Werner Zitzmann, al frente de AMI desde hace nueve años, le explicó a P&M cómo el gremio de los medios periodísticos privados pasó de prestar servicios a sus afiliados a funcionar como un proyecto de colaboración.

“Qué hacemos juntos en el gremio, y no qué hace el gremio por mí”. Werner Zitzmann, que lleva nueve años dirigiendo AMI, resume en ese cambio de pregunta la transformación de la organización. El cambio de nombre de Andiarios a Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) fue la consecuencia, no la causa. Un periódico, una emisora, un canal o una revista son canales de distribución de periodismo; AMI decidió representar medios periodísticos privados, sin importar por dónde distribuyen.

La gobernanza se desprende de esa definición. Como es un proyecto de colaboración, se gobierna con quienes levantan la mano, sin jerarquías por tamaño ni por ciudad. Cada afiliado paga una cuota diferencial según su capacidad económica, pero eso no le da atributos ni privilegios frente a los demás. La junta tiene 14 miembros ‒siete principales y siete suplentes‒, se renueva cada año y rota para que todos pasen por ella. Con 21 empresas afiliadas hoy ‒contra las 33 que llegó a tener antes de los cierres y los cambios de dueño‒, esa junta funciona casi como una asamblea. No es deliberativa ni de votaciones, es de participación.

Enumera cuatro prioridades. La primera es la defensa de la libertad de prensa y del derecho a la información. AMI documentó lo que califica como una estrategia de estigmatización de los medios privados durante el gobierno anterior, con el objetivo de visibilizarla ante instancias internacionales. La segunda es la sostenibilidad, con una conclusión que ya no discute: los modelos de suscripción no van a sostener a los medios de habla hispana y, además, excluyen a quien no puede pagar, así que el camino es recuperar parte de la inversión publicitaria que se fue.

La tercera es la irrupción de los buscadores con inteligencia artificial, que responden sin llevar a la fuente y dejan abiertos dos frentes, uno regulatorio sobre quién se lucra con contenidos por los que no paga, y otro de credibilidad sobre el origen de esas respuestas. La cuarta es la medición, porque no hay una fuente unificada que mida 360° y sin unas métricas propias, la negociación con los anunciantes se apoya en relaciones, no en datos.

Reivindica un diferencial incómodo de vender. AMI no gestiona negocios por las marcas de sus afiliados ni resuelve problemas individuales. Ofrece el espacio donde 21 competidores se sientan con confianza, traen conocimiento del mundo adaptable al país y sostienen conversaciones que ninguno tendría por separado, incluida la de la autocrítica frente a las audiencias. Zitzmann lo dice sin adornos: aquí el entregable es la tarea, no el resultado. Y reconoce la frustración de que lo logrado sea inferior a lo que se necesita, en una industria golpeada en sus ingresos y en un país donde los propósitos colectivos cuestan.