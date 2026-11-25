Con comités que lideran las propias marcas y un programa de formación reconocido por la WFA, la ANDA busca que sus buenas prácticas lleguen a empresas de cualquier tamaño.

Elizabeth Melo, presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA), le reveló a P&M que el gremio tiene 45 afiliados y una asamblea general en la que todos tienen voz y voto por igual. A esa estructura se sumó hace poco más de un año una figura nueva, aprobada por la junta y la asamblea: los afiliados colaboradores, que solo pueden ser universidades. Ya tiene dos y la meta es tener al menos una por región, porque el gremio trabaja con la academia estudios, análisis y perfilamientos, y también las guías de buenas prácticas.

La junta directiva es deliberadamente multidisciplinaria, con gerentes generales, CMO y cabezas de asuntos corporativos y de comunicación. De ahí bajan cuatro comités permanentes. El regulatorio ‒por donde pasan los proyectos de ley y la autorregulación‒ es el punto de partida de cualquier guía, porque lo primero es cumplir la norma y de ahí para arriba fijar estándares superiores. Están también el de marketing, el de digital y medios, que se separó del anterior cuando el tema creció, y el de sostenibilidad y comunicación, encargado de la Huella. A esos se suma un comité Effie, que este año llevó los 20 años de la licencia de Effie Colombia.

El mecanismo que sostiene la incidencia de los afiliados está en el detalle. Cada comité tiene dos líderes que rotan cada dos años y uno de ellos debe estar en la junta directiva, para que el trabajo técnico llegue a la instancia que decide. Si una de esas cabezas sale de su empresa, el liderazgo lo asume otra marca activa del comité, no la persona que la reemplaza en el cargo. Melo calcula que entre 70 y 80 % del trabajo del gremio es aporte directo de los afiliados, porque en los comités están los expertos de cada compañía y ahí se priorizan los temas del año.

Para lo que queda de 2026, el foco es la formación. Praxis ‒programa que agrupa las capacitaciones segmentadas por comité, por junta y por equipos‒ fue reconocido este año por la World Federation of Advertisers (WFA) como destacada iniciativa global y es replicable en otras Anda del mundo. Quienes dictan esos contenidos son los mismos expertos que construyeron cada guía. A eso se suma una plataforma propia donde los afiliados concentran guías, alertas de proyectos de ley e información del gremio.

Su diferencial está en cómo se construyen esas guías. El primer filtro es una guía global ‒si existe‒, luego pasan por Autocontrol Colombia; después, por todos los comités con comentarios de cada marca y, al final, la junta las aprueba. En la guía de relación entre anunciantes y agencias participaron Unemec, IAB y Asomedios, y el punto de partida fue lo que los une, no lo que los separa. La Huella cierra el circuito, porque de ahí salen las brechas que definen cuál será la siguiente guía.

El reto que reconoce Melo es que esas prácticas no se queden en las marcas ya convencidas y lleguen a empresas de cualquier tamaño.

La ANDA amarra la continuidad de su trabajo a las marcas y no a las personas, una decisión que protege el conocimiento acumulado en los comités cuando cambian los equipos. Las guías que salen de ese proceso fijan estándares por encima de la norma, así que su efecto depende de cuántas empresas decidan adoptarlas por cuenta propia. La red de universidades que el gremio quiere tener en cada región puede convertirse en el canal para llevar esas prácticas a compañías medianas y pequeñas que hoy están lejos de la mesa de los anunciantes.