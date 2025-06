Colombia gana oro en Young Lions 2025

Una de las citas más importantes del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions es Young Lions, una competencia que se celebra dentro del festival en la que delegados menores de 30 años de agencias del mundo entero compiten en siete categorías.

En este certamen se compite en duplas e implica un reto grande: cada dupla debe desarrollar una campaña en 48 horas para un brief específico.

En 2025, en la categoría Print, que desafía a los jóvenes creativos a producir un anuncio impreso destacado, cautivador y único, el brief fue proporcionado por Bee:wild, y le planteaba a los concursantes desarrollar una idea que ayude a promover un propósito y una acción colectivos para recuperar los espacios salvajes y fomentar el regreso de todas las abejas a los ecosistemas.

En dos días Carlos Orjuela y Nicolás Castro de Sancho BBDO crearon la campaña The World Needs More Time, que tuvo el siguiente insight explicado por la dupla a Cannes Lions: “En lugar de repetir estadísticas alarmantes que a menudo se convierten en ruido de fondo, optamos por conectar el posible colapso medioambiental con momentos culturales y emocionales que realmente importan a la gente”.

Para transmitir este mensaje Orjuela y Castro crearon una serie de imágenes que relacionan la desaparición de las abejas con acontecimientos culturales emblemáticos, acompañadas de un mensaje directo:

"Si las abejas desaparecieran, la vida acabaría en menos de 4 años. Y esto sería lo último que verías".

De este modo, transformaron una amenaza ecológica en una pérdida personal, concreta y urgente.

Este trabajo que plantea una reflexión profunda, y que usa la cultura popular y el entretenimiento para conectar con las personas, obtuvo el oro por unanimidad en la categoría Print y le dejó dos promesas de la publicidad a Colombia.

The World Needs More Time de Carlos Orjuela y Nicolás Castro para Bee: wild

Para ver el especial completo de Cannes Lions 2025 de P&M haz clic AQUÍ.