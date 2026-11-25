Ximena Tapias, presidenta ejecutiva de la Ucep, le explicó a P&M cómo la reforma de estatutos transformó la afiliación del gremio y qué retos le plantea la consolidación de las agencias de red.

Fundada en 1971, la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (Ucep) opera con la gobernanza que le dejó una reforma estatutaria de hace dos años, precedida por cuatro de revisión interna y por un manifiesto que respondió una pregunta previa a cualquier estatuto: quiénes somos y por qué necesitamos estar juntos. Así se lo explicó a P&M su presidente ejecutiva Ximena Tapias. De ahí salió la definición de su afiliado: empresas profesionalmente establecidas, no personas naturales, que reciben información de terceros para convertirla en estrategias de comunicación en y desde Colombia. Este criterio les abrió la puerta a compañías que no cabían en la vieja categoría de agencia y dejó por fuera a las house agencies y a los influenciadores, a quienes la asociación considera medios. La afiliación creció.

El segundo hallazgo fue interno y Tapias lo dice sin rodeos: La Ucep era presidencialista, con los representantes legales en la mesa y poca participación de las bases, que veían la agremiación como un club de presidentes. La respuesta fueron los comités misionales –abiertos a perfiles distintos de los presidentes‒, que trabajan temas comunes como talento y propiedad intelectual, más un comité asesor con figuras que salían de la operación. También se rediseñaron las cuotas, que llevaban cuatro décadas sin tocarse y proporcionalmente, castigaban a las empresas pequeñas.

Esa lista evidencia el reto que viene que radica en que La Ucep nunca se propuso representar empresas extranjeras, pero las fusiones la convirtieron en un gremio de agencias de red y la reciente consolidación lo profundiza. Las marcas de Omnicom aparecen ya bajo una sola identidad y MullenLowe Colombia quedó dentro de ese grupo. Cuando cinco marcas afiliadas se vuelven una, aparecen dos asuntos: uno de sostenibilidad y otro de control, porque el principio de la asociación es que ningún afiliado se tome la casa. El proceso sigue abierto, en parte porque varias marcas que la industria dio por muertas todavía existen jurídicamente.

Para lo que queda del año, la prioridad es medir el efecto de esos movimientos sobre los afiliados. El gremio Prepara un documento sobre formalidad para proponerle una política pública al Gobierno; además, sostiene su presencia en la International Chamber of Commerce (ICC), en el clúster de la Cámara de Comercio de Bogotá y en la Comisión Fílmica, y mantiene +CTG como escenario de encuentro del sector.

Sigue pendiente la discusión sobre los influenciadores, frente a los cuales insiste en la responsabilidad por los contenidos.Sobre el diferencial, Tapias es categórica. Una agremiación no es un club de amigos ni una organizadora de eventos, sino una entidad de incidencia con controles jurídicos y auditorías, que no interviene en contratos, licitaciones ni pleitos entre anunciantes y agencias. Su ejemplo es la reducción de la retención en la fuente por servicios del 11 al 4 % durante la pandemia, que benefició a afiliadas y no afiliadas por igual. De ese trabajo salen también sus guías sobre buenas prácticas y sobre los errores frecuentes en la contratación publicitaria.

Ante la pregunta de P&M sobre una posible unión o fusión con otros gremios del sector que tienen la misma vocación, específicamente Unemec, Tapias respondió que la Ucep tiene toda la disposición, siempre que existan lineamientos claros.

La reforma de estatutos le dio a la Ucep una definición clara de quién pertenece al gremio, y la consolidación de las agencias de red pone ahora a prueba esa definición. Las reglas que impiden que un afiliado concentre el control se pensaron para una base amplia de empresas, mientras que cada fusión reduce el número de compañías que sostienen la asociación con sus cuotas. Por eso pesa la disposición de Tapias a explorar una unión con gremios de vocación similar, porque una industria más concentrada difícilmente sostiene varias agremiaciones con agendas paralelas. El documento sobre formalidad y la discusión pendiente sobre los influenciadores mostrarán si la Ucep convierte este reacomodo en mayor capacidad de incidencia ante el Gobierno y el mercado.