La inteligencia artificial redefine el recorrido de belleza en México y Colombia, revela Dailymotion Advertising

La IA ya forma parte del ritual de belleza en 8 de cada 10 colombianos.

Colombia ocupa el segundo lugar a nivel global y el primero en Latinoamérica en valoración de la IA aplicada a la belleza entre los países participantes de un estudio de Dailymotion Advertising. La tecnología gana relevancia especialmente cuando los consumidores necesitan comparar, validar y tomar una decisión.

La inteligencia artificial está dejando de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cada vez más relevante en el recorrido de belleza de los consumidores colombianos.

Según el estudio “Belleza e IA: Redefiniendo las reglas”, desarrollado por Dailymotion Advertising, el 77 % de los 13.998 adultos usuarios de internet encuestados en Colombia encuentra valor en la IA en al menos una etapa de su experiencia de belleza. El país se sitúa así en el segundo lugar a nivel mundial y en el primero de Latinoamérica entre los países participantes de la investigación.

La conclusión es clara: la IA ya no solo inspira. También ayuda a descubrir productos, comparar alternativas, validar información, tomar decisiones y aprender a utilizar mejor lo que se ha comprado.

La IA gana peso cuando llega el momento de elegir

La influencia de la inteligencia artificial se extiende a lo largo de todo el recorrido de belleza, pero alcanza su mayor relevancia cuando el consumidor necesita reducir la incertidumbre y encontrar la opción más adecuada.

La etapa de consideración es la que concentra el mayor valor percibido, con un 18 %, seguida por la decisión, con un 16 %. El descubrimiento y la compra representan un 15 % cada uno, mientras que la post-compra alcanza el 13 %.

Estos resultados muestran que el consumidor no busca únicamente inspiración. Quiere entender por qué un producto puede funcionar para él, cómo se compara con otras opciones y qué resultados puede esperar antes de comprarlo.

“En belleza, la inteligencia artificial no sustituye la experiencia humana. La hace más relevante, más personalizada y más fácil de convertir en una decisión concreta. Con un 77 % de los colombianos que ya encuentran valor en la IA a lo largo de su journey de belleza, vemos que la tecnología está pasando de ser una promesa para convertirse en una herramienta real de acompañamiento. Para las marcas, la oportunidad está en ir más allá de captar la atención: el 51 % de los consumidores valora un acompañamiento activo en el momento de decidir y, después de la compra, un 37 % espera que las marcas le ayuden a desarrollar nuevas habilidades. La IA puede así transformar cada interacción en una oportunidad para aportar valor, construir confianza y generar relaciones más duraderas con los consumidores”, sostiene Lara Krumholz – Directora General y SVP de Dailymotion Advertising.

Personalización, evidencia y prueba visual: las nuevas expectativas

El estudio identifica tres áreas que están redefiniendo la experiencia de belleza en Colombia.

La primera es la personalización. Los consumidores esperan recomendaciones adaptadas a sus necesidades, especialmente a su tipo de piel. Las recomendaciones personalizadas basadas en la piel alcanzan el 21 %, mientras que los tutoriales de video personalizados y las reseñas de personas con tipos de piel similares representan el 18 % cada uno.

La segunda es el análisis inteligente. La IA puede ayudar a transformar información compleja en respuestas prácticas mediante la verificación de compatibilidad de ingredientes, las comparaciones lado a lado y los resúmenes de reseñas que destacan qué producto encaja mejor con cada persona.

La tercera es la experiencia visual. Los consumidores quieren ver antes de decidir. La prueba virtual, las consultas con expertos y las simulaciones de antes y después muestran una demanda creciente de herramientas que permitan anticipar cómo podría verse o funcionar un producto en la vida real.

En otras palabras, ya no basta con comunicar las características de un producto. Las marcas deben demostrar su relevancia para cada consumidor.

De la inspiración a la decisión, la guía personalizada marca la diferencia

En las fases de consideración y decisión, el 51 % de los consumidores colombianos valora el acompañamiento activo para tomar una decisión, mientras que el 47 % valora el apoyo visual.

Esto convierte a las consultas virtuales, las recomendaciones oportunas, las comparaciones inteligentes y las experiencias de prueba virtual en recursos clave para generar confianza.

La expectativa también cambia el papel de la publicidad. El consumidor no quiere recibir únicamente un mensaje sobre lo que hace un producto. Quiere saber por qué ese producto puede ser adecuado para él, cómo se diferencia de otras opciones y qué resultado puede esperar.

Después de comprar, comienza una nueva oportunidad

La post-compra es actualmente la etapa en la que menos consumidores encuentran valor en la IA, con un 13 %. Sin embargo, también es una de las áreas con mayor potencial para las marcas.

El 37 % de los consumidores colombianos destaca la importancia del desarrollo de habilidades, lo que apunta a una demanda clara de tutoriales, consejos de aplicación, contenido educativo y acompañamiento para sacar el máximo partido de los productos adquiridos.

La oportunidad está en transformar la compra en el inicio de una relación: ayudar al consumidor a utilizar mejor sus productos, mejorar sus técnicas, seguir su progreso y descubrir nuevas rutinas adaptadas a sus necesidades.

Una oportunidad para que las marcas sean más útiles

Los resultados del estudio apuntan a una nueva hoja de ruta para las marcas de belleza:

Personalizar desde el primer contacto. Las recomendaciones deben partir de las necesidades reales de cada consumidor, no de mensajes genéricos.

Demostrar antes de prometer. Las comparaciones, la información sobre ingredientes y las experiencias visuales ayudan a convertir la atención en confianza.

Seguir acompañando después de la compra. Los tutoriales, el contenido educativo y el seguimiento personalizado pueden transformar una transacción en una relación duradera.

Para Dailymotion Advertising, la inteligencia artificial está redefiniendo el recorrido de belleza de principio a fin: desde el descubrimiento y la inspiración hasta la comparación, la decisión, la compra y el aprendizaje posterior.

En un mercado donde el 77 % de los consumidores ya encuentra valor en la IA aplicada a la belleza, las marcas tienen la oportunidad de combinar personalización, inteligencia y contenido relevante para estar presentes de una forma más útil en cada etapa del recorrido.

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