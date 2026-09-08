Drácula lleva su lanzamiento de Halloween al streaming junto a Westcol

Drácula presentó su nueva colección “Secretos del Pasillo Mutante”, que incorpora 20 coleccionables intercambiables y una llave creada junto con el creador de contenido, estrategia que lleva el universo de Drácula al streaming y a Fortnite.

Cada año, Drácula vuelve al mercado colombiano con la temporada de Halloween. Sin embargo, para 2026 la marca llevó su tradicional regreso a un terreno que va más allá del producto: un livestream con Westcol, una experiencia de gaming en Fortnite, una nueva colección de monstruos intercambiables y una alianza con El Corral hacen parte de una estrategia que busca ampliar el universo de la marca y conectar con nuevas comunidades.

Para 2026, la marca desarrolló una campaña junto a One Nutresa by Publicis Groupe que incorpora 20 coleccionables intercambiables, una colaboración con Westcol, una experiencia en Fortnite y una edición especial de malteada con El Corral.

La campaña tiene como eje narrativo el Pasillo Mutante del Castillo de Drácula, una continuación de la historia que la marca ha construido durante las últimas temporadas. En esta edición, la Luna Verde despierta los poderes de Drácula y activa este espacio, donde aparecen 20 personajes que pueden combinarse mediante un sistema Mix & Match.

Uno de los principales elementos de esta edición es “La Llave de la Profecía”, un coleccionable elaborado junto a Westcol y diseñado con la característica W del creador de contenido. La colaboración trascendió el producto y también hizo parte del lanzamiento: el 3 de septiembre, Westcol ingresó al Castillo Mutante durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, y allí reveló junto a Drácula los elementos de la nueva colección.

Con un millón de personas conectadas simultáneamente al streaming en vivo, la cifra muestra cómo el streaming pasó a formar parte de la estrategia de lanzamiento y no solo de la amplificación posterior de la campaña.

Una narrativa que continúa este año

Aunque Westcol y el Pasillo Mutante son novedades de esta temporada, la construcción narrativa de Drácula comenzó varios años atrás. En 2025, la marca llevó su historia al Bosque Prohibido; para 2026, el relato avanza hacia el Castillo de Drácula y abre un nuevo espacio dentro de ese escenario.

Juan Cortés, director creativo de Publicis Group, explicó a P&M que esta continuidad responde a estrategias y escenarios de comunicación que han desarrollado durante en versiones anteriores. “Drácula trabaja con una plataforma de comunicación a varios años. Esto hace parte de una construcción que hemos venido haciendo desde hace unos años atrás”, explicó Cortés.

La estrategia busca que los diferentes puntos de contacto formen parte de una misma narrativa. Geraldine López, Project Manager de Publicis Play, señaló que el equipo tomó la construcción creativa desarrollada por One Nutresa y la llevó al entorno digital, con especial énfasis en Fortnite. “El año pasado trabajamos en la primera versión del mundo en Fortnite y ahora la apuesta era cómo llevamos esa experiencia gaming y toda esa cultura alrededor de las redes sociales a este año en Drácula”, explicó López.

El resultado se consolidó en un mapa inspirado en el Pasillo Mutante, donde los jugadores pueden recorrer el Castillo de Drácula, superar desafíos y encontrar elementos asociados con el universo de la marca.

El reto de sorprender cada temporada

Detrás de esta evolución existe también un desafío para la marca: mantener el interés de una audiencia que espera una nueva experiencia cada año. Para Luisa Fernanda Carrizosa, gerente de mercadeo del negocio de helados de Grupo Nutresa, la exigencia del consumidor hace que cada temporada implique un nuevo reto.

“Drácula nos reta todos los años, porque tenemos un consumidor cada vez más exigente y no queremos defraudarlo. Cada año tenemos que llegar con una sorpresa diferente”, explicó Carrizosa a P&M.

Esa búsqueda de novedad se refleja en la evolución del relato, pero también en los formatos y espacios en los que la marca establece contacto con sus consumidores.

Drácula busca sumar nuevas comunidades

La expansión hacia el streaming y el gaming responde también a una lectura sobre las audiencias. Para Publicis, la intención no consiste en reemplazar al consumidor tradicional de Drácula, sino en ampliar la comunidad alrededor de la marca.

Según el director creativo, Juan Cortés, Drácula conserva una audiencia que ha acompañado la marca durante años, pero ahora suma consumidores que se encuentran en espacios como Fortnite y los streamings. “Todas estas nuevas comunidades y espacios digitales lo que hacen es aumentar ese gran público y todos esos lovers que puede conseguir Drácula”, agregó.

Desde la marca, esta decisión parte de la escucha al consumidor y de la necesidad de evolucionar sin abandonar los códigos que han construido la identidad de Drácula, como explicó Carrizosa “La clave con Drácula ha sido mantener su esencia en estos más de 35 años que tiene la marca, pero evolucionando, entendiendo lo que pasa con el consumidor año tras año”.

El producto se amplía

El lanzamiento también viene acompañado de otros formatos y productos a partir de la paleta. Por su parte, la paleta, este año deja atrás su tradicional silueta asociada a la capa de Drácula y adopta la forma de una torre del castillo, en línea con la narrativa del Pasillo Mutante

De igual manera, el portafolio incluye una edición especial de la malteada Drácula junto a El Corral. La alianza incorpora 36 vasos coleccionables asociados al Pasillo Mutante. Los vasos tienen un mecanismo giratorio que permite descubrir, a medida que se mueven, imágenes de los cuadros que representan a los diferentes mutantes del universo de esta temporada.

Además de la paleta y malteada, Drácula trae chocolatinas en forma de ataúd y una edición especial de Flips, cereal y snack rellenas con el sabor a fresa de la clásica Paleta Drácula

Para Juan Cortés, esta ampliación permite que la experiencia con Drácula ocurra en diferentes momentos y formatos, así como conectar la identidad y estrategia con otros nuevos públicos.“Drácula va más allá de la paleta, que es el sabor principal, pero también hay muchos sabores, los tarros, chocolatinas y otros productos que complementan este portafolio”, explicó.

La expansión narrativa y digital tiene también un objetivo comercial. “Este año, nos hemos propuesto una meta de crecimiento superior al 30%”, afirmó Carrizosa.

De acuerdo con Grupo Nutresa, la marca apunta a superar los 12 millones de unidades vendidas durante Halloween. La cifra se suma a una estrategia que busca llevar la temporada a diferentes espacios: desde el producto y el coleccionismo hasta el streaming, el gaming y las colaboraciones con otras marcas.