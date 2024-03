Hace dos semanas, estuve en tres eventos relacionados con mercadeo, publicidad y comunicaciones en los que se repetía un panelista… y hasta dos.

Aunque sería obtuso negar el conocimiento de estas personas –consideradas líderes y referentes por sus pares–, vale la pena preguntarse por qué –y me incluyo– quienes estamos encargados de construir las agendas de contenido de estos eventos solemos recurrir a los mismos. ¿Es por falta de curiosidad? ¿O porque no ha habido una renovación de talento? ¿O porque sí hay talento, pero las dinámicas del sector no permiten que la gente nueva se perfile con facilidad?

Mi respuesta es un poco de todo lo anterior. Mi conclusión al respecto es que necesitamos todos –pero en especial quienes creamos, curamos y valoramos contenidos– buscar esas nuevas voces, no para reemplazar a los grandes talentos que conocemos, sino para asegurarnos de crear un equilibrio en el que lo que ya existe y lo nuevo puedan mostrar caminos desconocidos y, tal vez, mejores.

De no hacerlo, corremos el riesgo de seguir hablando los mismos con los mismos siempre; de crear una cámara de eco sin querer y de celebrarnos, sin considerar si lo merecemos.

Esta reflexión surge, también, a propósito del Top10 P&M y de la trayectoria de esta revista que, en 2024, cumple 45 años.

Al revisar cada nominado del Top10 de este año, es evidente que en cada categoría hay lo que en inglés llaman el darkhorse: un participante que logra llegar a lo más alto sin que nadie lo esperara. Así mismo, al revisar la historia de P&M, es claro que ha habido aciertos y desaciertos. Sin embargo, el hecho de que un medio especializado se mantenga vigente durante 45 años exige el cuestionamiento constante sobre si los formatos, contenidos y apuestas son los correctos.

Ese mismo cuestionamiento –creo– debe guiarnos a todos los que tenemos el poder y el privilegio de decidir qué contenidos les entregamos a las personas. Mi llamado es a que evitemos los aplausos vacíos y nos hagamos preguntas cada día. A que nunca nos acomodemos y a que busquemos nuevos espacios de creación.

