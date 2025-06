"Es como si un delantero se sentara a ver todos los goles de Messi, Cristiano, Maradona y los tuviera que calificar", Alejandro Barrera

Desde Colombia tuvimos cinco líderes de la industria creativa seleccionados como parte del Shortlist Jury en la primera fase de evaluación de Cannes Lions 2024, una responsabilidad clave para definir la lista corta de los codiciados Leones.

Con un análisis profundo, criterio estratégico y compromiso con la excelencia creativa los colombianos revisaron cientos de casos de todo el mundo, por esto, quisimos preguntarles más allá de la experiencia ¿Qué aprendizajes deja y qué recomendaciones dan a quienes planean postular campañas el próximo año? ¿Cómo se ve la creatividad colombiana desde una perspectiva internacional?

En este último capítulo hablamos con Alejandro Barrera, director creativo ejecutivo de McCann jurado de la categoría Outdoor.

Revista P&M: Para empezar, ¿cómo fue tu experiencia en el festival desde este rol de jurado?

A.B.: Bueno, primero es el anuncio, ¿no? Cuando le dicen a uno que va a ser jurado de Cannes es una gran alegría, una cosa que uno siempre tiene como... más que como deseo. Porque hay mucha gente que hace muy buenas carreras y no necesariamente lo logra. IPG, el holding al que pertenece McCann, hizo una reunión con los jurados y el mensaje era muy bonito: estar muy orgulloso porque es algo que esperan miles de creativos en el mundo y nos escogen por trayectoria y reconocimiento. A uno lo invade un poquito el síndrome del impostor, pero es por eso, porque se lo merece. Lo compartí en LinkedIn diciendo que este es un trabajo en equipo: la publicidad es bonita porque se construye en amistades, pero en amistades basadas en el talento. Cuando vienen estos reconocimientos, son para todos los que han trabajado contigo. El proceso de juzgar es abrumador porque son muchísimas piezas: yo juzgué cerca de 350. Cada pieza se merece su análisis, su espacio, leer bien las cosas, dedicarle el tiempo, ser respetuoso. Pero luego pasa de ser abrumador a un disfrute total, porque uno ama ver tantas ideas, tantas visiones, maneras distintas de abordar los problemas del mundo. Al final es escoger lo mejor de lo mejor. El mantra era: estamos para trabajar por la industria, no por un holding, no por una red, no por un país o región.

Revista P&M: Según los casos que analizaste, ¿qué tendencias pudiste ver?

A.B.: Más que tendencias es una realidad: la tecnología se introduce mucho en la forma de hacer las ideas. El mundo es cada vez más instantáneo, más rápido, más efímero, y en outdoor eso se nota mucho porque se trata de lo que pasa en un momento preciso. Las grandes ideas son las que solucionan un problema o envían un mensaje en el lugar justo y en el momento justo. Eso es lo que une la categoría. Las piezas que uno no califica duele no calificarlas, pero es porque no son tan relevantes en el momento y lugar adecuado.

Revista P&M: ¿Volverías a ser jurado si pudieras hacerlo?

A.B.: Diez millones de veces, las que me inviten. Me encantaría ser Awarding Jury, en sala de premiación. Eso debe ser una cosa muy bonita de discusión de alto nivel con personas que uno admira, con ídolos. Ojalá pudiera ser jurado todas las veces que sea posible, aunque sé que no es porque hay que darle oportunidad a otras personas.

Revista P&M: ¿Qué consejo le darías a los participantes para el próximo año?

A.B.: Hay que ser muy crítico con el trabajo propio. Esto se trata de escoger lo mejor de lo mejor. Cannes tiene la responsabilidad de marcar tendencias, de mostrar lo que es distinto a todo. Es acerca de coger la perfección: lo muy bien pensado, bien ejecutado, bien presentado, y alcanzar un nivel superior en todo sentido. Entonces hay que preguntarse: eso que estoy enviando, ¿tendría que estar allá? Porque hay cosas que uno dice: yo no hubiera enviado eso. Pero algo que quiero decir es que uno siente un nivel superior a la media en el trabajo colombiano. Hay trabajo de otras partes que puede ser mejor, pero lo colombiano se reconoce porque está bien hecho, bien contado, la idea está buena. Eso de ser crítico parece estar muy afinadito en Colombia, pareciera que hay mucha conciencia de eso.

Revista P&M: ¿Cómo percibes a la industria colombiana en este momento?

A.B.: La percibo muy bien. Hace un par de semanas estuvimos en una reunión donde las agencias muestran lo que van a enviar y lo que vi me causó miedo: estaba muy bien hecho, muy bien montado, las ideas estaban buenas, el craft de los casos brutal. Creo que fue un muy buen año para Colombia en Cannes. Yo creo que este año puede ser mejor que el pasado.

Revista P&M: Este proceso de ser jurado, ¿te deja aprendizajes para tu propio trabajo?

A.B.: Por supuesto. Es como si un delantero se sentara a ver todos los goles de Messi, Cristiano, Maradona y los tuviera que calificar. Eso le deja a uno reflexiones sobre su propio trabajo: cómo hago las cosas, cómo las ejecuto. Siempre es un ejercicio de autorreflexión. Cuando uno castiga algo, también piensa: bueno, el trabajo mío debe estar a ese nivel, porque no debería estar castigando otros grados.

