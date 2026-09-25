Del PR al smart: SmartPR regresa a su esencia con nueva identidad

La agencia colombiana presentó una nueva identidad que combina capacidad de ejecución, cercanía con los clientes, innovación y nuevas metodologías para afrontar la transformación de las comunicaciones.

Tras una década de operación, SmartPR anunció el inicio de una nueva etapa para la agencia, gracias a la evolución de su identidad, la cual fue redefinida bajo el concepto de que hay que ser lo suficientemente grande para crecer y lo suficientemente inteligente para cuidar(Big enough to scale, smart enough to care). Esta idea refleja, además, la capacidad de asumir proyectos de gran escala sin perder la atención y la cercanía con sus clientes, un diferenciador que, como dice Fabián Motta, su director general y fundador, ha marcado la esencia y la razón de ser de la compañía.

“Más que un cambio, es volver a nuestra esencia. En las agencias, hay momentos en que uno empieza a tratar de copiar o asemejarse a las grandes agencias globales y, por ese camino, estábamos perdiendo nuestra esencia. Los clientes nos decían que les gustaba una agencia cercana, que estuviera en el día a día y no que se volviera una agencia de volumen y de tercerización”, relata Motta.

Esta cercanía hoy se traduce en equipos que conocen el negocio y el contexto de cada organización, mientras que la estructura administrativa y financiera le permite a la agencia respaldar proyectos de mayor escala. Para mantener ese equilibrio, SmartPR creó dos vicepresidencias: experiencia al cliente e innovación, enfocada en la incorporación de inteligencia artificial y nuevas formas de trabajo.

“El nombre de SmartPR nació de hacer un PR inteligente, pero entendimos que más que PR, somos Smart, porque somos una agencia más inteligente, procliente, pues entendemos que impactar satisfactoriamente en sus objetivos de negocio nos va a llevara nosotros a crecer con ellos”, explica Motta.

La evolución de la marca coincide con un momento desafiante para la industria de las comunicaciones, impulsado por las nuevas formas de consumo de información, la inmediatez y la inteligencia artificial. De acuerdo con Fabián Motta, la adopción de la IA está ocurriendo de manera individual y sin metodologías unificadas, lo que puede generar incoherencias en los mensajes de las marcas.

Para ello, SmartPR busca aplicar la IA en sus procesos, formatos y metodologías, con el fin de automatizarlos y hacerlos más claros.

De cara a los próximos años, SmartPR plantea continuar creciendo, capacitando más a su equipo y desarrollando nuevos productos y metodologías. “La comunicación es un pilar de la evolución de cualquier compañía, de cualquier organización, industria, sector o persona”, concluye.

Este artículo es una Colaboración paga con SmartPR.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.