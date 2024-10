Contratos con influencers y embajadores de marca

La importancia de los influencers en las campañas de marketing de distintas compañías es innegable. El engagement que tienen distintos artistas e influencers en sus redes sociales es un atractivo muy grande para distintas compañías que buscan publicitar su producto y llegar a audiencias a las que ya no se llega a través de medios tradicionales como radio o televisión.

Para lograr de forma efectiva que un embajador de marca realice un trabajo adecuado, que no ponga en riesgo a una compañía, es importante contar con un contrato que regule las actividades que realizará el influencer, como parte de la campaña de determinado producto.

Se trata de un contrato atípico e innominado que no cuenta con una regulación específica, por lo que la creatividad jurídica y la costumbre mercantil juegan un papel muy importante en la definición de obligaciones de este tipo de contratos.

Lo primero que se debe tener en cuenta en estos contratos es la autorización de uso de imagen del influencer, pues quiero que la imagen del influencer se asocie con la marca de mi producto. Para esto, se debe regular por cuánto tiempo, en qué territorio y en qué medios se podrá usar la imagen del influencer. Así mismo, si el influencer se compromete a ser la imagen exclusiva de mi producto, por lo cual se obligará a no colaborar con otras marcas competidoras. Dependiendo del alcance de estos factores, variará el valor que cobre el influencer.

De otra parte, para poder crear el material publicitario con la imagen del influencer, posiblemente se requerirán de sesiones de producción en la que el influencer participe: definir la cantidad de sesiones, la intensidad horaria, el lugar, las condiciones de transporte, así como el personal necesario para cada sesión, es fundamental para que el contrato se desarrolle adecuadamente.

La presencia del producto en las redes sociales del influencer es clave, así como su mención activa dentro de sus redes como embajador de la marca, promocionando determinado producto, por lo que se deberá definir la cantidad de publicaciones, así como el tipo de publicación (story, post, foto, video), su duración y la red social en la que se publicará. También es importante exigir las métricas de dichas publicaciones al influencer, pues de esta forma se puede medir su impacto.

Dentro de estas publicaciones, es recomendable establecer o bien unos guiones, o bien parámetros de revisión previa de la publicación, con el fin de evitar errores que puedan perjudicar a la marca. Dentro de los errores más comunes se encuentra el uso de música no autorizada, la presencia de marcas de terceros que no deberían aparecer, la mención de contenido que no se alinea con los valores de la marca, entre otros.

Adicionalmente, las activaciones de marca presenciales con el influencer son claves: actividades como firmas de autógrafos, entrevistas, entre otras, son actividades de suma importancia para una campaña exitosa, por lo que será necesario también incluir la cantidad de estas actividades a realizar, así como su intensidad horaria y las actividades que deberá realizar el influencer en el marco de estas actividades.

Finalmente, procure abrir una opción para renovar la autorización de uso de la imagen del influencer, una vez expirado el contrato, con unas condiciones específicas sobre el valor que cobraría el influencer para un nuevo periodo.

Recuerde que el éxito de toda campaña es tener las reglas del juego claras. Entre más claras estén las actividades, menos riesgo corre la empresa.

También le puede interesar:P&M estará como medio aliado en el Advertising Week Latam 2024 en México