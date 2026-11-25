aime Torres, presidente de junta de Unemec, le explicó a P&M por qué la organización funciona como una unión flexible y en qué mesas busca incidir sobre las reglas del sector.

La Unión Nacional de Empresas de Marketing Estratégico y Comunicaciones (Unemec) se presenta como una unión, no como un gremio tradicional. Jaime Torres, de Inmov, su presidente de junta, explica el porqué desde el origen. La organización surgió de la ampliación de una agremiación enfocada en BTL y marketing experiencial, en un momento en el que varias compañías ya no cabían en esa etiqueta. De ahí salió lo que él llama una “génesis startupera”, con un gremio pensado para ser flexible, versátil y rápido, y una gobernanza de formato distributivo.

Unemec reúne a 20 afiliados. Entre todos suman más de 40 compañías, que en conjunto emplean a más de 5.000 personas. Hay alta participación de independientes, tamaños muy distintos y presencia fuera de Bogotá, con Pópuli en Barranquilla y Feeling en Medellín. Torres es realista frente al universo de empresas registradas con objetos sociales afines. “Somos 20 y debemos ser cientos –dice–, y de ahí se desprende la prioridad del semestre”.

La prioridad de lo que queda del año es la sostenibilidad de la propia organización, que sigue en la etapa de supervivencia y crece con la representatividad. La agenda es de contenido y conexión, con conversatorios sobre temas que pegan en la operación; entre ellos, el impacto de la nueva jornada laboral en los costos y los márgenes del sector. El frente que más los ocupa hoy es una plataforma de apoyo de mediano plazo para Chocó y Risaralda tras el terremoto, dirigida por Valentina Humar, con la idea de sostener recursos, voluntarios e interlocución con los gobiernos locales y el nacional, cuando la ayuda inmediata se agote. La dirección ejecutiva está vacante y el proceso de selección va en etapa final.

Su diferencial está en las mesas donde se escriben las reglas del sector. Para las empresas afiliadas hay beneficios inmediatos, como Fondemec, el primer fondo mixto de la industria, que ya colocó 350 millones de pesos en más de 170 créditos.

Pero el trabajo es otro: Unemec participa en Autocontrol Colombia junto con la Anda, Asomedios e IAB, de donde salió el manual de buenas prácticas para la relación entre anunciantes y agencias, que ya está publicado, y sobre esa base viene el primer código de regulación para la industria, redactado y comentado, a la espera de aprobación y de la adhesión de las agencias. La apuesta de Torres es que el sector fije sus propias reglas de juego.

El modelo de Unemec le da más velocidad que peso numérico, y su participación en Autocontrol Colombia le da más influencia de la que sugiere el tamaño de su base. La apuesta por la autorregulación, sin embargo, depende de la representatividad que hoy le falta, porque un código de regulación gana fuerza a medida que más agencias lo adoptan. Crecer en afiliados y conseguir la adhesión al código son parte del mismo reto, y será la primera tarea de quien asuma la dirección ejecutiva.