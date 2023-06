MGID: publicidad, esfuerzos y éxito ‘nativo’

MGID es una empresa de origen ucraniano pionera en publicidad nativa que ha convertido a la IA en un caso de éxito para quienes han sabido aprovechar el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, el análisis de datos y la automatización para analizar, obtener información y tomar decisiones.

“La Inteligencia Artificial no es algo nuevo. Lo que está de moda es la Inteligencia Artificial Generativa, que junta las diferentes bases de datos para crear algo novedoso. Desde nuestro lado, trabajamos con un algoritmo que permite identificar el contenido que los usuarios están consumiendo para recomendar algo similar. Es como un Google a la inversa, no creas lo que quieres encontrar, sino que se te recomiendan contenidos similares”, explica Daniel Zamudio Head of Publisher Development LATAM en MGID.

Es así como MGID se ha posicionado como una plataforma publicitaria global que ayuda a las marcas a llegar a audiencias locales únicas a gran escala. Su estrategia se basa en la utilización de herramientas de inteligencia artificial que dan prioridad a la privacidad para publicar anuncios relevantes de alta calidad en entornos seguros para las marcas.

La empresa ofrece una gran variedad de formatos publicitarios, como los nativos, los de pantalla o vídeo con el fin de ofrecer una experiencia positiva al usuario. Esto permite a los anunciantes impulsar el rendimiento y la notoriedad; y a los editores retener y monetizar sus audiencias. Por ejemplo, con DALL-E 2 de Open AI, los anunciantes pueden crear imágenes digitales por ordenador a través de mensajes de texto y ajustar los titulares en función de datos históricos y específicos de cada zona geográfica.

Este nivel de automatización es a la vez más rápido y requiere menos recursos, y revoluciona la eficiencia y eficacia general de las campañas. Cuando se combinan con los algoritmos de recomendación inteligente y la inteligencia contextual de MGID, estas tecnologías de IA aumentan el rendimiento de los anuncios y el engagement de los usuarios con los anuncios.

Entendiendo el ‘targeting contextual’

“En estos tiempos, estamos sobreexpuestos a la publicidad. Por eso, lo principal como marca es entender que por más grande que seas, tienes un nicho que persigues. No podrás acercarte a todo el mundo, pero sí a quienes son relevantes para tu producto o servicio. Por eso es bueno trabajar de la mano con plataformas de tecnología y entender la diferencia y utilidad de cada formato. No se trata de interrumpir la actividad del usuario, sino de, nuevamente, ofrecer contenido relevante”, señala Zamudio.

Por esta razón, la adopción de un enfoque automatizado puede mejorar significativamente la eficiencia. Pero las marcas necesitan una estrategia personalizada para determinar la idoneidad y establecer conexiones con audiencias cansadas de la publicidad. Para garantizar que la publicidad nativa sea impactante, las marcas deben trabajar con redes publicitarias confiables, discutir criterios específicos de seguridad de la marca con sus socios y aprovechar las tecnologías que pueden identificar ubicaciones adecuadas para estas.

La publicidad personalizada, que cada vez se extiende más entre los profesionales de marketing, se basa en la capacidad del anunciante para transmitir mensajes concretos, oportunos y atractivos, que respondan a las intenciones de los usuarios. La calidad, la relevancia y la idoneidad son vitales para mantener y mejorar las conexiones cercanas con los consumidores, por lo tanto las marcas pueden proteger su reputación teniendo en cuentas las siguientes recomendaciones:

Elegir socios con cuidado: Las marcas deben trabajar con una cartera confiable de editores premium dentro de mercados privados (PMP) respaldados por estas redes publicitarias confiables.

Considerar el contexto: La orientación contextual garantiza que los entornos y el contenido de los anuncios se complementen entre sí, lo que mejora los mensajes de la marca y atrae a las audiencias receptivas.

Hacer preguntas correctas: Las marcas deben abrir conversaciones con una agencia o socio y hacer tres preguntas esenciales: ¿cómo protege su solución mi marca individual?, ¿puedes probar que la tecnología funciona?, ¿cómo afectará su tecnología a mi alcance?

Panorama retador y alentador

En la actualidad, gigantes como Facebook y Google acaparan casi dos tercios de todo el gasto publicitario digital, a pesar de que sólo acaparan un tercio del tiempo que los consumidores pasan en línea. Esto está afectando a casi todas las partes interesadas en el panorama de los medios de comunicación. Lo más importante es que los profesionales del marketing no pueden maximizar el alcance y alcanzar los objetivos de las campañas, y los editores, que crean un gran contenido en la web abierta y acumulan valiosas audiencias, se pierden la parte que les corresponde del gasto publicitario.

Ante este panorama, MGID es una alternativa viable que puede complementar el marketing mix de las marcas y convertirse en una solución adicional de monetización y desarrollo de audiencias para los editores, ayudando a los anunciantes y editores a construir una estrategia variada sin depender de los gigantes de los medios.

Cada mes, MGID llega a 900 millones de lectores únicos, con 200 mil millones de impresiones publicitarias a través de 25 mil editores de confianza. Tiene presencia en todos los continentes (excepto África) y tiene 14 oficinas de representación en todo el mundo, en más de 70 idiomas. Su reto principal es ayudar a las marcas y usuarios a darles certidumbre de que encontrarán en Internet un espacio seguro, sin violación de privacidad de datos y al mismo tiempo, a través de la tecnología, darles información relevante donde usuarios y marcas puedan conectar.

También le puede interesar: 7 consejos para dominar la migración a GA4 como un experto