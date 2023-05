“Se debería fomentar el consumo responsable”, Valeria Joredi Betancourt

Valeria Joredi Betancourt Guerrero es joven, y es pila. Estudia publicidad en la universidad Jorge Tadeo Lozano, y se e desempeño como monitora académica de la InHouse y ejecutiva de cuentas en la InHouse Prime.

En sus palabras, “he tenido la oportunidad de realizar un intercambio con la universidad Complutense de Madrid, además de contar con un triple diplomado en relaciones públicas y otro en dirección de arte. En cuanto a mi experiencia laboral, me he desempeñado durante 3 años como líder del área de branding en una agencia de marketing digital”. Además, como el resto de jóvenes de este especial hizo parte de Effie College, una experiencia que convoca a publicistas y líderes de mercadeo de Colombia.

Revista P&M: ¿Por qué escogiste tu carrera?

Valeria Joredi Betancourt: Desde el colegio me ha interesado la parte creativa, de cierta manera siempre supe que no me iría por una carrera tan tradicional, pero mi principal motivación a la hora de elegir a lo que me quería dedicar fue el poder vencer la timidez. Desde chiquita no he sido muy sociable y me costaba relacionarme con los demás, pero cuando llegué a once vi la posibilidad de poder superarme y decidí arriesgarme a estudiar una carrera en la que no se puede ser tímida.

Revista P&M: ¿Cuáles son las habilidades más importantes que deben tener los publicistas y mercadólogos en la actualidad?

V.J.B.: Considero que algo realmente vital para los publicistas y mercadólogos es tener la capacidad de ser versátiles y resolutivos, entendiendo que no siempre las condiciones van a ser favorables pero que aun así es necesario poder anteponerse a las situaciones.

Revista P&M: ¿Qué te enseñó Effie College?

V.J.B.: Gracias a Effie College descubrí que soy más capaz de lo que creía y que realmente la universidad y mi experiencia me han dado las herramientas para ser una publicista versátil. Effie College es un reto gigante, pero es un muy buen acercamiento para ver como son los briefs y el trabajo con clientes grandes.

Revista P&M: ¿Qué deberían aportar los publicistas y los mercadólogos al país?

V.J.B.: Considero que se debería fomentar el consumo responsable, entendiendo que estamos en un punto de crisis en el planeta y que los excesos nos están quitando tiempo de vida

Lee el especial completo aquí