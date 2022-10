El ‘sprint’ del marketing y la privacidad

En un encuentro reciente con algunos de los liderazgos más destacados en Colombia, expresé mi convicción profunda de que acelerar la transformación digital no solo permite el crecimiento de los negocios, sino que es parte fundamental de la reactivación económica y el desarrollo del país.

También he dicho en algunos foros que Colombia se ha convertido en un terreno muy fértil para la incorporación y el aprovechamiento pleno de la tecnología. La digitalización, liberada en todo su potencial, podría generar 114.000 millones de dólares al año 2030, según el informe “Velocistas Digitales”, de la consultora internacional Alphabeta.

Aunque ya existe cierto consenso sobre la necesidad de impulsar la transformación digital en las empresas, las instituciones y las vidas de millones de personas en Colombia (el qué), no siempre existe un consenso acerca de cuál es el mejor camino para hacerlo (el cómo). Liberar el potencial digital implica no solo una conversación de cara a cómo cambian los procesos, sino también un acercamiento a las necesidades de las personas.

Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta, por ejemplo, que hoy 80% de las personas en Colombia se encuentran preocupadas por su seguridad y privacidad cuando están en línea.

La privacidad de los datos personales se ha convertido en un tema central para las personas en todo el mundo. Existe una necesidad de que todos los actores de la industria digital innoven y colaboren para satisfacer las demandas de las personas usuarias en términos de privacidad, y a la vez ayudar a hacer crecer los negocios de manera sustentable.

Esto es particularmente urgente para el sector del marketing y la publicidad, ante el desafío que se dibuja en 2023 por la incertidumbre mundial. En estos momentos, lograr estrategias eficientes, que hagan más con menos recursos y que puedan aprovechar al máximo las herramientas, mientras avanzamos en una relación más transparente y centrada en los usuarios, es el desafío común al que nos acercamos.

Recientemente, un artículo muy interesante enfatiza tres claves para que los negocios puedan crecer de manera sustentable, en un mundo que ha puesto la privacidad en el centro de la escena. Se habla de 1) fortalecer las relaciones con clientes y potenciales, a partir del consentimiento para el uso de los datos 2) aprovechar al máximo las herramientas publicitarias basadas en la automatización y 3) usar nuevas tecnologías, que no rastrean a las personas en Internet pero permiten, a la vez, ofrecerles experiencias relevantes y personalizadas.

La oportunidad de hacer un “sprint”

Desarrollar las habilidades para avanzar en ese desarrollo sustentable, que se centre en la privacidad y que a su vez habilite el crecimiento sostenible del ecosistema, es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como industria. Además de contar con las herramientas que protejan la privacidad y empujen la automatización, es clave fomentar la preparación del talento para este nuevo escenario.

Entre las muchas iniciativas que hay hoy en Colombia, las becas para cursar Certificados de Carrera, o programas como Ya Estoy Online son esfuerzos importantes, que están ayudando a cerrar la brecha digital, generar nuevas oportunidades de empleo e impulsar el país hacia el futuro.

Estoy convencido de que Colombia atraviesa un punto de inflexión en su historia. Las condiciones económicas y sociales del país, sumadas a una pandemia inédita, nos pusieron frente a un reto sin precedentes. Sin embargo, estoy convencido también de que tenemos por delante una oportunidad única. Si somos capaces de hacer un verdadero “sprint digital” e impulsar la transformación para darle sustentabilidad a nuestros negocios, no solo mejorarán los resultados de las empresas, sino también las vidas de millones de colombianos y colombianas.

De los 11 años que han pasado desde el día en que Google decidió instalarse en Colombia, yo he vivido aquí durante 7 años y he visto con mis propios ojos las enormes capacidades que las personas en Colombia tienen cada vez que se proponen algo. Hoy, la oportunidad se llama “transformación digital”. En la tecnología está la clave de nuestro crecimiento y, como se sabe, frente a una oportunidad no hay que dejarla pasar.

