia, menos motivos tiene para buscar la competencia.

La estrategia se completa con las cuentas en dólares de Bancolombia Panamá y Puerto Rico, y la posibilidad de invertir en mercados internacionales, a través de Cibest Capital. Este es, en suma, un ecosistema que el Grupo Cibest planea seguir ampliando con transferencias internacionales y recompensas por mantener dólares digitales en la Cuenta Global de Wenia, entre otras iniciativas.

Para acelerar la adopción, Wenia y Bancolombia recurrieron a una palanca clásica del mercadeo de consumo: la gamificación con incentivo real. La campaña Tu plata ahora habla otros idiomas invitó a quienes abrieron su Cuenta Global de Wenia a responder qué sueño global cumplirían con 25.000 dólares digitales, una pregunta pensada para generar contenido emocional y compartible más que para vender un producto. Entre el14 y el 19 de julio se preseleccionaron 50 historias, para competir por una bolsa de hasta70.000 dólares digitales en un evento presencial en Bogotá, el 1 de agosto, con hosts como Tatán Mejía, Maleja Restrepo y Christian Byfield, que amplían el alcance de la campaña entre audiencias masivas.

Bancolombia resumió la intención detrás del lanzamiento: “No se trata de sumar funcionalidades sueltas, sino de construir una infraestructura de movimiento de valor global sencilla y confiable para quienes tienen familia afuera, reciben pagos en otra moneda o quieren empezar a invertir fuera de Colombia”.

Wenia, por su parte, ubicó la apuesta en un mercado que crece rápido: “Los activos digitales estables ya superan los 314.000 millones de dólares en capitalización global, yen Colombia representan cerca de 66 % de las transacciones cripto, frente a 44,7 % que ocupan en el mercado mundial. Ese diferencial sugiere que el consumidor colombiano ya está más adelante en la adopción de lo que muchas marcas asumen”.

Con la Cuenta Global de Wenia, Grupo Cibest propone que convertirse en cliente global deje de sonar a producto premium y empiece a sentirse como algo que un usuario puede empezar con un solo dólar digital, desde el mismo celular y aplicación en la que hoy paga el arriendo o transfiere entre amigos.

Este artículo es una Colaboración paga con Bancolombia.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.