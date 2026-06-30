El Mundial 2026 se jugará en clave latina (y las marcas todavía no terminan de leerlo)

El Torneo mundial de Fútbol 2026 apunta a convertirse en el evento deportivo más grande que hemos visto. Las proyecciones hablan de más de 5.000 millones de espectadores en todo el mundo, pero el verdadero cambio trasciende el tamaño de la audiencia y se refleja en quiénes vivirán el torneo con mayor intensidad.

Hoy, especialmente entre las audiencias latinas, el aficionado al fútbol ocupa un lugar central en la conversación global de este deporte. Su relación con él atraviesa espacios cotidianos, vínculos familiares e incluso formas de identidad cultural.

Los datos ayudan a dimensionarlo. Actualmente, el 55% de los latinos se declara fan activo del fútbol y afirma que seguirá el Mundial, frente al 37% de otras audiencias. Pero más allá de la diferencia numérica, lo que llama la atención es el nivel de involucramiento emocional.

Para esta audiencia, el fútbol funciona como un punto de encuentro. El 88% asegura que ver deportes le hace sentir parte de algo; el 60% sigue los partidos por la emoción y la intensidad del juego, y el 57% por la alegría que le genera.

Ahí hay una lectura interesante para las marcas, el fútbol, especialmente en Latinoamérica, no opera únicamente como entretenimiento. También activa vínculos culturales y sociales difíciles de replicar en otros espacios.

Y ahí aparece uno de los mayores retos para las marcas de cara a eventos como este, entender realmente al consumidor más allá de métricas tradicionales. Comprender qué lo emociona, cómo vive el torneo, qué códigos culturales comparte y de qué manera se relaciona con el fútbol termina siendo clave para construir conexiones más auténticas y relevantes.

Además, el 71% de los aficionados latinos vive la máxima cita futbolera como una tradición familiar. El torneo se convierte en una conversación compartida entre generaciones, amigos y comunidades enteras. Se comenta antes, durante y después de cada partido. Eso también cambia la manera en que se consume el evento.

El fan latino vive el torneo de forma constante: consume highlights, comenta jugadas, comparte contenido y participa activamente en redes y conversaciones alrededor del torneo.

El 73% sigue resultados y momentos destacados de forma constante, el 72% ve partidos completos y el 69% compra o utiliza productos asociados a sus selecciones o equipos.

En otras palabras, el fenómeno deportivo global dejó hace tiempo de ser un evento que ocurre solo en la transmisión oficial. Hoy la experiencia se extiende a múltiples pantallas, plataformas y momentos de interacción.

Y ahí muchas marcas todavía parecen operar con una lógica antigua, la de “estar presentes” durante el torneo esperando capturar alcance.

Pero los eventos deportivos de esta magnitud ya no se juegan únicamente en términos de visibilidad. La conexión cultural pesa cada vez más.

Ya no es suficiente con participar en la conversación; las audiencias esperan que las marcas entiendan el contexto cultural en el que están entrando. Hablarle al consumidor correcto implica reconocer sus códigos, su lenguaje y la manera en que construye comunidad alrededor del deporte.

Los resultados recientes empiezan a demostrarlo. Durante el campeonato mundial de 2022, algunas marcas patrocinadoras registraron incrementos de hasta siete puntos en recordación dentro de audiencias latinas, superando ampliamente el promedio global. En Copa América 2024 también se observaron aumentos en awareness superiores a dos puntos en este segmento.

Eso sugiere algo importante, cuando las marcas entienden los códigos culturales detrás de la conversación, el impacto trasciende el momento publicitario.

Y para lograrlo, la data cumple un rol mucho más estratégico que hace algunos años. Ya no basta con identificar audiencias masivas, lo relevante es entender cómo se construyen hoy la pertenencia, la identidad y las comunidades alrededor del deporte.

También cómo evolucionan las expectativas de los consumidores frente a las marcas y qué tipo de mensajes logran generar identificación real en escenarios culturales tan relevantes como el fútbol.

Especialmente en un contexto donde la atención es cada vez más fragmentada y donde las conexiones genuinas son más difíciles de generar.

La gran cita futbolera 2026 probablemente será uno de los pocos momentos capaces de reunir conversación, emoción y cultura a escala global al mismo tiempo. Y buena parte de esa energía vendrá de una audiencia para la que el fútbol ocupa un lugar profundamente personal.

La audiencia latina.

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