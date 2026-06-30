¿Por qué lo primero que cortan las empresas es lo que muchas veces las puede salvar?

Durante más de tres décadas asesorando organizaciones, en GJ Comunicaciones hemos sido testigos de un patrón que se repite con regularidad: en momentos de incertidumbre o inestabilidad económica, lo primero que muchas empresas deciden recortar es la comunicación.

La pandemia fue la demostración más brutal de esto. En ese entonces -marzo de 2020- fue, para nosotros un bloody month; en menos de una semana el 50% de nuestros clientes nos pausaron contratos, pidieron reducciones de costo o simplemente terminaron la relación. Lo hicieron rápido, casi por reflejo. La comunicación entró en la misma categoría que los viajes ejecutivos y los eventos de fin de año: un gasto prescindible.

Lo que vino después fue la paradoja en tiempo real pues semanas más tarde, esos mismos clientes, y muchos otros, nos empezaron a llamar. No sabían cómo manejar la contaminación en plantas, la incertidumbre de sus empleados sobre el trabajo remoto, y los recortes de personal que había que anunciar, entre otros desafíos de comunicación. Su reputación estaba en riesgo y no tenían ni el equipo ni la estrategia para protegerla. Habían cortado exactamente lo que necesitaban.

Hoy, en 2026, la situación no es tan dramática como aquella, pero el patrón regresa. La coyuntura política local, sumada a un entorno internacional que no da señales claras, está llevando a muchas juntas y equipos directivos a volver a la misma lógica: recortar comunicaciones para aliviar la presión del corto plazo.

Y con eso, caen en la misma trampa.

Porque la gran paradoja es esta: las empresas recortan o deciden no invertir en comunicaciones justo cuando más la necesitan. En tiempos de crisis, los clientes buscan señales de estabilidad. Los empleados buscan certeza. Los aliados buscan razones para quedarse. La comunicación no es el adorno de una empresa saludable, es en realidad el sistema nervioso que le permite funcionar cuando el entorno se complica. Apagarla en turbulencia es como apagar los instrumentos del avión precisamente cuando más los necesita el piloto.

Además, lo que muchas organizaciones no dimensionan es que cuando pausan sus acciones de comunicación, no solo pierden visibilidad: pierden relaciones construidas y su reputación deja de consolidarse justo en el momento en que más necesita solidez.

El silencio aunque puede ser estratégico, no es neutral. El silencio comunica abandono, incertidumbre, debilidad. Y recuperar el terreno perdido cuesta mucho más que sostenerlo. Es como empezar de nuevo.

El problema es conceptual. Mientras las organizaciones sigan viendo la comunicación como un gasto de imagen y no como una inversión en infraestructura reputacional, seguirán tomando la misma decisión equivocada en el peor momento posible. Un edificio no deja de necesitar columnas porque el mercado inmobiliario está difícil. Una marca no deja de necesitar narrativa porque el año está apretado.

La pregunta que debería hacerse esa junta directiva no es ¿cuánto nos ahorramos cortando comunicaciones? La pregunta correcta es: ¿cuánto nos va a costar reconstruir lo que vamos a perder?

Esa respuesta, casi siempre, no cabe en el renglón de ahorro que alguien propuso con tanta confianza.

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